За что могут привлечь бухгалтера

Эта информация становится очень ценной, когда на кону десятки миллионов рублей доначислений по налоговой проверке.
Статус свидетеля может смениться на соучастника, если будет доказано участие в налоговом преступлении, создании схемы по уходу от уплаты налогов.
Умные бухгалтеры понимают эту опасность. И сейчас к нам регулярно обращаются частнопрактикующие эксперты и специалисты в найме с похожим запросом - как обеспечить свою безопасность при работе с бизнесом.
Мы решили подготовить серию публикаций на эту тематику, чтобы максимально подробно разобраться с этим важным вопросом.
Начнем с краткого описания - за что конкретно могут наказать бухгалтера?
ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЛАВБУХА
✔️ Административная ответственность
• За грубые нарушения ведения бухучета (ст. 15.11 КоАП): 5-10 тыс. руб., при повторном — 10-20 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет;
• За нарушение сроков сдачи отчетности (ст. 15.5 КоАП): 300-500 руб.
• За непредставление документов в налоговую (ст. 15.6 КоАП): 300-500 руб.
✔️ Уголовная ответственность
• По ст. 199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов в крупном размере - штраф от 100 т.р. до 300 т.р; либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет , либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. При особо крупном размере (свыше 56,25 млн руб.): до 5 лет лишения свободы.
• По ст. 199.1 УК РФ за неперечисление НДФЛ свыше 2 млн руб.: до 2 лет лишения свободы, при особо крупном размере (свыше 10 млн руб.): до 6 лет лишения свободы
• По ст. 199.2 УК РФ за сокрытие денежных средств от взыскания свыше 3,5 млн руб.: до 3 лет лишения свободы
✔️ Субсидиарная ответственность при банкротстве компании (например по итогам выездной проверки компания не смогла выплатить недоимку):
• Взыскание долгов компании лично с бухгалтера
• Если главбух признан контролирующим лицом, искажал документы, базы данных, участвовал в выводе и сокрытии активов, создавал условия для невозможности погашения долгов перед кредиторами.
• Действует в отношении главбухов, работавших за 3 года до признаков банкротства (увольнение не спасает!).
Итого - угрозы реальны, если вы действительно сделали что то из нехорошего и запрещенного.
Вот пример из практики:
КЕЙС №1. Дело о флешке с паролями
Приговором Ступинского городского суда от 05.04.2017 по делу № 1-59/2017 вынесен обвинительный приговор главному бухгалтеру по статье 199 ч. 2 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) за использование фирм-однодневок для уклонения от уплаты налогов.
Вина была доказана косвенными уликами, включая доступ главбуха к печати компании, личным управлением банковским счетом и полной осведомленностью об операциях с фиктивными счетами-фактурами. Бухгалтер понимала что делала и лично это делала.
Доказательства вины
1) Главный бухгалтер имела неограниченный доступ к печати компании и использовала флеш-карту для управления банковским счетом организации.
2) СМС-уведомления о движении средств по счету поступали на ее личный мобильный телефон.
3) В силу своих должностных обязанностей главбух была осведомлена об объеме и фактической стоимости поставленного сырья, а также о реальных поставщиках. Бухгалтер знала о том, что компании на которые уходят деньги - фиктивные, реальных поставок осуществлять не будут.
Подсудимая умышленно принимала к оплате и отражала в бухучете и налоговых декларациях фиктивные счета-фактуры и договоры.
Продолжение следует
