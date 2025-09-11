🚗 Прием водителя на работу: ограничения и оформление

🔒 Ограничения при приёме
👉 Водителем нельзя взять кого угодно:
Возраст — минимум 18 лет для категорий B и C, и 21 год для автобусов и грузовиков категории D и E. Это прямо прописано в ст. 328 ТК РФ.
Судимость — человек с непогашенной судимостью за тяжкие преступления к управлению транспортом не допускается (ст. 328 ТК РФ, ФЗ «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ).
Здоровье — обязательно прохождение медосмотра. Если есть противопоказания, в том числе наркологические заболевания, — на работу нельзя (ст. 69 ТК РФ).
Совместительство — водитель не может работать в нескольких организациях сразу на той же должности (ст. 329 ТК РФ).
📋 Особенности оформления
Чтобы принять водителя, одного заявления недостаточно. Нужно собрать расширенный пакет документов: паспорт, трудовую книжку, диплом, водительское удостоверение, плюс — справку об отсутствии судимости (ст. 65 ТК РФ).
Закон требует и профессиональный отбор (особенно для общественного транспорта и такси), и стажировку с наставником, если сотрудник новый или не работал по профессии больше года (Приказ Минтранса № 59).
Отдельный блок — инструктажи по безопасности: вводный, предрейсовый и даже сезонный. Это требование закреплено в ст. 212 ТК РФ и приказах Минтранса
🆕 Новые тенденции
Сейчас практика пошла дальше:
Налоговая при проверках всё чаще требует пакет документов не только на штатных водителей, но и на ИП и самозанятых, которые работают по договорам перевозки.
По сути, ИП-водитель должен подтвердить право на перевозку так же, как наёмный сотрудник: предоставить копии документов, подтверждающих квалификацию, справки, а также товарно-транспортные накладные (ТТН).
По самозанятым требования аналогичные — компании должны доказать, что у исполнителя были все необходимые разрешения и документы.
Если таких документов нет, налоговая делает вывод: сделка нереальна, а значит расходы могут быть сняты, а договор переквалифицирован в трудовые отношения со всеми последствиями.
На практике это значит одно: работодателю и заказчику перевозок придётся заботиться о пакете документов даже на ИП и самозанятых водителей.
⚠️ Если у вас нет копий ТТН, справок и документов на водителя — велик риск, что налоговая признает сделку фиктивной. А дальше — штрафы, споры и переквалификация в трудовые отношения.
Мой совет:
уже сейчас выстраивать процесс сбора и хранения копий документов у ИП и самозанятых подрядчиков;
проверять их на добросовестность так же, как сотрудников;
учитывать, что скоро вводится переход на электронные ТТН, и готовиться к нему заранее.
✅ Итог
Приём водителя — это не формальность. Работодатель отвечает не только за кадровые документы, но и за то, чтобы на дороге оказался человек без судимостей, без проблем со здоровьем и с подтверждённой квалификацией.
Игнорировать эти правила нельзя: штрафы по ст. 5.27 КоАП РФ — это ещё самое безобидное, куда страшнее риски для жизни и безопасности.
Начать дискуссию