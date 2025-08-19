Почему налог НПД нельзя автоматически зачесть в счет НДФЛ

Верховный Суд РФ недавно опубликовал мотивировку по делу, связанному с налогообложением при работе компаний с самозанятыми. Решение затронуло крайне чувствительный для бизнеса вопрос: можно ли зачесть налог на профессиональный доход (НПД), который заплатил самозанятый, в счет НДФЛ, доначисленного компании после переквалификации отношений в трудовые.

Суд ответил однозначно: нет, просто так сделать это нельзя. Разбираемся в деталях.

Компания сотрудничала с физлицами, оформившимися как самозанятые. В ходе налоговой проверки инспекция пришла к выводу, что фактически речь шла о трудовых отношениях. В результате компания получила доначисление:

НДФЛ,

страховые взносы,

пени и штрафы.

Компания возражала, что самозанятые уже заплатили НПД, а значит, двойного налогообложения быть не должно: сумму НПД следует зачесть в счет НДФЛ.