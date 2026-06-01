5 важных выводов Верховного Суда по налогу на имущество

Верховный Суд РФ выпустил тематический обзор судебной практики по вопросам налогообложения имущества. Многие выводы будут полезны организациям, которые владеют недвижимостью, оборудованием и объектами капитального строительства.
Разберем 5 наиболее значимых позиций.
1. Оборудование не всегда облагается налогом на имущество
Если оборудование может учитываться как самостоятельный инвентарный объект основных средств и налоговый орган не доказал обратное, его стоимость не должна включаться в налоговую базу по налогу на имущество.
Суд указал, что оборудование, входящее в состав имущественного комплекса, может быть исключено из налогооблагаемой базы, если правила бухгалтерского учета позволяют учитывать его отдельно.
2. Важна не форма учета, а реальные свойства объекта
Верховный Суд подчеркнул: формирование объекта основных средств для целей налогообложения не зависит только от решения налогоплательщика.
Если имущество не может функционировать самостоятельно и фактически является частью другого объекта недвижимости, его стоимость может включаться в налоговую базу. В качестве примера суд рассмотрел специальные краны, которые могли использоваться только в составе буровой установки.
3. Налог не нужно платить за фактически уничтоженный объект
Наличие записи в ЕГРН само по себе не означает обязанность платить налог.
Если налогоплательщик сможет доказать, что объект недвижимости был снесен, разрушен или фактически прекратил существование, обязанность по уплате налога отсутствует, даже если сведения о нем еще содержатся в реестре.
4. Незаконная сделка не освобождает от налога
Суд указал, что при приобретении имущества с нарушением закона, в том числе по сделке, которая впоследствии признана недействительной, налог должен платить тот, кто фактически владел имуществом и использовал его в своей деятельности.
Формальное отсутствие права собственности в таких ситуациях не освобождает от налоговых обязательств.
5. Незавершенное строительство тоже может облагаться налогом
Если объект незавершенного строительства поставлен на кадастровый учет и в отношении него утверждена кадастровая стоимость, он подлежит налогообложению независимо от того, используется ли в производственной деятельности.
Отсутствие фактической эксплуатации объекта само по себе не является основанием для освобождения от налога.
Что это значит для бизнеса?
Обзор Верховного Суда показывает, что при определении обязанности по уплате налога на имущество решающее значение имеют реальные характеристики объекта и фактические обстоятельства его использования, а не только записи в реестрах или формальный бухгалтерский учет.
Поэтому организациям стоит регулярно анализировать состав основных средств, порядок учета оборудования и статус объектов недвижимости, чтобы избежать необоснованных доначислений.
Источник: Тематический обзор Верховного Суда РФ по вопросам налогообложения имущества; обзор судебной практики, утвержденный Президиумом ВС РФ.
