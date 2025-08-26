УСН и расходы: где грань между оптимизацией и штрафом

При УСН уменьшать доходы можно только на затраты из закрытого перечня п. 1 ст. 346.16 НК РФ, например аренда, зарплата, материалы, реклама и т.д. Всё, чего в перечне нет, базу не уменьшает — даже если экономически оправдано.

Например:

ИП на УСН арендует офис. Арендные платежи — в списке (подп. 4 п. 1 ст. 346.16) → включаем в расходы.

Компания покупает дорогую «корпоративную» атрибутику для лояльности партнёров без признаков рекламы — таких расходов в перечне нет → в налоговые расходы не пойдёт.

По общему правилу при УСН расходы признаются после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Однако есть исключения:

Расходы по оплате стоимости покупных товаров признаются по мере их реализации (подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Аванс (предоплату) включить в расходы нельзя. Затраты должны быть не только оплачены, но и фактически понесены, например, должна состояться поставка материалов или произведено оказание услуг.

Расходы, связанные с приобретением товаров или материалов (доставка, хранение, обслуживание), признают на дату фактической оплаты, не дожидаясь реализации товаров (абз. 6 пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Например:

Оплатили партию товара в декабре, продали часть в январе. В расходы по УСН попадёт только реализованная часть (после фактической передачи покупателю), остальное — позже, по мере реализации.

Расходы на рекламу разрешены (подп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Порядок их признания для «упрощёнки» следует правилам ст. 264 НК РФ: часть рекламных затрат принимается полностью, а «иные» — в пределах 1% выручки от реализации (нарастающим итогом по ст. 249 НК РФ).