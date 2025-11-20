Сервис оценки ФНС: как с 2026 года изменится проверка надежности контрагентов

С 1 января 2026 года в России вступают в силу значимые изменения в сфере налогового администрирования и проверки добросовестности бизнеса. Федеральная налоговая служба (ФНС России) получит право не только проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и предоставлять результаты этой оценки в виде официальной выписки.
Крупнейшая профессиональная ассоциация отрасли фасилити услуг СРО АКФО провела сессию, на которой представитель налоговой службы – начальник Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по контролю и надзору за налогоплательщиками в сфере бюджетного финансирования Сергей Дубачев подробно рассказал о сервисе.
Что такое оценка ФНС и что в ней меняется?
Результат оценки — это вывод о соответствии или несоответствии показателей бухгалтерской, налоговой отчетности и иных данных о компании критериям, установленным в методиках ФНС. Фактически, это автоматизированный скоринг благонадежности и финансового здоровья бизнеса.
Запросить такую выписку пока может только сама компания — для предъявления контрагентам. Заказчик же может получить документ, обратившись к потенциальному поставщику. Со временем появится возможность, когда заинтересованное юридическое лицо или ИП сможет напрямую запросить в ФНС выписку не только с оценкой своего текущего состояния, но и потенциального контрагента. Это, по мнению разработчиков, позволит проводить более объективные преддоговорные проверки и минимизировать финансовые и репутационные риски.
Как будет работать новый механизм запроса для третьих лиц?
Ключевой принцип нововведения — прозрачность и право на исправление. Прежде чем выписка будет предоставлена третьему лицу, ФНС направит ее на подтверждение той компании, чьи данные запрошены.
Если бизнес не согласен с полученной оценкой, у него есть возможность оспорить содержащуюся в выписке информацию. В этом случае необходимо в течение 5 рабочих дней направить в ФНС заявление о корректировке, приложив подтверждающие документы. Налоговая служба обязана рассмотреть его в течение 5 рабочих дней и либо скорректировать результаты, либо отказать с обоснованием причин.
Вопрос тоже популярный, как получить положительную оценку в сервисе ФНС России? Своевременно выполнять все обязанности по плате налогового сбора, соблюдать законодательство, - Сергей Дубачев.
Критерии оценки: двухэтапная система
Методика оценки, утверждаемая ФНС, предусматривает двухэтапную проверку.
На первом этапе проводится оценка благонадежности, сервис проводит анализ по 14 основным критериям.
Несоответствие хотя бы одному критерию 1-го этапа ведет к негативным последствиям, таким как налоговые проверки, блокировка счетов, невозможность участия в госзакупках и т.д. Подробнее в слайде ниже.
Второй этап дает более расширенное представление о финансово – экономическом положении компании и анализирует уже 22 показателя.
За каждый выполненный показатель второго этапа компания получает 1 балл. Чем выше итоговый балл, тем лучше ее финансовое состояние и стабильность.
Отраслевая специфика
Важная особенность сервиса — учет отраслевой специфики.
Разработаны шаблоны для Ростех, а также действует отдельный шаблон оценки компаний клининговой отрасли, поскольку для этой отрасли выведены нормативы совокупной налоговой нагрузки в соответствие с письмом ФНС России от 26.04.2024 №СД-4-2/4985@
Практическое использование выписки
Налоговая служба утверждает, что сервис существенно облегчает жизнь бизнесу, например, с момента его введения в действие снизилась административная нагрузка на бизнес и кратно уменьшилось количество выездных налоговых проверок.
С точки зрения ФНС целями внедрения сервиса оценки являются:
→ Внедрение стандарта благонадежности при заключении сделок
→ Положительная дискриминация надежных подрядчиков и поставщиков
→ Компании и ИП с рисками получают отрицательную оценку ФН
С 2026 года сервис оценки ФНС превратится из инструмента самопрезентации в мощную систему публичного скоринга, которая поможет бизнесу принимать более обоснованные и безопасные решения при выборе партнеров.
Начать дискуссию