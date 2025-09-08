ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
Артем Шпаков
Интернет и IT

Белый список сайтов при отключении интернета

Минцифры впервые рассказало о «белом списке» сайтов, которые будут работать даже при отключении мобильного интернета. Но список до конца не показало.

Что уже известно

🔹 Включили соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, доставки, супермаркеты и личные кабинеты операторов связи.
🔹 Обязательные пункты — «Госуслуги», сайт президента и правительства, платформа для онлайн-голосования.
🔹 По данным РБК, в списке уже есть «Яндекс», VK, «Одноклассники», Ozon, Wildberries, Avito, Rutube, «Кинопоиск», 2GIS, «Магнит» и сервисы крупнейших банков. В будущем обещают добавить ещё ~80 компаний, включая X5 Retail, Lamoda, «Сбермаркет», «М.Видео» и «Ситилинк».

Система построена на DPI — она блокирует весь трафик, кроме разрешённого. То есть будет доступен только «белый список».
Минцифры утверждает, что для доступа не нужна идентификация, капча или вход через «Госуслуги».

Фактически это первый шаг к новой модели Рунета: отключения — точечные, а список «разрешённых» сервисов определяют чиновники.

Артем Шпаков

Артем Шпаков

Руководитель в ООО

1 подписчик31 пост

