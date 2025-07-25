Об оплате выходных дней в командировке

Прошу разъяснить порядок оплаты труда сотрудника в командировке, если часть командировочных дней приходится на выходные (например, командировка с четверга по среду, включая субботу и воскресенье).

Вопросы

Как оплачиваются выходные дни в командировке, если сотрудник в эти дни не выполнял служебных обязанностей (не работал)? Нужно ли указывать в каких-либо документах, что в выходные дни приходящиеся на дни командировки сотрудник не работает? Нужно ли сотруднику писать заявление о том, чтобы за время выходных дней в командировке оплата не производилась? И как оформляется работа в выходные дни во время командировки?

Ответ

В случае, если работник, находящийся в командировке, в выходной или нерабочий праздничный день не выполнял служебных обязанностей (не работал), то этот день не оплачивается, за него выплачиваются только суточные. Размер суточных устанавливается нормативным актом организации, например, приказом или положением о командировках.

Выходные дни предоставляются работникам в соответствии с режимом работы предприятия. Для их предоставления не требуется оформление каких-либо специальных документов, например, приказа о предоставлении выходных и/или какое-либо заявление работника о предоставлении выходных. Соответственно, проведение выходных дней в месте командировки соответствует режиму работы организации.

Если работник во время командировки работал в выходные или нерабочие праздничные дни, то фактически отработанное им время должно быть отражено в табеле учета рабочего времени. При этом в табеле учета рабочего времени ставится код «РВ» или его аналог «03». В графе, отведенной для указания количества отработанных часов, ставится значение, заранее согласованное с работодателем.

Кроме того, для привлечения работника к выполнению служебных обязанностей в выходной день необходимо его согласие. Согласие оформляется в произвольной форме, или, например, на приказе о командировке следует сделать отметку: «Согласен на привлечение к работе в выходной день». Указанные дни оплачиваются в соответствии со статьей 153 ТК РФ.

Обоснование

При ответе на вопрос исходим из того, что командировочные дни приходятся на выходные исходя из планов руководства по служебному поручению, а не в связи с самовольным решением работника остаться в месте командировки в выходные дни.

Согласно статье 166 ТК РФ служебная командировка – это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (статья 167 ТК РФ).

Особенности направления работников в служебные командировки и их оплата устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ:

Постановлением Правительства РФ «Об особенностях направления работников в служебные командировки» от 13.10.2008 № 749 (далее по тексту - Положение № 749);

Постановлением Правительства РФ «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» от 24.12.2007 № 922 (далее по тексту – Положение № 922).

Так, согласно пункту 4 Положения № 749 срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

ТК РФ не содержит разъяснений о том, что следует понимать под выполнением служебного поручения. Однако, можно предположить, что в данном случае имеется в виду выполнение трудовых обязанностей работником вне места его постоянной работы.

Таким образом, работник, направленный в командировку, выполняет служебное поручение и получает оплату исходя из среднего заработка.

Согласно статье 106 ТК РФ время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

Видами времени отдыха являются:

перерывы в течение рабочего дня (смены);

ежедневный (междусменный) отдых;

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

нерабочие праздничные дни;

отпуска.

Таким образом, сотрудник, направленный в командировку, выполняет служебное задание, т.е. выполняет свою трудовую функцию и не располагает своим времени по своему усмотрению.

Выходные дни предоставляются работникам в соответствии с режимом работы предприятия. Для их предоставления не требуется оформление каких-либо специальных документов, например, приказа о предоставлении выходных и/или какое-либо заявление работника о предоставлении выходных. Соответственно, проведение выходных дней в месте командировки соответствует режиму работы организации, в отличие, например, от отпуска, когда период отдыха работника не совпадает с этим режимом.

В силу статьи 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:

сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Таким образом, работнику полагается оплата за выходной или нерабочий праздничный день, проведенный в командировке, если он в этот день:

работал;

выехал в командировку, вернулся из командировки либо находился в пути к месту командировки или обратно.

При этом, указанные дни оплачиваются в соответствии со статьей 153 ТК РФ.

Таким образом, в случае, если работник, находящийся в командировке, в выходной или нерабочий праздничный день не выполнял служебных обязанностей (не работал), то этот день не оплачивается, за него выплачиваются только суточные (пункты 9, 11 Положения № 749).

Согласно пункту 11 Положения № 749 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, с учетом положений, предусмотренных пунктом 18 настоящего Положения.

Таким образом, суточные выплачиваются за каждый день нахождения работника в служебной командировке, в том числе, если период командировки выпадает на выходные дни.

Суточные начисляются работнику за каждый день его нахождения в командировке, в том числе выходные дни и дни нахождения в пути. Количество дней, за которые нужно выплатить суточные, определяется на основании следующих документов:

проездных билетов к месту выполнения служебного задания и обратно;

служебной записки.

Размер суточных устанавливается нормативным актом организации, например, приказом или положением о командировках.

В силу пункта 9 Положения № 749 средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации.

Из разъяснений Минтруда РФ от 25.12.2013 № 14-2-337 и от 05.09.2013 № 14-2/3044898-4415 следует, что во время командировки средний заработок сохраняется за все рабочие дни, предусмотренные графиком работы командирующей организации, и не сохраняется за выходные и нерабочие праздничные дни.

Из разъяснений Минтруда РФ (Письмо от 25.12.2013 № 14-2-337), а также судебной практики (Решение Верховного суда РФ от 20.06.2002 № ГКПИ2002-663) следует, что если работник выезжает в командировку в выходной день, это рассматривается как работа в выходной день.

В соответствии с пунктом 5 Положения № 749 оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что согласно статье 91 ТК РФ работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.

Одним из нюансов оплаты командировки в выходной или праздничный день является то, что оплачивать нужно не полный день, а только фактически отработанные работником часы (Письмо Минтруда от 09.07.2019 № 14–2/В-527).

Соответственно, если работник во время командировки работал в выходные или нерабочие праздничные дни, то фактически отработанное им время должно быть отражено в табеле учета рабочего времени.

При этом в табеле учета рабочего времени ставится код «РВ» или его аналог «03». В графе, отведенной для указания количества отработанных часов, ставится значение, заранее согласованное с работодателем (Письмо Минтруда РФ от 14.02.2013 № 14-2-291).

Кроме того, для привлечения работника к выполнению служебных обязанностей в выходной день необходимо его согласие (статья 113 ТК РФ). Согласие оформляется в произвольной форме, или, например, на приказе о командировке следует сделать отметку: «Согласен на привлечение к работе в выходной день».

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Коллегия Налоговых Консультантов, 07 июля 2025 года