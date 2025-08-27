Нейросеть в помощь юристу: промпты для тебя

Нейросеть — это не замена юриста, а помощник. Причём такой, который не спит, не ноет и может выдать вам подборку судебной практики, резюме по делу или альтернативную правовую позицию в любое время дня и ночи.

Главное правильно ставить задачу. Поэтому подготовил этот материал, которой поможет молодому юристу и не только.

К сведению, не надо искать «особую» нейросеть. Берите ChatGPT (4o), Grok, Perplexity.ai, DeepSeek или Gemini. Все справляются. Вопрос в формулировке задачи.