Сотрудник вышел на работу во время больничного: как оплатить дни, что сообщить в СФР и не получить штраф

Сотрудник оформил больничный, но спустя несколько дней сообщает руководителю: «Уже лучше, могу поработать из дома». Или вовсе появляется в офисе и приступает к своим обязанностям.
Для работодателя это не просто проявление ответственности сотрудника. Такая ситуация может обернуться ошибками в табеле, неправильным начислением зарплаты и пособия, претензиями СФР и трудовой инспекции.
Главная сложность в том, что закон прямо не регулирует порядок действий работодателя, если работник по собственной инициативе решил трудиться во время открытого больничного. Однако в разъяснениях КонсультантПлюс и письмах СФР обозначены подходы, которые помогут снизить риски.
Разберём, как действовать работодателю и бухгалтеру.
1. Можно ли вызвать сотрудника на работу, пока открыт больничный?
Нет. Работодатель не вправе требовать от сотрудника выхода на работу в период временной нетрудоспособности.
Листок нетрудоспособности подтверждает, что работник временно освобождён от выполнения трудовых обязанностей. Кроме того, сотрудник должен соблюдать назначенный врачом режим лечения.
Это следует из пункта 3 части 2 статьи 4.3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ и Порядка формирования листков нетрудоспособности.
Если сотрудник отказывается работать во время больничного, привлечь его к дисциплинарной ответственности нельзя. Отказ не является прогулом или нарушением трудовой дисциплины.
Важно: инициатива выйти на работу не должна исходить от работодателя. Если сотрудник сам предлагает продолжить работу, необходимо объяснить ему возможные последствия и правильно оформить фактически отработанное время.
2. Что будет, если сотрудник сам решил работать во время больничного?
Здесь возникают сразу несколько вопросов.
Во-первых, выход на работу до закрытия больничного может рассматриваться как нарушение режима лечения. Если нарушение установлено без уважительных причин, это может стать основанием для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности — пункт 1 части 1 статьи 8 Закона № 255-ФЗ.
Во-вторых, возникает вопрос об оплате.
Пособие по временной нетрудоспособности предназначено для компенсации утраченного заработка. Если сотрудник фактически работал, за отработанное время ему полагается заработная плата. При этом пособие за дни работы не полагается.
На это СФР указал в письме от 27.10.2026 № 14-20/58222.
Фонд также обращал внимание, что выплата одновременно зарплаты и пособия за один и тот же период противоречит компенсационной природе пособия. Такая ситуация может иметь признаки злоупотребления правом.
Поэтому бухгалтеру важно не просто начислить зарплату за фактически отработанные дни, но и правильно передать сведения в СФР.
3. Сотрудник вышел на работу сам: пошаговый алгоритм для работодателя
Закон не устанавливает специальную процедуру оформления такой ситуации. Поэтому работодателю важно документально зафиксировать обстоятельства выхода сотрудника.
Шаг 1. Получите письменное объяснение работника
Попросите сотрудника написать заявление или объяснительную записку, в которой он укажет:
что решение работать принято им самостоятельно;
даты, в которые он фактически выполнял работу;
количество отработанных часов;
обстоятельства, при которых он приступил к работе.
Это поможет подтвердить, что работодатель не принуждал сотрудника нарушать режим временной нетрудоспособности.
Если работник отказывается предоставить объяснение, зафиксируйте отказ и обстоятельства выхода на работу актом.
Шаг 2. Составьте акт о выходе на работу во время больничного
Акт составляется в произвольной форме. В нём целесообразно указать:
наименование организации;
дату составления документа;
Ф. И. О. и должность лица, составившего акт;
Ф. И. О. работника;
Ф. И. О. двух или более свидетелей;
дату и обстоятельства выхода сотрудника;
какие именно обязанности он выполнял;
объяснения работника, если они были получены.
Акт подписывают составитель и свидетели. К нему можно приложить объяснительную записку сотрудника и другие документы, подтверждающие фактическую работу.
Шаг 3. Отразите отработанное время в табеле
Фактически выполненную работу нельзя игнорировать только потому, что у сотрудника открыт больничный.
Работодатель обязан учитывать время, фактически отработанное каждым сотрудником. Это предусмотрено частью 4 статьи 91 ТК РФ.
Если сотрудник работал, соответствующие дни и часы нужно отразить в табеле учёта рабочего времени.
Шаг 4. Начислите зарплату за фактически отработанное время
Неоплата выполненной работы создаёт самостоятельный риск для работодателя.
Даже если сотрудник находился на больничном, за фактически отработанное время ему необходимо начислить заработную плату.
При этом пособие за дни работы не полагается. Нельзя оформлять ситуацию так, будто сотрудник одновременно не работал и выполнял трудовые обязанности.
4. Что передать в СФР, если сотрудник работал во время больничного?
Это один из самых важных вопросов для бухгалтера.
Работодатель обязан передавать в СФР достоверные сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия.
Если сотрудник приступил к работе до закрытия больничного, необходимо сообщить фонду о фактической работе.
Согласно разъяснениям, приведённым в документе КонсультантПлюс, в сведениях для СФР:
все дни после выхода сотрудника на работу, включая отработанные дни и выходные, обозначаются как исключаемые периоды;
если сотрудник отработал весь период больничного, указывается признак «Пособие не требуется».
Отдельное заявление работника об отказе от пособия направлять в СФР не нужно: такого документа нет в перечне сведений, необходимых фонду для назначения и выплаты пособия.
