Почему налог НПД нельзя автоматически зачесть в счет НДФЛ

Верховный Суд РФ недавно опубликовал мотивировку по делу, связанному с налогообложением при работе компаний с самозанятыми. Решение затронуло крайне чувствительный для бизнеса вопрос: можно ли зачесть налог на профессиональный доход (НПД), который заплатил самозанятый, в счет НДФЛ, доначисленного компании после переквалификации отношений в трудовые.
Суд ответил однозначно: нет, просто так сделать это нельзя. Разбираемся в деталях.
Компания сотрудничала с физлицами, оформившимися как самозанятые. В ходе налоговой проверки инспекция пришла к выводу, что фактически речь шла о трудовых отношениях. В результате компания получила доначисление:
НДФЛ,
страховые взносы,
пени и штрафы.
Компания возражала, что самозанятые уже заплатили НПД, а значит, двойного налогообложения быть не должно: сумму НПД следует зачесть в счет НДФЛ.
Позиция Верховного суда
Экономколлегия указала, что механизм зачета здесь невозможен, и объяснила почему:
Разные налоговые режимы и субъекты
НПД — это налог самозанятого, который он платит с дохода от самостоятельной деятельности.
НДФЛ — налог налогового агента (работодателя), который удерживает и перечисляет компания.
Получается, что это два разных обязательства: один платит самозанятый за себя, другой удерживает компания с зарплаты работника.
Отсутствие законной конструкции для зачета
В Налоговом кодексе нет нормы, которая позволяла бы автоматически засчитывать НПД в счет НДФЛ. Принцип "заплатил один налог — значит, можно учесть при другом" здесь не работает.
Презумпция самостоятельности налоговых обязательств
Даже если речь идет об одном и том же доходе, обязательства по НПД и НДФЛ юридически не пересекаются. Их уплата и администрирование ведутся по разным правилам.
Что это значит для бизнеса
Риск двойных начислений реален: если компания оформляет сотрудников как самозанятых, но налоговая переквалифицирует эти отношения, организация обязана уплатить весь НДФЛ и взносы, независимо от того, что люди уже платили НПД.
Возврат НПД возможен только самозанятому: физлицо может обратиться в налоговую с заявлением о возврате переплаты. Но это отдельная процедура, к которой компания не имеет отношения.
Компании придется платить дважды: фактически бизнес несет расходы в виде доначисленного НДФЛ, а самозанятые — остаются с уплаченным НПД.
Экономколлегия подтвердила жесткий подход: переквалификация влечет доначисление налогов в полном объеме, без зачета ранее уплаченного НПД.
Больше судебной практики можно найти у меня в ТГ канале.
Начать дискуссию