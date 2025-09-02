ЦОК ОК ПД 02.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы →
Алексей Мошкин
Бухгалтеры
За что могут привлечь бухгалтера

За что могут привлечь бухгалтера

Налоговый контроль становится жестче. И все чаще полноценными участниками противостояния бизнеса и ФНС становятся бухгалтеры. Проверяющим они интересны прежде всего из-за их осведомленности — пока бухгалтер работает свою работу, он по определению очень много узнает интимных подробностей про бизнес своего заказчика или работодателя.

Эта информация становится очень ценной, когда на кону десятки миллионов рублей доначислений по налоговой проверке.

Статус свидетеля может смениться на соучастника, если будет доказано участие в налоговом преступлении, создании схемы по уходу от уплаты налогов.

Умные бухгалтеры понимают эту опасность. И сейчас к нам регулярно обращаются  частнопрактикующие эксперты и специалисты в найме с похожим запросом - как обеспечить свою безопасность при работе с бизнесом.

Мы решили подготовить серию публикаций на эту тематику, чтобы максимально подробно разобраться с этим важным вопросом.

Начнем с краткого описания - за что конкретно могут наказать бухгалтера?

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЛАВБУХА

✔️ Административная ответственность

• За грубые нарушения ведения бухучета (ст. 15.11 КоАП): 5-10 тыс. руб., при повторном — 10-20 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет;

• За нарушение сроков сдачи отчетности (ст. 15.5 КоАП): 300-500 руб.

• За непредставление документов в налоговую (ст. 15.6 КоАП): 300-500 руб.

✔️ Уголовная ответственность

• По ст. 199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов в крупном размере - штраф от 100 т.р. до 300 т.р; либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет , либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. При особо крупном размере (свыше 56,25 млн руб.): до 5 лет лишения свободы.

• По ст. 199.1 УК РФ за неперечисление НДФЛ свыше 2 млн руб.: до 2 лет лишения свободы, при особо крупном размере (свыше 10 млн руб.): до 6 лет лишения свободы

• По ст. 199.2 УК РФ за сокрытие денежных средств от взыскания свыше 3,5 млн руб.: до 3 лет лишения свободы

✔️ Субсидиарная ответственность при банкротстве компании (например по итогам выездной проверки компания не смогла выплатить недоимку):

• Взыскание долгов компании лично с бухгалтера

• Если главбух признан контролирующим лицом, искажал документы, базы данных, участвовал в выводе и сокрытии активов, создавал условия для невозможности погашения долгов перед кредиторами.

• Действует в отношении главбухов, работавших за 3 года до признаков банкротства (увольнение не спасает!).

Итого  - угрозы реальны, если вы действительно сделали что то из нехорошего и запрещенного.

Вот пример из практики:

КЕЙС №1. Дело о флешке с паролями

Приговором Ступинского городского суда от 05.04.2017 по делу № 1-59/2017 вынесен обвинительный приговор главному бухгалтеру по статье 199 ч. 2 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) за использование фирм-однодневок для уклонения от уплаты налогов.

Вина была доказана косвенными уликами, включая доступ главбуха к печати компании, личным управлением банковским счетом и полной осведомленностью об операциях с фиктивными счетами-фактурами. Бухгалтер понимала что делала и лично это делала.

Доказательства вины

1) Главный бухгалтер имела неограниченный доступ к печати компании и использовала флеш-карту для управления банковским счетом организации.

2) СМС-уведомления о движении средств по счету поступали на ее личный мобильный телефон.

3) В силу своих должностных обязанностей главбух была осведомлена об объеме и фактической стоимости поставленного сырья, а также о реальных поставщиках. Бухгалтер знала о том, что компании на которые уходят деньги - фиктивные, реальных поставок осуществлять не будут.

Подсудимая умышленно принимала к оплате и отражала в бухучете и налоговых декларациях фиктивные счета-фактуры и договоры.

Продолжение следует

Информации об авторе

Алексей Мошкин

Алексей Мошкин

Руководитель в ООО

14 подписчиков71 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO