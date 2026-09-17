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Яна Поликарпова
Охрана труда
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Малый бизнес и СОУТ: кого коснется упрощение с 2027 года

Малый бизнес и СОУТ: кого коснется упрощение с 2027 года

Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения специальной оценки условий труда (СОУТ), вступающие в силу с 1 марта 2027 года для отдельных категорий микропредприятий, малых предприятий и некоммерческих организаций.

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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения специальной оценки условий труда (СОУТ), вступающие в силу с 1 марта 2027 года для отдельных категорий микропредприятий, малых предприятий и некоммерческих организаций. Анализируются условия применения упрощённого порядка, процедура идентификации потенциально вредных и опасных производственных факторов, а также основания для проведения СОУТ в общем порядке. Приводятся сроки оформления документов и практические рекомендации для работодателей.

Ключевые слова: специальная оценка условий труда, СОУТ, микропредприятие, малое предприятие, проверочный лист, декларация соответствия условий труда, идентификация производственных факторов, приказ № 345н.

Введение

С 1 марта 2027 года вступает в силу приказ Минтруда России от 07.08.2026 № 345н, устанавливающий особенности проведения специальной оценки условий труда для отдельных категорий работодателей. Документ будет действовать до 1 марта 2029 года и заменит ранее применявшийся порядок, утверждённый приказом Минтруда России от 31.10.2022 № 699н.

Актуальность темы обусловлена расширением круга лиц, имеющих право на упрощённую процедуру: если ранее она была доступна исключительно микропредприятиям, то с 2027 года — также малым предприятиям и отдельным некоммерческим организациям.

1. Сфера применения упрощённого порядка

Согласно приказу № 345н, упрощённый порядок предусмотрен для:

  • микропредприятий;

  • малых предприятий;

  • НКО в форме общественных организаций, ассоциаций и союзов.

Критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства установлены Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Для микропредприятий — до 15 работников и доход до 120 млн рублей, для малых предприятий — до 100 работников и доход до 800 млн рублей.

Дополнительное условие — соответствие основного вида деятельности перечню, утверждённому Постановлением Правительства РФ от 14.10.2022 № 1830. Постановлением Правительства РФ от 26.01.2026 № 39 указанный перечень был существенно расширен: количество видов деятельности увеличено с 12 до 55, включая отдельные направления в сфере информационных технологий, права, бухгалтерского учёта, торговли и образования.

2. Процедура идентификации потенциально вредных и опасных производственных факторов

Ключевое новшество — возможность самостоятельной идентификации факторов работодателем без привлечения специализированной организации. На каждое рабочее место оформляется проверочный лист, в котором оцениваются:

  • шум и вибрация;

  • микроклимат;

  • освещённость;

  • химические и биологические факторы;

  • тяжесть и напряжённость трудового процесса;

  • иные факторы, предусмотренные формой проверочного листа.

Проверку проводит комиссия работодателя, формируемая в порядке, установленном ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ.

3. Оформление результатов

Если по всем пунктам проверочного листа получены ответы «НЕТ», условия труда признаются допустимыми. Работодатель оформляет декларацию соответствия условий труда и подаёт её в территориальный орган Роструда. Срок — не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения проверочного листа.

Если хотя бы по одному пункту стоит «ДА», фактор считается идентифицированным. В соответствии с п. 7 Порядка, утверждённого приказом № 345н, это является основанием для проведения СОУТ в общем порядке с привлечением специализированной организации по правилам Федерального закона № 426-ФЗ.

4. Основания для неприменения упрощённого порядка

Даже при соответствии субъектным критериям и требованиям к виду деятельности упрощённый порядок не применяется при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

  1. Работа относится к профессиям или должностям, дающим право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

  2. Работнику положены гарантии и компенсации за работу с вредными или опасными условиями труда.

  3. По результатам предыдущей СОУТ на рабочем месте установлены вредные или опасные условия труда.

В указанных случаях проводится СОУТ в общем порядке.

5. Документальное обеспечение и сроки

Работодателю рекомендуется заранее подготовить:

  • сведения об оборудовании, материалах и сырье;

  • результаты ранее проведённых исследований и измерений;

  • данные о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях;

  • предложения работников по идентификации факторов;

  • результаты производственного контроля;

  • результаты санитарно-эпидемиологического надзора.

Работник знакомится с результатами идентификации в течение 30 календарных дней со дня утверждения проверочного листа (с учётом периодов временной нетрудоспособности, отпусков и иных периодов отсутствия на рабочем месте).

Заключение

Приказ Минтруда России от 07.08.2026 № 345н расширяет возможности малого бизнеса по проведению СОУТ в упрощённом порядке. Однако применение упрощённой процедуры обусловлено совокупностью условий: соответствие субъектным критериям, наличие основного вида деятельности в установленном перечне и отсутствие стоп-факторов на рабочих местах. При выявлении хотя бы одного потенциально вредного или опасного фактора работодатель обязан провести СОУТ в общем порядке.

Библиографический список

  1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

  2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

  3. Постановление Правительства РФ от 14.10.2022 № 1830 «О перечне видов деятельности...».

  4. Постановление Правительства РФ от 26.01.2026 № 39 «О внесении изменений в перечень...».

  5. Приказ Минтруда России от 07.08.2026 № 345н «Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда...».

  6. Приказ Минтруда России от 31.10.2022 № 699н «Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда...».

  7. Приказ Минтруда России от 21.11.2023 № 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда».

Информации об авторе

Яна Поликарпова

Яна Поликарпова

Руководитель в ООО ЦПА АлефТаб

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