О предоставлении отсрочки по уплате лизинговых платежей

Лизинговая компания передала имущество в лизинг. По графику лизинговых платежей у лизингополучателя возникает обязанность по уплате лизинговых платежей с пятого месяца использования предмета лизинга. Какие налоговые риски возникают в этом случае у лизингодателя и лизингополучателя.

Ответ:

С точки зрения норм гражданского законодательства стороны договора лизинга вправе установить любой порядок и сроки уплаты лизинговых платежей.

В общем случае в налоговом учете лизингодателя доходы в виде лизинговых платежей признаются в том порядке, который предусмотрен графиком лизинговых платежей.

В рассматриваемом нами случае график лизинговых платежей предусмотрен таким образом, что за первые четыре месяца, в течении которых предмет лизинга передан лизингополучателю и может им использоваться по назначению, уплата лизинговых платежей не предусмотрена.

В этом случае налоговый орган может сделать вывод о том, что первые четыре месяца лизингополучатель пользуется имуществом безвозмездно, что может повлечь следующие налоговые риски:

- для лизингодателя:

риск начисления НДС со стоимости услуг, безвозмездно оказанных в течение первых четырех месяцев;

риск исключения из состава расходов амортизации за те месяцы, в которые не взымаются лизинговые платежи, в связи с предоставлением предмета лизинга в безвозмездное пользование;

- для лизингополучателя:

риск доначисление внереализационного дохода, равного стоимости безвозмездно оказанных в его адрес услуг за первые четыре месяца.

В том случае, если Организация сможет доказать, что в составе лизинговых платежей, уплачиваемых с пятого месяца, имеется плата за первые четыре месяца, то существует риск того, что налоговым органом может быть сделан вывод о занижении сумм дохода за первые четыре месяца с доначислением налога на прибыль и НДС.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

На основании пункта 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно статье 665 ГК РФ, статье 2 Закона № 164-ФЗ по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона № 164-ФЗ под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.

Согласно пункту 2 статьи 28 Закона № 164-ФЗ размер, способ осуществления и периодичность лизинговых платежей определяются договором лизинга с учетом настоящего Федерального закона.

Если иное не предусмотрено договором лизинга, размер лизинговых платежей может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные данным договором, но не чаще чем один раз в три месяца.

Таким образом, с точки зрения норм гражданского законодательства стороны договора лизинга вправе установить любой порядок и сроки уплаты лизинговых платежей.

В соответствии со статьей 249 НК РФ в целях настоящей главы доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах. В зависимости от выбранного налогоплательщиком метода признания доходов и расходов поступления, связанные с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, признаются для целей настоящей главы в соответствии со статьей 271 или статьей 273 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 271 НК РФ в целях настоящей главы доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления), если иное не предусмотрено пунктом 1.1 настоящей статьи.

Пунктом 2 статьи 271 НК РФ установлено, что по доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

На основании подпункта 3 пункта 4 статьи 271 НК РФ для доходов в виде лизинговых платежей датой получения дохода признается дата осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода.

Из изложенного можно сделать вывод, что дата признания доходов в виде лизинговых платежей устанавливается специальной нормой подпункта 3 пункта 4 статьи 271 НК РФ, и определяется для лизинговых договоров как дата осуществления расчетов в соответствии с условиями договоров (графиком лизинговых платежей) либо последний день отчетного (налогового) периода.

При этом ранее фискальными органами высказывалась позиция, согласно которой доход по договорам лизинга признается с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов - Письмо Минфина РФ от 31.05.2007 № 03-03-06/1/349, от 17.04.2007 № 03-03-06/1/248, от 10.11.2006 № 03-03-04/1/752, УФНС РФ по г. Москве от 22.09.2008 № 20-12/089128.

Позднее их позиция изменилась, и они стали высказывать мнение, согласно которому доход признается в тех суммах, которые предусмотрены графиком лизинговых платежей, даже в том случае, когда графиком предусмотрены неравномерные платежи - Письма Минфина РФ от 17.04.2009 № 03-03-06/1/258, от 02.04.2009 № 03-03-06/1/212, от 15.10.2008 № 03-03-05/131.

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что в учете лизингодателя доходы в виде лизинговых платежей признаются в том порядке, который предусмотрен графиком лизинговых платежей.

Между тем, в рассматриваемом нами случае график лизинговых платежей предусмотрен таким образом, что за первые четыре месяца, в течении которых предмет лизинга передан лизингополучателю и может им использоваться по назначению, уплата лизинговых платежей не предусмотрена.

В этом случае налоговый орган может сделать вывод о том, что первые четыре месяца лизингополучатель пользуется имуществом безвозмездно, что может повлечь следующие налоговые риски:

- для лизингодателя:

риск начисления НДС со стоимости услуг, безвозмездно оказанных в течение четырех месяцев (подпункт 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ);

риск исключения из состава расходов амортизации за те месяцы, когда не взымались лизинговые платежи, в связи с предоставлением предмета лизинга в безвозмездное пользование (пункт 16.1 статьи 270 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 26.11.2013 № 03-03-06/1/51112);

- для лизингополучателя:

риск доначисление внереализационного дохода, равного стоимости безвозмездно оказанных в его адрес услуг за первые четыре месяца (пункт 8 статьи 250 НК РФ).

В том случае, если Организация сможет доказать, что в составе лизинговых платежей, уплачиваемых с пятого месяца, имеется плата за первые четыре месяца, то существует риск того, что налоговым органом может быть сделан вывод о занижении сумм дохода за первые четыре месяца с доначислением налога на прибыль и НДС.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 7 августа 2026 года