За что могут привлечь бухгалтера

Эта информация становится очень ценной, когда на кону десятки миллионов рублей доначислений по налоговой проверке.

Статус свидетеля может смениться на соучастника, если будет доказано участие в налоговом преступлении, создании схемы по уходу от уплаты налогов.

Умные бухгалтеры понимают эту опасность. И сейчас к нам регулярно обращаются частнопрактикующие эксперты и специалисты в найме с похожим запросом - как обеспечить свою безопасность при работе с бизнесом.

Мы решили подготовить серию публикаций на эту тематику, чтобы максимально подробно разобраться с этим важным вопросом.

Начнем с краткого описания - за что конкретно могут наказать бухгалтера?