Инвестиционная презентация – что это такое, как ее грамотно оформить и почему она очень важна при привлечении инвестиций в бизнес

Что такое инвестиционная презентация?
Инвестиционная презентация – это краткий, визуально оформленный документ, который представляет бизнес инвесторам с целью привлечения инвестиций
Инвестиционная презентация включает в себя вполне конкретный массив данных, перечень которых выработан практикой. По тому, содержит ли инвестиционная презентация такие данные, насколько они адекватны (реальны) и полны, грамотный инвестор может буквально за пару минут определить уровень подготовки и профессионализма предпринимателя (предпринимателей), запрашивающего инвестиции. В большом количестве случаев единственный канал информации между инвестором и привлекающим инвестиции бизнесом — это инвестиционная презентация. По этим причинам в сфере фандрайзинга (привлечения инвестиций) подготовке инвестиционной презентации уделяется очень большое внимание.
Примечание: инвестиционная презентация не является обязательным документом – если инвестор уже хорошо знаком с бизнесом/предпринимателем, то ему для принятия инвестиционного решения ему может быть достаточно просто разговора и изучения бухгалтерско-юридических документов. Однако чаще всего, особенно – когда инвестиции привлекаются «в холодную», инвестиционная презентация нужна.
Что включает в себя инвестиционная презентация?
Инвестиционная презентация, как правило, включает в себя следующие слайды и информацию:
1 лист (слайд) – обложка, содержащая название бизнеса (проекта), логотип, слоган (краткое описание миссии), контактные данные;
2 лист (слайд) – сведения о том, какую проблему рынка решает бизнес;
3 лист (слайд) – сведения о том, какой продукт реализует бизнес, как через это продукт бизнес решает указанную проблему на рынке, почему это лучше, дешевле, проще, быстрее, эффективнее существующих решений (полезно добавить визуализацию продукта, видео – по ссылке или QR-код);
4 лист (слайд) – сведения о размере рынка, включающие оценку рынка (TAM, SAM, SOM), тенденции, потенциал рынка, целевая аудитория;
5 лист (слайд) – бизнес-модель (как конкретно зарабатываются или будут зарабатываться деньги), как будет происходить масштабирование;
6 лист (слайд) – сведения о маркетинге и продажах (как конкретно привлекаются клиенты и осуществляются продажи);
7 лист (слайд) – сведения о конкурентах и конкурентных преимуществах бизнеса (продукта);
8 лист (слайд) – команда (ключевые лица и их релевантный опыт, навыки, знания, etc.);
9 лист (слайд) – текущий статус, трекшн, активы бизнеса, финансовые показатели (факт + прогноз: выручка, EBITDA, прибыль);
10 лист (слайд) – потребность в инвестициях (сколько нужно, на что пойдут инвестиции) и предложение инвестору о его выгоде (размер или диапазон предлагаемой доли в бизнесе/процентная ставка по займу, etc.);
11 лист (слайд) – стратегия выхода (exit) инвестора из бизнеса (M&A, IPO, обратный выкуп доли, etc.);
12 лист (слайд) – финальный месседж, включающий какое-либо пожелание, call to action, обещание, благодарность, тёплые слова прощания и т.д. + контактные данные.
Рекомендация по оформлению и языку инвестиционной презентации
При подготовке (оформлении) инвестиционной презентации очень важно соблюсти следующие рекомендации:
инвестиционная презентация должна быть лаконичной, максимум смысла – минимум текста, больше 12 слайдов делать не стоит – в противном случае, это будет перегружать внимание инвестора;
инвестиционная презентация должна содержать адекватные (правдивые) данные, не стоит выдавать желаемое за действительное — этим часто грешат многие неопытные предприниматели, только правда – никакой лжи;
инвестиционная презентация должна быть составлена грамотно (без ошибок, опечаток, лишних отступов, пробелов, знаков и так далее), иметь приятное дизайн-оформление в едином стиле с качественными иллюстрациями и хорошо читаемым шрифтом;
инвестиционная презентация должна содержать конкретные данные — не стоит избегать конкретных цифр (метрик), диаграмм, графиков – даже если они пока не очень приятные, также лучше избегать абстрактных формулировок («уникальный продукт», «революция», «убийца Google», «нет конкурентов» и т.д.);
язык инвестиционной презентации — (1) ясный и понятный (рассказываем не искушённому в нише и очень занятому человеку, у которого есть пара-тройка минут на изучение презентации), (2) страстный/энергичный (цель – заразить инвестора любовью к продукту, бизнесу), (3) конкретный (язык конкретных правдивых цифр и фактов), (4) последовательный (грамотно ведём инвестора от знакомства к принятию положительного инвестиционного решения), (5) лаконичный (выжимаем и убираем всю воду и романтизм, оставляем только чёткие месседжи), (6) убедительный (нужно вызвать доверие и интерес у инвестора, убрать сомнения в правильности положительного инвестиционного решения, создать в положительном ключе страх упущенной выгоды – FOMO).
Инвестиционная презентация – очень часто отличный показатель адекватности, компетентности, осознанности, перспективности и эффективности команды и выстраиваемого ими бизнеса. Инвестиционная презентация может влюбить инвестора в бизнес и команду, а может наоборот – вызвать отторжение.
Предоставление инвестиционной презентации – крайне важный и часто неизбежный этап на пути привлечения инвестиций в бизнес. Поэтому на подготовку инвестиционной презентации необходимо потратить достаточное количество ресурсов. Ни в коем случае не стоит относиться к этой задаче халатно и посредственно.
Если вам необходимо составить инвестиционную презентацию и, в целом, решить задачу привлечения инвестиций в бизнес, можете обращаться к нам по контактам, указанным в описании профиле, или через Telegram: t.me/eriabov
Подробно о процессе привлечения инвестиций и способах оформления инвестиций в бизнес можно почитать в книге «Как оформить и привлечь инвестиции в бизнес»
