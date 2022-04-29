О переносе отпуска при переходе сотрудника из одной организации в другую

Правомерно ли при переходе из одного юридического лица в другое юридическое лицо не выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск, если сам сотрудник и оба юридических лица не возражают перенести остаток отпуска в новое юридическое лицо, куда сотрудник будет принят?

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ТК РФ не предусматривает переноса отпуска к новому работодателю в случае увольнения сотрудника путем перевода.

Кроме того, в случае если оба работодателя и работник подпишут соглашение о таком переносе, данный факт не снимет с прежнего работодателя обязанности по выплате компенсации за неиспользованный отпуск и ответственности за ее невыполнение, так как буду нарушены положения ТК РФ.

Обоснование

Согласно пункту 5 статьи 77 ТК РФ перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность) является основанием прекращения трудового договора.

В соответствии со статьей 72.1 ТК РФ по письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 настоящего Кодекса).

Таким образом, перевод работника к другому работодателю предполагает расторжение трудового договора, т.е. его увольнение.

Реализация права на отпуск при увольнении работника предусмотрена статьей 127 ТК РФ.

Согласно статье 127 ТК РФ при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.

Специальных норм в отношении работников, увольняемых в порядке перевода, статья 127 ТК РФ не предусматривает.

Соответственно, в отношении указанных сотрудников должны применяться общие нормы.

Учитывая изложенное, по нашему мнению, при увольнении работнику путем перевода в другую организацию ему должна быть выплачена компенсация за неиспользованный отпуск.

В соответствии со статьей 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Таким образом, работку увольняющемуся в порядке перевода причитающиеся ему суммы, в том числе компенсация за неиспользованный отпуск, должны быть выплачены в день увольнения.

Не выплата в день увольнения компенсации за неиспользованный отпуск будет являться нарушением трудового законодательства, ответственность за которое предусмотрена статьей 5.27 КоАП РФ.

Учитывая изложенное, по нашему мнению, ТК РФ не предусматривает переноса отпуска к новому работодателю в случае увольнения сотрудника путем перевода.

Кроме того, в случае если оба работодателя и работник подпишут соглашение о таком переносе, данный факт не снимет с прежнего работодателя обязанности по выплате компенсации за неиспользованный отпуск и ответственности за ее невыполнение, так как ТК РФ не предусматривает возможность такого переноса.

Коллегия Налоговых Консультантов, 14 января 2025 года