Информацию о работе в период нетрудоспособности работодатель должен передать самостоятельно.
Основание — часть 1 статьи 1.3 и часть 8 статьи 13 Закона № 255-ФЗ, а также подпункт «а» пункта 22 Правил получения СФР сведений.
Обратите внимание: если сотрудник отработал не весь период больничного, важно корректно указать именно фактические обстоятельства и исключаемые периоды, а не автоматически отказывать в пособии за весь период нетрудоспособности.
5. Можно ли работать удалённо, если открыт больничный?
Законодательство прямо не запрещает дистанционную работу во время больничного, но для неё необходимо согласие работодателя.
Если сотрудник обычно работает в офисе, он не может самостоятельно решить, что во время болезни будет выполнять обязанности из дома.
В документе КонсультантПлюс разъясняется следующий порядок:
Работник сообщает о желании работать дистанционно.
Работодатель принимает решение, согласен ли он на такой формат.
Стороны заключают дополнительное соглашение к трудовому договору о дистанционной работе.
На основании соглашения издаётся приказ о переводе на дистанционную работу.
Правовое основание — статья 72 и часть 2 статьи 312.1 ТК РФ.
Подавать сведения о трудовой деятельности в составе формы ЕФС-1 только в связи с таким переводом не требуется: это не предусмотрено Порядком заполнения формы.
При этом принцип оплаты остаётся прежним: за фактически отработанные дни выплачивается зарплата, а пособие за эти дни не полагается.
6. А если сотрудник на больничном по основной работе, но хочет работать по совместительству?
Здесь есть важный нюанс.
По разъяснениям КонсультантПлюс, законодательство не устанавливает запрет на работу по внешнему совместительству в период больничного по основному месту работы, если состояние здоровья позволяет выполнять обязанности по совместительству.
В таком случае:
фактически отработанное время по совместительству оплачивается;
пособие по временной нетрудоспособности по месту работы по совместительству не полагается;
пособие работник может получить по основному месту работы в предусмотренном законом порядке.
Однако если лечащий врач зафиксирует нарушение режима лечения в связи с работой по совместительству, это может стать основанием для снижения пособия.
Есть и отдельная позиция СФР по ситуации, когда сотрудник работает дистанционно по внутреннему совместительству, а по основной работе находится на больничном. В письме от 04.08.2025 № 14-20/39991 фонд указал, что освобождение от работы распространяется на все места работы и не может применяться выборочно по усмотрению работника.
Поэтому ситуации с внутренним и внешним совместительством необходимо различать.
7. Не забудьте о сотруднике, который замещает заболевшего коллегу
Пока основной работник находится на больничном, его обязанности могут быть поручены другому сотруднику в порядке совмещения или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника.
Если заболевший сотрудник неожиданно вышел на работу, отменить дополнительную работу у замещающего коллеги немедленно нельзя.
Согласно статье 60.2 ТК РФ, работодатель должен письменно предупредить работника о досрочной отмене поручения не позднее чем за три рабочих дня.
То есть выход заболевшего сотрудника сам по себе не прекращает автоматически договорённость о дополнительной работе другого сотрудника.
Нарушение порядка отмены поручения может повлечь административную ответственность по статье 5.27 КоАП РФ.
8. Какие штрафы и риски грозят работодателю?
Ошибки при оформлении работы во время больничного могут привести к нескольким видам ответственности.
1. Неправильное ведение табеля
Если работодатель не отразил фактически отработанное время, возможна административная ответственность по частям 1 и 2 статьи 5.27 КоАП РФ.
2. Неоплата фактически выполненной работы
Если сотрудник работал, но зарплату за это время ему не начислили, возможна ответственность по частям 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ, если в действиях работодателя нет состава преступления, предусмотренного статьёй 145.1 УК РФ.
3. Нарушение порядка отмены дополнительной работы
Если работодатель досрочно отменил поручение замещающему сотруднику, не предупредив его за три рабочих дня, это также может повлечь ответственность по частям 1 и 2 статьи 5.27 КоАП РФ.
4. Ошибки при передаче сведений в СФР
Недостоверные сведения о периоде работы и нетрудоспособности могут привести к неправильному назначению пособия и необходимости урегулировать переплату.
Поэтому бухгалтеру важно согласовывать сведения о фактической работе с кадровой службой и руководителем.
Что в итоге делать работодателю?
Если сотрудник на больничном сообщает, что готов работать, не стоит сразу поручать ему задачи или принимать его выход как обычный рабочий день.
Безопаснее действовать последовательно:
не требовать выхода на работу и не оказывать давление на сотрудника;
разъяснить последствия работы при открытом больничном;
если сотрудник всё же приступил к работе по собственной инициативе — получить письменное объяснение и зафиксировать обстоятельства;
отразить фактически отработанные часы в табеле;
начислить зарплату за выполненную работу;
корректно передать сведения в СФР, исключив соответствующие периоды из расчёта пособия;
проверить, не оформлено ли замещение заболевшего сотрудника и соблюдён ли срок предупреждения о его отмене.
Главный вывод: открытый больничный не даёт работодателю права требовать от сотрудника работать. Но если работник фактически приступил к обязанностям по собственной инициативе, игнорировать выполненную работу тоже нельзя. Её необходимо документально оформить и оплатить, а сведения о периоде работы правильно передать в СФР.
Источники
Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»: статьи 1.3, 4.3, 8, 13.
Трудовой кодекс РФ: статьи 21, 22, 60.2, 72, 91, 129, 312.1.
КоАП РФ: статья 5.27.