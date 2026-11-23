К началу смены у сотрудника накопилось 119 сверхурочных часов. Руководитель просит оставить его ещё на два. При часовом заработке 500 ₽ бухгалтер видит в предварительном расчёте 1 500 ₽. Можно ли согласовать оба часа? И почему за них нужно начислить как минимум 1 750 ₽?

Дата смены Сверхурочных до смены Часов × 1,5 Часов × 2 Должно быть начислено В предварительном расчёте 1С Сумма к доначислению 16.11.2026 119 1 1 1 750 ₽ 1 500 ₽ 250 ₽

Сразу ответ руководителю. Если для сотрудника действует обычный годовой предел в 120 часов, при соблюдении остальных условий можно согласовать только один час. Для второго нужен повышенный предел (до 240 часов), предусмотренный коллективным договором или отраслевым (межотраслевым) соглашением. Также необходимо проверить категорию работника и соблюсти правила допуска, включая письменное согласие.

Если сотрудник по поручению руководителя уже отработал оба часа, оплатить нужно оба. Нарушение порядка привлечения к сверхурочной работе и неполная оплата труда разбираются отдельно.