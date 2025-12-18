Налоги 2026: что ждет бизнес? Простыми словами о главном

С 1 января 2026 года нас ждет самая большая налоговая реформа за последние 25 лет. Меняется почти все: НДС, УСН, страховые взносы и не только. Давайте разбираться, что к чему, без сложных терминов.

НДС: Ставка растёт, появляются новые правила

Главное, что, впрочем, и так все уже знают: ставка НДС поднимается с 20% до 22%. Это касается всех товаров и услуг, которые будут оказаны (отгружены) после Нового года. Льготная ставка сохранится только для некоторых категорий товаров:

· Основные продукты (хлеб, молоко, крупы и т.д.).

· Детские товары (одежда, питание, коляски).

· Лекарства и медицинские изделия.

· Книги и журналы.

· Племенной скот.

Дорожает безнал

С 2026 года банковские услуги по приёму карт и быстрым переводам (эквайринг, СБП) тоже станут облагаться НДС в 22%. Налог возьмут не с суммы покупки, а с комиссии, которую банк берёт с продавца (обычно 1,5–2,5%). Это значит, что приём безналичных платежей для бизнеса станет чуть дороже. Особенно почувствуют это ИП и небольшие компании на УСН, так как они не смогут этот НДС вернуть.

Из хорошего остается то, что упрощённый порядок возмещения НДС продлили, деньги можно вернуть быстрее.

Упрощёнка (УСН): Внимание на лимиты и новые возможности

Важное изменение для малого бизнеса. Постепенно снижается планка доходов, которая позволяет работать на УСН и не платить НДС. При её превышении придется платить НДС со следующего месяца.

Сколько платить, если попал под НДС?

· 5% — если ваш годовой доход от 20 до 250 млн. рублей (но вычеты по НДС не положены). · 7% — если доход от 250 до 450 млн. рублей (тоже без вычетов). · 22% — стандартная ставка, но уже с правом на вычеты (как у всех).

Из успокоительного, если вы впервые стали плательщиком НДС в 2026 году, у вас есть право один раз в течение первого года перейти со льготной ставки (5% или 7%) на общую 22% с вычетами. Раньше это можно было сделать только через три года.

Стало выгоднее считать расходы

Для тех, кто считает налог как «Доходы минус Расходы», список трат, которые можно учесть, сильно расширили. Теперь в него официально вошли:

· Расходы на переговоры с клиентами (представительские).

· Оценка условий труда на рабочем месте.

· Пошлины на экспорт.

· Убытки из-за изменения курса валют.

· Штрафы и пени, уплаченные государству.

· Потери товара из-за порчи.

· Резерв на будущую оплату отпусков.

Эксперты считают, что это может уменьшить налог на 5–10% для многих компаний.

Другая приятная новость в том, что если вы впервые в 2026 году должны сдать декларацию по НДС, за опоздание с первой отчётностью вас не оштрафуют. Эта «налоговая поблажка» действует и в 2025 году.

Страховые взносы для МСП

Большинство МСП лишится права применять пониженный тариф страховых взносов в размере 15%. Повышение ставки до классических 30% увеличит расходы на страховые взносы до трети фонда оплаты труда, ФОТ, без учета НДФЛ, существенно повысит налоговую нагрузку и сильно повлияет на бизнес с большим числом сотрудников.

В Минфине заявили, что льготы для многих малых и средних предприятий отменяются, поскольку они изначально были временной мерой на время пандемии 2020 года.

Для большинства компаний отмена льготных тарифов может стать критичный моментом, так как такое удорожание фонда оплаты труда напрямую отражается на рентабельности бизнеса.

Отраслевые моменты

Повезло (пока) представителям IT-сферы: для них сохранена льгота и свои программы они могут продавать с 0% НДС.

Внутренний туризм также не будет облагаться НДС как минимум до 2030 года.

Отрасли клининга повезло меньше. В 2024 году ФНС разработала показатели нормативной совокупной фискальной нагрузки участников отрасли клининга и технической эксплуатации. Для некоторых категорий налогоплательщиков отрасли они доходят до 41%. Самое неприятное в данной ситуации, что фискальный орган полагает, что заказчики услуг клининга, работающие с недобросовестными компаниями отрасли, являются бенефициарами. В письме от 26.04.2024 СД-4-2/4985@ ФНС России рекомендует заказчикам при заключении договоров самостоятельно сопоставлять фактическую совокупную фискальную нагрузку контрагентов и указанную нормативную совокупную фискальную нагрузку, в целях предупреждения риска вовлечения себя в незаконные налоговые схемы.

Поэтому стоит быть особенно внимательными, выбирая подрядчиков по чистоте.

Все субъекты МСП, выигравшие тендеры и конкурсы летом и в начале осени ожидает увеличение стоимости контракта, в среднем на 4-6%, в зависимости от размера фактически выплачиваемых зарплат. Для подрядчика (не только в клининге) все эти нововведения повлекут за собой увеличение расходов, если не удастся проиндексировать договоры.