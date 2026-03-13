Почему предприниматели получают блокировки счетов «внезапно»
Большинство предпринимателей думают так:
“Отчёты сданы — значит всё нормально.”
Но на практике проверяется совсем другое.
Вот 3 сигнала, из-за которых банки начинают проверку и могут ограничить операции:
1️⃣ Зарплаты ниже рынка
Если компания платит сотрудникам заметно меньше средней зарплаты по отрасли — это сигнал риска.
2️⃣ Большие обороты при минимальных налогах
Когда обороты растут, а налоговая нагрузка почти не меняется — система сразу фиксирует отклонение.
3️⃣ Подозрительные переводы
Частые переводы физлицам, дробление платежей или операции без понятного экономического смысла.
⚠️ Важно понимать:
Сегодня анализ выполняют алгоритмы, и проверка может начаться автоматически — без жалоб и без ручного анализа.
Поэтому главный принцип безопасного бизнеса в 2026 году:
не просто сдавать отчёты, а выстраивать прозрачную финансовую модель.
Если система видит логику — вопросов не возникает.
Информации об авторе
