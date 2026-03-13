Почему предприниматели получают блокировки счетов «внезапно»

В 2026 году у бизнеса появилась новая реальность — банки и налоговая смотрят не только на отчётность, но и на поведение бизнеса.

Большинство предпринимателей думают так:

“Отчёты сданы — значит всё нормально.”

Но на практике проверяется совсем другое.

Вот 3 сигнала, из-за которых банки начинают проверку и могут ограничить операции:

1️⃣ Зарплаты ниже рынка

Если компания платит сотрудникам заметно меньше средней зарплаты по отрасли — это сигнал риска.

2️⃣ Большие обороты при минимальных налогах

Когда обороты растут, а налоговая нагрузка почти не меняется — система сразу фиксирует отклонение.

3️⃣ Подозрительные переводы

Частые переводы физлицам, дробление платежей или операции без понятного экономического смысла.

⚠️ Важно понимать:

Сегодня анализ выполняют алгоритмы, и проверка может начаться автоматически — без жалоб и без ручного анализа.

Поэтому главный принцип безопасного бизнеса в 2026 году:

не просто сдавать отчёты, а выстраивать прозрачную финансовую модель.

Если система видит логику — вопросов не возникает.