Письмо ФНС о White Optima: когда уточненка спасает от штрафа, а когда надо доказывать реальность сделки

Письмо о White Optima — ещё не решение и не требование. Но это момент, когда у бизнеса остаётся выбор: быстро признать фиктивный документооборот либо первым показать инспекции реальную историю сделки — до того, как она будет изложена без вас.
Ранее я уже разбирал масштабные разоблачения в сфере «бумажного» НДС и предупреждал коллег о рисках массовой адресной работы ФНС с клиентами теневых площадок (см. мою статью «Крупнейшая сеть «бумажного» НДС на 1,2 трлн рублей»). Однако налоговые органы не останавливаются на достигнутом.
Сейчас компании получают новые информационные письма. По сообщениям СМИ (в частности, издания «Коммерсантъ»), речь идёт о расследовании в отношении группы, действовавшей под брендом White Optima. В отношении организаторов возбуждены уголовные дела по ст. 173.3 и 210 УК РФ. В своих письмах налоговики указывают, что у вашей компании есть контрагенты, связанные с этой группой, и «предлагают» сдать уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль за 2023–2026 годы.
Что на самом деле означает это письмо
Важно понимать: письмо показывает лишь то, что компанию включили в отработку риска. Оно не доказывает ни фиктивность сделки, ни статус вашей компании как выгодоприобретателя.
Однако игнорировать его нельзя. Бездействие дает инспекции карт-бланш на формирование односторонней картины произошедшего. Ваша стратегия зависит от реальных обстоятельств дела. Здесь уже недостаточно деления на «все было фиктивно» или «все было чисто». Реальность сложнее, и сценариев теперь три.
Три сценария реакции бизнеса
Сценарий 1: Документооборот был полностью фиктивным
Если сделки не было, а были только документы, подача уточненной декларации — наиболее рациональный путь. Однако важно помнить о юридических нюансах:
Освобождение от ответственности по ст. 81 НК РФ работает только при соблюдении строгих условий: вы должны уплатить недоимку и пени до подачи уточненной декларации, и сделать это до момента, когда вы узнали об обнаружении ошибки инспекцией или о назначении выездной налоговой проверки.
Уточненка не дает автоматической индульгенции, особенно если письмо ФНС уже содержит конкретное указание на выявленную схему.
Штраф по ст. 122 НК РФ в размере 40% применяется только при доказанном умысле. Базовый штраф составляет 20%, но добровольное уточнение помогает минимизировать риски переквалификации нарушения в умышленное.
Сценарий 2: Сделка полностью реальна, контрагент добросовестный
Если вы проявили должную коммерческую осмотрительность, товар или услуга получены, а ваш партнер попал в список ошибочно (например, из-за проблем на третьем-четвертом звене цепочки, о которых вы не знали и не могли знать), необходимо готовить доказательства реальности операции и вашей осмотрительности.
Сценарий 3: Сделка была реальной, но не с тем контрагентом, который указан в документах
Это самый сложный и распространенный случай. Товар фактически поступил, работы выполнены, но спорный поставщик в документах оказался «техническим» звеном.
В этой ситуации бесполезно просто спорить о «хорошести» формального контрагента. Согласно ст. 54.1 НК РФ и Разъяснениям ФНС (Письмо № БВ-4-7/3060@), для применения налоговой реконструкции необходимо раскрывать параметры реальной операции: кто был фактическим исполнителем, какова была деловая цель, и доказать отсутствие осознанного участия вашей компании в схеме уклонения от уплаты налогов.
В профессиональной среде иногда используют термин «разакцепт». Юридически корректнее говорить так: по итогам контрольных мероприятий налоговый орган может пересмотреть первоначальное определение предполагаемого выгодоприобретателя. Это внутренний рабочий механизм ФНС, а не гарантированная законом процедура или услуга. Шанс на такой пересмотр появляется только при наличии безупречной доказательной базы.
Чек-лист доказательств: выходим за рамки формализма
Скриншоты из сервиса «Прозрачный бизнес» и свежая выписка из ЕГРЮЛ — это лишь вспомогательный, поверхностный слой защиты. Основой вашей позиции должны стать документы, подтверждающие экономическую суть операции:
Потребность в покупке: служебная записка, заявка профильного подразделения, смета, коммерческие предложения, внутреннее согласование цены.
Доказательства исполнения именно спорным контрагентом: данные о его сотрудниках и технике, задействованных на объекте, складские журналы, пропуска, путевые листы, маршруты, переписка о ходе работ.
Получение и использование результата: складской учёт, фиксация серийных номеров, данные о запуске в производство, дальнейшая реализация товара, отчеты о внедрении услуг.
Неопровержимые следы взаимодействия: оригиналы фото, видео и деловой переписки с датами и метаданными, а не подборка скриншотов, сделанных «задним числом» для проверки.
Экономическая логика платежей: платежные поручения, жестко связанные с конкретной поставкой и условиями договора, а не просто платежка как «священный артефакт» бухгалтерии, не объясняющий движение товара.
Письмо — не приговор, но бездействие позволяет инспекции построить версию событий без вашей позиции.
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Евгений Сивков, к.э.н., налоговый консультант, автор книг по налогам и бухгалтерскому учету
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