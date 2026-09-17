Малый бизнес и СОУТ: кого коснется упрощение с 2027 года

Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения специальной оценки условий труда (СОУТ), вступающие в силу с 1 марта 2027 года для отдельных категорий микропредприятий, малых предприятий и некоммерческих организаций. Анализируются условия применения упрощённого порядка, процедура идентификации потенциально вредных и опасных производственных факторов, а также основания для проведения СОУТ в общем порядке. Приводятся сроки оформления документов и практические рекомендации для работодателей.
Ключевые слова: специальная оценка условий труда, СОУТ, микропредприятие, малое предприятие, проверочный лист, декларация соответствия условий труда, идентификация производственных факторов, приказ № 345н.
Введение
С 1 марта 2027 года вступает в силу приказ Минтруда России от 07.08.2026 № 345н, устанавливающий особенности проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий работодателей. Документ будет действовать до 1 марта 2029 года и заменит ранее применявшийся порядок, утверждённый приказом Минтруда России от 31.10.2022 № 699н.
Актуальность темы обусловлена расширением круга лиц, имеющих право на упрощённую процедуру: если ранее она была доступна исключительно микропредприятиям, то с 2027 года — также малым предприятиям и отдельным некоммерческим организациям.
1. Сфера применения упрощённого порядка
Согласно приказу № 345н, упрощённый порядок предусмотрен для:
микропредприятий;
малых предприятий;
НКО в форме общественных организаций, ассоциаций и союзов.
Критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства установлены Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Для микропредприятий — до 15 работников и доход до 120 млн рублей, для малых предприятий — до 100 работников и доход до 800 млн рублей.
Дополнительное условие — соответствие основного вида деятельности перечню, утверждённому Постановлением Правительства РФ от 14.10.2022 № 1830. Постановлением Правительства РФ от 26.01.2026 № 39 указанный перечень был существенно расширен: количество видов деятельности увеличено с 12 до 55, включая отдельные направления в сфере информационных технологий, права, бухгалтерского учёта, торговли и образования.
2. Процедура идентификации потенциально вредных и опасных производственных факторов
Ключевое новшество — возможность самостоятельной идентификации факторов работодателем без привлечения специализированной организации. На каждое рабочее место оформляется проверочный лист, в котором оцениваются:
шум и вибрация;
микроклимат;
освещённость;
химические и биологические факторы;
тяжесть и напряжённость трудового процесса;
иные факторы, предусмотренные формой проверочного листа.
Проверку проводит комиссия работодателя, формируемая в порядке, установленном ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ.
3. Оформление результатов
Если по всем пунктам проверочного листа получены ответы «НЕТ», условия труда признаются допустимыми. Работодатель оформляет декларацию соответствия условий труда и подаёт её в территориальный орган Роструда. Срок — не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения проверочного листа.
Если хотя бы по одному пункту стоит «ДА», фактор считается идентифицированным. В соответствии с п. 7 Порядка, утверждённого приказом № 345н, это является основанием для проведения СОУТ в общем порядке с привлечением специализированной организации по правилам Федерального закона № 426-ФЗ.
4. Основания для неприменения упрощённого порядка
Даже при соответствии субъектным критериям и требованиям к виду деятельности упрощённый порядок не применяется при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
Работа относится к профессиям или должностям, дающим право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.
Работнику положены гарантии и компенсации за работу с вредными или опасными условиями труда.
По результатам предыдущей СОУТ на рабочем месте установлены вредные или опасные условия труда.
В указанных случаях проводится СОУТ в общем порядке.
5. Документальное обеспечение и сроки
Работодателю рекомендуется заранее подготовить:
сведения об оборудовании, материалах и сырье;
результаты ранее проведённых исследований и измерений;
данные о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях;
предложения работников по идентификации факторов;
результаты производственного контроля;
результаты санитарно-эпидемиологического надзора.
Работник знакомится с результатами идентификации в течение 30 календарных дней со дня утверждения проверочного листа (с учётом периодов временной нетрудоспособности, отпусков и иных периодов отсутствия на рабочем месте).
Заключение
Приказ Минтруда России от 07.08.2026 № 345н расширяет возможности малого бизнеса по проведению СОУТ в упрощённом порядке. Однако применение упрощённой процедуры обусловлено совокупностью условий: соответствие субъектным критериям, наличие основного вида деятельности в установленном перечне и отсутствие стоп-факторов на рабочих местах. При выявлении хотя бы одного потенциально вредного или опасного фактора работодатель обязан провести СОУТ в общем порядке.
Библиографический список
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 14.10.2022 № 1830 «О перечне видов деятельности...».
Постановление Правительства РФ от 26.01.2026 № 39 «О внесении изменений в перечень...».
Приказ Минтруда России от 07.08.2026 № 345н «Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда...».
Приказ Минтруда России от 31.10.2022 № 699н «Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда...».
Приказ Минтруда России от 21.11.2023 № 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда».