К началу смены у сотрудника накопилось 119 сверхурочных часов. Руководитель просит оставить его ещё на два. При часовом заработке 500 ₽ бухгалтер видит в предварительном расчёте 1 500 ₽. Можно ли согласовать оба часа? И почему за них нужно начислить как минимум 1 750 ₽?
Дата смены
Сверхурочных до смены
Часов × 1,5
Часов × 2
Должно быть начислено
В предварительном расчёте 1С
Сумма к доначислению
16.11.2026
119
1
1
1 750 ₽
1 500 ₽
250 ₽
Сразу ответ руководителю. Если для сотрудника действует обычный годовой предел в 120 часов, при соблюдении остальных условий можно согласовать только один час. Для второго нужен повышенный предел (до 240 часов), предусмотренный коллективным договором или отраслевым (межотраслевым) соглашением. Также необходимо проверить категорию работника и соблюсти правила допуска, включая письменное согласие.
Если сотрудник по поручению руководителя уже отработал оба часа, оплатить нужно оба. Нарушение порядка привлечения к сверхурочной работе и неполная оплата труда разбираются отдельно.
Как проверить начисление в 1С:ЗУП 3.1
Поддержка нового расчёта появилась в релизе 3.1.38.69. Чтобы не искать ошибку вслепую, действуйте по трём шагам:
Откройте документы «Работа сверхурочно» по сотруднику. Сверьте с табелем часы с 1 января до начала проверяемой смены. Если остановиться на 31 августа, из ноябрьского расчёта выпадут сентябрь, октябрь и часть ноября.
Для смены 16 ноября проверьте исходные данные: до неё накопилось 119 часов, в самой смене зарегистрировано ещё два. Коэффициент оплаты меняется строго с 121-го часа. Число 240 обозначает лишь возможный предел привлечения, но не меняет правило двойной оплаты.
В документе начисления зарплаты откройте расшифровку оплаты сверхурочных. В нашем примере ожидаемый результат — один час с коэффициентом 1,5 и один с коэффициентом 2. До выплаты исправьте исходные данные и повторите расчёт.
Кого можно привлечь после смены
Прежде чем считать деньги, проверьте законность самого факта переработки (ст. 99 ТК РФ).
Базовое правило: не более 4 часов в день и 120 часов в год.
Исключение до 240 часов: возможно только если это прямо разрешено коллективным договором или отраслевым (межотраслевым) соглашением.
Жёсткий лимит 120 часов: распространяется на работников с вредными условиями труда (подклассы 3.3 и 3.4), а также на работников государственных и муниципальных учреждений, у которых внутреннее совместительство превышает четверть нормы рабочего времени за месяц или иной учётный период.
Особые категории: для пенсионеров, предпенсионеров и работников с подклассами вредности 3.1 и 3.2 привлечение сверх 120 часов возможно только при наличии письменного согласия, отсутствии запрета по медицинскому заключению и письменном ознакомлении работника с правом отказаться от сверхурочной работы (ч. 8 ст. 99 ТК РФ).
Согласие и медосмотр: как оформить без рисков
Чтобы избежать претензий, заранее получите письменное согласие сотрудника с указанием конкретной даты и времени переработки. Правила допуска к сверхурочной работе свыше 120 часов должны быть закреплены в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте (ЛНА).
Для дистанционных работников порядок взаимодействия может предусматриваться трудовым договором, колдоговором, ЛНА или дополнительным соглашением. Главное — чтобы у работодателя остались доказательства того, какое согласие дал сотрудник и когда документ был получен.
Если планируется привлечение сверх 120 часов, правила допуска должны предусматривать предварительное направление работника по его письменному заявлению на профосмотр, диспансеризацию или периодический медосмотр в предусмотренных законом случаях. Инициировать это без заявления работника нельзя.
Нюансы для суммированного учёта и праздников
При суммированном учёте переработку выявляют по итогам учётного периода. Однако для применения повышающих коэффициентов по ст. 152 ТК РФ учитывают сверхурочное время, приходящееся на конкретный день или смену.
Если переработка пришлась на выходной или праздник, она компенсируется по ст. 153 ТК РФ: либо повышенной оплатой, либо предоставлением другого дня отдыха. В обоих случаях эти часы повторно в повышенную оплату сверхурочных по ст. 152 ТК РФ не включаются, чтобы избежать двойного начисления.
Если деньги уже ушли: как исправить ошибку
В нашем примере начисление занижено на 250 ₽ (это сумма до удержания НДФЛ). Если срок выплаты ещё не наступил, просто исправьте исходные данные в программе и проведите перерасчёт до перечисления.
Если зарплата уже выплачена, действия зависят от причины:
Если сумма была начислена верно, но перечислена меньше положенного, работодатель обязан выплатить компенсацию за задержку по ст. 236 ТК РФ (не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ) с фактически невыплаченной в срок суммы.
Если 250 ₽ первоначально не начислили, нужно исправить начисление, выплатить разницу и также начислить компенсацию. Право на компенсацию за своевременно не начисленные суммы возникает, если право на эти суммы признано вступившим в силу решением суда.
За неполную выплату зарплаты в установленный срок по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ для организации предусмотрено предупреждение или штраф от 30 000 до 50 000 ₽.
Начальник написал в чат в 21:47. Сколько часов ставить в табель?
Суды требуют доказательств. В определениях судов указывается: выборочные фрагменты переписки сами по себе не подтверждают, что работодатель давал обязательное поручение работать после смены. Чтобы суд встал на сторону работника, он должен доказать, кто конкретно поручил работу, что именно было сделано и какова продолжительность. Время отправки сообщения ответом не является.
«День здоровья»: 4 шага для оформления
Если работник переработал больше 120 часов, он получает право на один оплачиваемый день для диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ). Оплата производится по среднему заработку.
Получить от работника письменное заявление о предоставлении дня.
Согласовать конкретную дату.
Сохранить за работником место и средний заработок на этот день.
Запросить справку из медучреждения (если требование о её предоставлении закреплено в вашем ЛНА).
Перед закрытием ноября выберите сотрудника, который в этом месяце перешёл через 120 часов. Откройте начисление за эту смену и проверьте, с каким коэффициентом оплачен его 121-й час.
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Евгений Сивков (sivkov.biz)
кандидат экономических наук, налоговый консультант