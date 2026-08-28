Письмо ФНС о White Optima: когда уточненка спасает от штрафа, а когда надо доказывать реальность сделки

Письмо о White Optima — ещё не решение и не требование. Но это момент, когда у бизнеса остаётся выбор: быстро признать фиктивный документооборот либо первым показать инспекции реальную историю сделки — до того, как она будет изложена без вас.

Ранее я уже разбирал масштабные разоблачения в сфере «бумажного» НДС и предупреждал коллег о рисках массовой адресной работы ФНС с клиентами теневых площадок (см. мою статью «Крупнейшая сеть «бумажного» НДС на 1,2 трлн рублей»). Однако налоговые органы не останавливаются на достигнутом.

Сейчас компании получают новые информационные письма. По сообщениям СМИ (в частности, издания «Коммерсантъ»), речь идёт о расследовании в отношении группы, действовавшей под брендом White Optima. В отношении организаторов возбуждены уголовные дела по ст. 173.3 и 210 УК РФ. В своих письмах налоговики указывают, что у вашей компании есть контрагенты, связанные с этой группой, и «предлагают» сдать уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль за 2023–2026 годы.