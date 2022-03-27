Скрытое владение бизнесом в России через активного «номинала» — является ли схема преступлением по ст. 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса РФ

Начнём с главного — признаков преступлений, предусмотренных указанными статьями Уголовного кодекса РФ.

Статья 173.1 УК РФ (часть 1) предусматривает следующие признаки преступления: образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Ключевым здесь является примечание, прямо указанное в ст. 173.1 УК РФ и раскрывающее понятие подставного лица (поскольку указанное примечание распространяется также на статью 173.2 УК РФ, то сделанные далее выводы будут справедливы и в отношении неё):

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Как видно из примечания, первая категория подставных лиц — это лица, которые вообще не в курсе, что их данные используют при создании и функционировании юридического лица, либо которые с указанной целью были введены в заблуждение.

Данная категория лиц, в принципе, не может использоваться при реализации классической схемы скрытого владения бизнесом с помощью опциона, корпоративного и (тем более) наследственного договоров, поскольку лицо, подписывающее указанные документы, во-первых, прекрасно понимает суть своей роли — ведь опцион и наследственный договор оформляются нотариально, а во-вторых, в классической схеме скрытого владения бизнесом участник указанных сделок довольно активно участвует в деятельности бизнеса — что исключает обман или введение в заблуждение участника указанных сделок.

Вторая категория подставных лиц — это лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. Вот здесь интереснее. Что значит отсутствует цель управления юридическим лицом? Если лицо, будучи участником компании или членом совета директоров компании, участвует и голосует на собраниях, или будучи генеральным директором (управляющим) собственноручно подписывает документы (сделки, корпоративные документы и т.д.), то это не может свидетельствовать об отсутствии у него цели управления компанией (и свидетельствует об обратном), поскольку такое управление фактически и юридически реализуется им на практике.

Более того, в классической схеме скрытого владения бизнесом так называемому номиналу предоставляются реальные права и возможности управления юридическим лицом, хоть они и несколько ограничиваются корпоративным (квазикорпоративным) договором, что происходит, например, почти в любой инвестиционной сделке (инвестор почти всегда ограничивает те или иные права и возможности владельцев и менеджмента компании).

Что касается опциона, то его использование прямо предусмотрено законодательством, и по сути опцион является отсроченной сделкой купли-продажи доли, что также абсолютно легально.

Таким образом, делаем вывод, что в классической схеме скрытого владения бизнесом, когда номинал фактически и юридически участвует в управлении компании, отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса РФ.

Признаки преступлений, предусмотренных указанными статьями, защищают правопорядок от использования в корпоративной структуре компании лиц, не имеющих фактического отношения к управлению в компании, что в классической (законной) схеме скрытого владения бизнесом исключено.