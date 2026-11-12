Сотрудник вышел на работу во время больничного: как оплатить дни, что сообщить в СФР и не получить штраф

Сотрудник оформил больничный, но спустя несколько дней сообщает руководителю: «Уже лучше, могу поработать из дома». Или вовсе появляется в офисе и приступает к своим обязанностям.

Для работодателя это не просто проявление ответственности сотрудника. Такая ситуация может обернуться ошибками в табеле, неправильным начислением зарплаты и пособия, претензиями СФР и трудовой инспекции.

Главная сложность в том, что закон прямо не регулирует порядок действий работодателя, если работник по собственной инициативе решил трудиться во время открытого больничного. Однако в разъяснениях КонсультантПлюс и письмах СФР обозначены подходы, которые помогут снизить риски.

Разберём, как действовать работодателю и бухгалтеру.