5 важных выводов Верховного Суда по налогу на имущество

1. Оборудование не всегда облагается налогом на имущество

Если оборудование может учитываться как самостоятельный инвентарный объект основных средств и налоговый орган не доказал обратное, его стоимость не должна включаться в налоговую базу по налогу на имущество.

Суд указал, что оборудование, входящее в состав имущественного комплекса, может быть исключено из налогооблагаемой базы, если правила бухгалтерского учета позволяют учитывать его отдельно.