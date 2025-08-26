УСН и расходы: где грань между оптимизацией и штрафом

При УСН уменьшать доходы можно только на затраты из закрытого перечня п. 1 ст. 346.16 НК РФ, например аренда, зарплата, материалы, реклама и т.д. Всё, чего в перечне нет, базу не уменьшает — даже если экономически оправдано.
Например:
ИП на УСН арендует офис. Арендные платежи — в списке (подп. 4 п. 1 ст. 346.16) → включаем в расходы.
Компания покупает дорогую «корпоративную» атрибутику для лояльности партнёров без признаков рекламы — таких расходов в перечне нет → в налоговые расходы не пойдёт.
По общему правилу при УСН расходы признаются после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
Однако есть исключения:
Расходы по оплате стоимости покупных товаров признаются по мере их реализации (подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
Аванс (предоплату) включить в расходы нельзя. Затраты должны быть не только оплачены, но и фактически понесены, например, должна состояться поставка материалов или произведено оказание услуг.
Расходы, связанные с приобретением товаров или материалов (доставка, хранение, обслуживание), признают на дату фактической оплаты, не дожидаясь реализации товаров (абз. 6 пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
Например:
Оплатили партию товара в декабре, продали часть в январе. В расходы по УСН попадёт только реализованная часть (после фактической передачи покупателю), остальное — позже, по мере реализации.
Расходы на рекламу разрешены (подп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Порядок их признания для «упрощёнки» следует правилам ст. 264 НК РФ: часть рекламных затрат принимается полностью, а «иные» — в пределах 1% выручки от реализации (нарастающим итогом по ст. 249 НК РФ).
Важный частный случай — сувениры
С логотипом/рекламной информацией и при распространении среди неопределённого круга лиц — это реклама. Как правило, такая раздача подпадает под «иные рекламные расходы» и нормируется 1% выручки.
Без логотипа — не реклама → не учитываются при УСН (перечня нет).
Только постоянным клиентам/партнёрам (определённый круг) — это не реклама, а фактически подарки/безвозмездная передача → в расходы не включается.
Если:
Раздаёте брендированные ручки всем посетителям открытого мероприятия.
— Учтёте как нормируемую рекламу (в пределах 1% выручки). Документы: макеты/брендинг, договор, акт, отчёт о раздаче/мероприятии.
Дарите наборы без логотипа «только топ-клиентам».
— Не реклама → в расходы по УСН не идёт (доначисления крайне вероятны).
Раздача брендовых сувениров на отраслевой выставке с открытым стендом.
— Реклама; обычно нормируемая (1%). Если часть расходов — «участие в выставке» (аренда стенда, регистрационный взнос), этот блок — как правило ненормируемая реклама, а сами подарки — нормируемая. Разграничивайте в смете и актах.
Важно!С 2025 года на УСН с объектом «доходы минус расходы» нельзя учитывать расходы на интернет-рекламу в случаях, когда:
сведения о рекламе не представили в Роскомнадзор, хотя это необходимо было сделать по статье 18.1 Закона от 13.03.2026 № 38 «О рекламе»;
рекламу разместили на информационном ресурсе с доступом, ограниченным в России, или на ресурсе иностранного лица, не исполнившего требования законов РФ, в том числе Закона от 01.07.2021 № 236-ФЗ об иноагентах.
Такие случаи с 2025 года перечислены в пункте 44 статьи 270 НК. Упрощенцы обязаны применять эти нормы при расчете налога на УСН (подп. 20 п. 1 и п. 2 ст. 346.16 НК).
Документальное подтверждение
Даже «разрешённый» расход должен быть обоснован и подтверждён: договор, первичка (акт/накладная), платёжные документы. Для рекламы — ТЗ, медиапланы, отчёты, доказательства фактического распространения.
Например:
Оплатили кампанию вперёд. Пока нет фактического размещения (оказания услуг), аванс в расходы не попадает. После оказания и оплаты — включаете.
Лендинг, сделанный подрядчиком исключительно для продвижения (без перехода исключительных прав) — обычно рекламные расходы.
Покупаете исключительные права на сайт/ПО — это уже нематериальные активы (подп. 2, 2.1 п. 1 ст. 346.16).
Что такое «здоровая» оптимизация
Использовать все расходы из перечня: аренда, связь, агентские/комиссионные, обучение персонала (по правилам ст. 264), реклама (с учётом норматива).
Корректно оформлять рекламные активности: если раздача — показываем массовость и логотип, если выставка — делим смету на нормируемые/ненормируемые блоки.
Соблюдать кассовый метод и спецусловия .
Что является «красным флагом»
«Рекламные» договоры с физлицами без подтверждённых охватов/результатов.
Нелогичные масштабы: у микробизнеса — крупные рекламные бюджеты без видимых каналов размещения/результатов.
«Подарки» постоянным клиентам под видом рекламы, без признака неопределённого круга лиц.
Повторные нарушения, на которые уже указывали (прежние требования/проверки).
Грань между оптимизацией и риском нарушений проста: расход должен быть из перечня ст. 346.16, подтверждён документами, оплачен (с учётом спецусловий) и иметь реальную деловую цель. Для рекламы на УСН помните про деление на ненормируемые и нормируемые (1% выручки) по ст. 264: именно здесь чаще всего и возникают споры — особенно на сувенирах и акциях. Если расход выходит за эти рамки, вероятность доначислений и штрафов высока.
