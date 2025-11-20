Сервис оценки ФНС: как с 2026 года изменится проверка надежности контрагентов

С 1 января 2026 года в России вступают в силу значимые изменения в сфере налогового администрирования и проверки добросовестности бизнеса. Федеральная налоговая служба (ФНС России) получит право не только проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и предоставлять результаты этой оценки в виде официальной выписки.

Крупнейшая профессиональная ассоциация отрасли фасилити услуг СРО АКФО провела сессию, на которой представитель налоговой службы – начальник Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по контролю и надзору за налогоплательщиками в сфере бюджетного финансирования Сергей Дубачев подробно рассказал о сервисе.