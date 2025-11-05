Инвестиционная презентация – что это такое, как ее грамотно оформить и почему она очень важна при привлечении инвестиций в бизнес

Что такое инвестиционная презентация?

Инвестиционная презентация – это краткий, визуально оформленный документ, который представляет бизнес инвесторам с целью привлечения инвестиций

Инвестиционная презентация включает в себя вполне конкретный массив данных, перечень которых выработан практикой. По тому, содержит ли инвестиционная презентация такие данные, насколько они адекватны (реальны) и полны, грамотный инвестор может буквально за пару минут определить уровень подготовки и профессионализма предпринимателя (предпринимателей), запрашивающего инвестиции. В большом количестве случаев единственный канал информации между инвестором и привлекающим инвестиции бизнесом — это инвестиционная презентация. По этим причинам в сфере фандрайзинга (привлечения инвестиций) подготовке инвестиционной презентации уделяется очень большое внимание.