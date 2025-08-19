ЦОК ОК НПУ 18.08 Мобильные
Артем Шпаков
Судебная практика по налоговым спорам

Почему налог НПД нельзя автоматически зачесть в счет НДФЛ

Верховный Суд РФ недавно опубликовал мотивировку по делу, связанному с налогообложением при работе компаний с самозанятыми.

Верховный Суд РФ недавно опубликовал мотивировку по делу, связанному с налогообложением при работе компаний с самозанятыми. Решение затронуло крайне чувствительный для бизнеса вопрос: можно ли зачесть налог на профессиональный доход (НПД), который заплатил самозанятый, в счет НДФЛ, доначисленного компании после переквалификации отношений в трудовые.

Суд ответил однозначно: нет, просто так сделать это нельзя. Разбираемся в деталях.

Компания сотрудничала с физлицами, оформившимися как самозанятые. В ходе налоговой проверки инспекция пришла к выводу, что фактически речь шла о трудовых отношениях. В результате компания получила доначисление:

  • НДФЛ,

  • страховые взносы,

  • пени и штрафы.

Компания возражала, что самозанятые уже заплатили НПД, а значит, двойного налогообложения быть не должно: сумму НПД следует зачесть в счет НДФЛ.

Позиция Верховного суда

Экономколлегия указала, что механизм зачета здесь невозможен, и объяснила почему:

  1. Разные налоговые режимы и субъекты

    • НПД — это налог самозанятого, который он платит с дохода от самостоятельной деятельности.

    • НДФЛ — налог налогового агента (работодателя), который удерживает и перечисляет компания.

    Получается, что это два разных обязательства: один платит самозанятый за себя, другой удерживает компания с зарплаты работника.

  2. Отсутствие законной конструкции для зачета
    В Налоговом кодексе нет нормы, которая позволяла бы автоматически засчитывать НПД в счет НДФЛ. Принцип "заплатил один налог — значит, можно учесть при другом" здесь не работает.

  3. Презумпция самостоятельности налоговых обязательств
    Даже если речь идет об одном и том же доходе, обязательства по НПД и НДФЛ юридически не пересекаются. Их уплата и администрирование ведутся по разным правилам.

    image.png

Что это значит для бизнеса

Риск двойных начислений реален: если компания оформляет сотрудников как самозанятых, но налоговая переквалифицирует эти отношения, организация обязана уплатить весь НДФЛ и взносы, независимо от того, что люди уже платили НПД.

Возврат НПД возможен только самозанятому: физлицо может обратиться в налоговую с заявлением о возврате переплаты. Но это отдельная процедура, к которой компания не имеет отношения.

Компании придется платить дважды: фактически бизнес несет расходы в виде доначисленного НДФЛ, а самозанятые — остаются с уплаченным НПД.

Экономколлегия подтвердила жесткий подход: переквалификация влечет доначисление налогов в полном объеме, без зачета ранее уплаченного НПД.

Информации об авторе

Артем Шпаков

Артем Шпаков

Руководитель в ООО

1 подписчик6 постов

