Нейросеть в помощь юристу: промпты для тебя

Нейросеть — это не замена юриста, а помощник. Причём такой, который не спит, не ноет и может выдать вам подборку судебной практики, резюме по делу или альтернативную правовую позицию в любое время дня и ночи.
Главное правильно ставить задачу. Поэтому подготовил этот материал, которой поможет молодому юристу и не только.
К сведению, не надо искать «особую» нейросеть. Берите ChatGPT (4o), Grok, Perplexity.ai, DeepSeek или Gemini. Все справляются. Вопрос в формулировке задачи.
Шаг 1. Назначьте нейросети роль и контекст работы
Нейросеть работает по инструкции. Чем чётче вы её зададите, тем качественнее получите результат.
Пример:
Ты помощник юриста со специализацией на банкротстве и корпоративных спорах. Работаешь по российскому праву, опираешься на действующее законодательство и свежую судебную практику. Твои ответы должны быть структурированы, логичны и проверяемы. Если даёшь позицию, то обязательно укажи правовые основания или судебную практику. Ответ должен быть логично структурирован и использовать правовую лексику
Шаг 2. Задайте цель. Чего вы хотите?
Не просто "напиши текст", а укажи юридическую задачу, которую ИИ должен решить:
— подготовка документов, анализ, подбор практики, краткое объяснение и т.д.;
— в каком формате нужен результат (список, эссе, пост в ТГ, шаблон документа и т.п.);
— что он не должен делать (например: "не пиши гипотетические ссылки", "не выдумывай номера дел").
Пример:
Помоги составить досудебную претензию на поставщика, который нарушил срок поставки оборудования по договору. Просрочка 45 дней, убытки 270 000 рублей. Поставщик признал нарушение, но оплаты нет. Претензия должна быть на официальном языке, содержать ссылку на договор и нормы ГК РФ (поставка, ответственность, досудебный порядок), указание на срок исполнения требований 10 дней. Не выдумывай ссылки на закон, используй только реальные статьи. Формат текст Word-документа без оформления, только с содержанием. Изучи приложенные документы по спору.
Важно: не бойтесь писать в «человеческом» стиле. Главное ясность и полнота.
Далее можно побаловаться со стилем и формой досудебной претензии, но это по желанию. Помните, что вы руководитель, а нейросеть — младший юрист. Если что-то не так, то просто переуточните.
Шаг 3. Финальная проверка и редактирование
Нейросеть может ошибаться, особенно в ссылках на нормы права, судебную практику и терминах. Поэтому после получения черновика от нейросети надо:
Проверить ссылки на нормы права.
Сравнить с судебной практикой
Оценить логику и структуру
Привести стиль к юридическому виду
Нейросеть — это как хороший помощник-стажёр. Многое умеет, быстро пишет, не устает. Но проверять за ней обязанность того, кто подписывает документ.
Если такой контент оказался полезен, то дайте знать. А еще много пользы у меня на канале.
PS: лучше не грубите нейросети. Мы тоже общаемся вежливо, пишем "спасибо" и "пожалуйста". На всякий случай...
