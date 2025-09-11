🚗 Прием водителя на работу: ограничения и оформление

🔒 Ограничения при приёме

👉 Водителем нельзя взять кого угодно:

Возраст — минимум 18 лет для категорий B и C, и 21 год для автобусов и грузовиков категории D и E. Это прямо прописано в ст. 328 ТК РФ.

Судимость — человек с непогашенной судимостью за тяжкие преступления к управлению транспортом не допускается (ст. 328 ТК РФ, ФЗ «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ).

Здоровье — обязательно прохождение медосмотра. Если есть противопоказания, в том числе наркологические заболевания, — на работу нельзя (ст. 69 ТК РФ).

Совместительство — водитель не может работать в нескольких организациях сразу на той же должности (ст. 329 ТК РФ).