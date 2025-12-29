Страховые взносы с зарплаты директора в 2026 году: платить 97 535 руб. в год — даже если он «ничего не делает»

С 1 января 2026 года коммерческие организации обязаны платить страховые взносы за директора — даже если он не получает зарплату, не выходит на работу и «формально числится» в ЕГРЮЛ. ФНС выпустила Письмо ФНС России от 22.12.2025 №БС-4-11/11507@, которое содержит разъяснения по расчету страховых взносов с зарплаты директора. Пройдемся по основным моментам.

Что изменилось

С 1 января 2026 года коммерческие организации обязаны начислять страховые взносы с базы в размере федерального МРОТ, если за месяц сумма выплат и иных вознаграждений в пользу руководителя ниже МРОТ. В 2026 году МРОТ — 27 093 рубля.

Независимо от того, работает ли директор, заключен ли с ним трудовой договор и платится ли ему зарплата, если он указан в ЕГРЮЛ как единоличный исполнительный орган коммерческой организации — вы обязаны ежемесячно начислять страховые взносы с федерального МРОТ (27 093 руб. в 2026 году). Это значит:

Минимальная сумма взносов с зарплаты директора без зарплаты: 27 093 × 30% = 8 127,90 рубля .

Минимальные страховые взносы с зарплаты директора за год (если он в должности с 1 января по 31 декабря 2026 года): 8 127,90 × 12 = 97 534,80 рубля .

По каждому ООО — отдельно, даже если один человек — директор в трех компаниях.

Кого это касается

Это правило распространяется на все коммерческие организации.

Не касается:

ИП (даже если он директор своего ООО). Некоммерческие организации (НКО, СНТ, ТСЖ, благотворительные фонды). Коммерческих организаций, если управление ими передано управляющей компании.

Как считать

Для расчета базы используется федеральный МРОТ, установленный федеральным законом на начало года, без учета районных коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями. С 1 января 2026 года МРОТ равен 27 093 рублям.

Минимальная сумма, с которой уплачиваются взносы, за каждый месяц определяется в течение всего периода осуществления физическим лицом полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации. Она не зависит от наличия трудового договора, финансово-хозяйственной деятельности организации, количества фактически отработанного времени, трудовых и гражданско-правовых отношений с иными организациями.

Если выплаты за месяц меньше МРОТ, база для расчета взносов считается равной МРОТ.

Что делать, если директор в нескольких фирмах

Если физическое лицо указано в ЕГРЮЛ в качестве руководителя в нескольких организациях, то каждая из них оплачивает за него страховые взносы с минимальной базы в размере федерального МРОТ.

Если в соответствии с Уставом коммерческой организацией предусмотрено осуществление полномочий единоличного исполнительного органа несколькими физическими лицами, то минимальная база для исчисления страховых взносов за каждый месяц определяется из величины МРОТ в отношении каждого такого физического лица.

Несколько ООО — платим по каждому. Несколько директоров в одной компании, тоже платим за каждого.

Таким образом, если директор вписан в ЕГРЮЛ, то платим взносы, даже если он не получает зарплату, не выходит на работу, работает на 0,5 (0,1 и пр.) ставки и вообще уехал в отпуск за свой счет.

Обобщим все ситуации в таблице.

Ситуация Нужно платить взносы с МРОТ Директор в ЕГРЮЛ, зарплата 0 руб. ✅ Да Директор — ИП, ООО не ведет деятельность ✅ Да НКО с директором ❌ Нет Директор в трех ООО ✅ Да — по каждому ООО на АУСН ❌ Нет (АУСН — исключение)

Нужно ли платить зарплату

Зарплату платить НЕ нужно. Нет дохода — нет НДФЛ. Но взносы с МРОТ платим, даже если не платим зарплату.

То есть с 1 января 2026 года платить исходя из МРОТ обязаны только страховые взносы, даже если директор формально «ничего не делает», и денег не получает.

❗ Это все касается только директоров. Обычные сотрудники - по факту выплат. Нет денег - нет взносов.

Отчетность по взносам

Организации, рассчитывающие взносы за директора из МРОТ, обязаны представлять расчет по страховым взносам и персонифицированные сведения о физических лицах в соответствии со ст. 431 НК РФ.

Отчетность сдаем: РСВ + персонифицированные сведения, код застрахованного лица: НР (если нет пониженных тарифов).

Ответственность за нарушения

Если коммерческая организация не отражает минимальную величину базы по страховым взносам, налоговые органы могут доначислить страховые взносы в рамках камеральной проверки.

Санкции за РСВ без МРОТ с зарплаты директора:

Доначисление: 20% от базы (ст.122 НК РФ). Камеральная: 10 дней на исправление. Пени 1/300 ставки ЦБ × долг за первые 30 дней просрочки, С 31 до 90 дней просрочки — по ставке 1/150. Начиная с 91 дня просрочки — по ставке 1/300 от ключевой ставки Центробанка.

Как избежать обязательных взносов

Перейти на АУСН. У плательщиков АУСН тариф страховых взносов - 0% (ст.18 закона 17-ФЗ об АУСН) (эксперимент до конца 2027 г.). Передать полномочия управляющей компании.

Заключите договор управления → управляющая компания назначает своего директора → ваш директор выходит из ЕГРЮЛ. Ликвидировать неиспользуемое ООО.

Если компания не ведет деятельность, проще закрыть ее, чем платить ≈100 тыс. руб. в год «за тишину».

❌ Нельзя просто «убрать» директора из учредительных документов без замены — компания останется без исполнительного органа, что нарушает ГК РФ.

Чек-лист для бухгалтера - 2026

Действие Сделано? Проверить, кто указан в ЕГРЮЛ как директор ☐ Убедиться, что в ООО нет трудового договора с директором (если не хотите платить зарплату) ☐ Заложить в бюджет: 8 128 руб./ мес. × кол-во ООО ☐ Настроить в 1С: начисление взносов с МРОТ, даже при нулевой зарплате ☐ Отразить директора в РСВ и персонифицированных сведениях ☐ Рассмотреть переход на АУСН или договор управления ☐

Вывод

Наличие директора в ЕГРЮЛ — это не формальность, а финансовая ответственность. С 2026 года «спящие» ООО с номинальным руководителем обойдутся в почти 100 тыс. рублей в год. Лучшее решение — осознанный выбор: либо вести реальный бизнес и платить взносы, либо закрывать или передавать управление.

Если вы примете решение перейти на АУСН, то нужно заранее подготовиться к этому шагу, взвесить все за и против, всю необходимую информацию о работе на АУСН в 2026 году мы собрали в новом онлайн-курсе «АУСН — 2026».

Вы разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. Получите пошаговый план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.

Цена курса со скидкой 67%: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.