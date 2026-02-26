Как договориться с налоговой

Все самое интересное и важное в налоговом контроле сейчас происходит на этапе побуждения (он же предпроверочный анализ). От того, насколько правильно и эффективно вы будете себя вести, зависит будущее налогового спора.

Налоговая не просто так тратит время на вызовы и комиссии: им очень выгодно, чтобы вы добровольно уточнили обязательства и доплатили налоги без налоговой проверки. Самое разумное что вы можете сделать на этом этапе — выстроить диалог так, чтобы либо снять подозрения, либо минимизировать потери (доплатить частично). Это позволит избежать эскалации конфликта и назначения полноценной налоговой проверки.

Пошаговый план действий и практические советы тем, кто привлек повышенное внимание налоговиков:

1. Получение уведомления.

Не паникуйте, анализируйте. Вызов — это не приговор, а приглашение к диалогу . В документе налоговики должны указать конкретных контрагентов, сделки и налоговые периоды, по которым есть вопросы. Если в уведомлении только общие пугательные фразы — это слабое место инспекции, но игнорировать вызов все равно опасно.

Всегда являйтесь или просите перенос, если не успеваете подготовиться. Если уверены в своей оценке ситуации, то вместо похода в налоговую можно отправить письменные пояснения. Это тоже бывает очень эффективно.

2. Этап подготовки.

Формируйте "досье добросовестности". Ваша главная цель — подготовить доказательства того, что вы проявили должную осмотрительность, а сделки реальны. Это называется "защитный файл" к будущей проверке . Соберите исчерпывающий пакет документов по подозрительным сделкам. Соберите доказательства должной осмотрительности и реальности отношений. Подготовьте выписки из ЕГРЮЛ на контрагента на момент сделки, проверьте его на сайтах ФНС, арбитражного суда и судебных приставов. Если у контрагента была лицензия или допуск — запросите копии. Ваша задача — показать, что вы выбрали его не случайно, а проверили.

3. Визит в налоговую

То, как вы поведете себя на встрече, часто важнее сухих цифр.

Кому идти? Самый эффективный вариант - привлечь налогового юриста. Отправлять одного бухгалтера или директора без поддержки рискованно — могут растеряться под давлением или выдать лишнюю информацию.

Как общаться?!

- Сохраняйте спокойствие. Инспекторы могут оказывать психологическое давление, угрожать выездной проверкой или даже уголовным делом. Не поддавайтесь на провокации, не соглашайтесь сразу доплачивать налоги .

- Фиксируйте всё. Внимательно следите, чтобы в протокол заносили ваши ключевые тезисы и возражения. Если налоговики что-то упускают, просите дополнить.

- Уточняйте позицию. Задавайте встречные вопросы: "Какими доказательствами нереальности сделки располагает инспекция?", "В чем именно выразилась наша неосмотрительность?". Это покажет вашу уверенность .

Главная фраза в конце: "Мы услышали вашу позицию, нам нужно время, чтобы изучить обстоятельства и проконсультироваться с юристами". Берите паузу для принятия взвешенного решения .

4. Этап после комиссии

Для принятия решения получите протокол. Это важно для дальнейших действий. Без него вам будет сложно подготовить достойные возражения.

Оцените риски. Если вы уверены в своей правоте и доказательствах — готовьте письменные возражения и стойте на своем.

Если есть откровенно слабые места - возможно дешевле и безопаснее подать уточненную декларацию и доплатить налог - полностью или частично. Торговаться с налоговой сейчас стало нормальным.

Но в любом случае это должно быть взвешенное решение, а не паника после разговора.

Краткий чек-лист

1. Изучили уведомление.

2. Собрали документы и доказательства реальностисделок.

3. Отправили на комиссию юристом.

4. Изучили протокол.

5. Приняли решение: спорить или доплатить.

Мы рекомендуем заблаговременно проанализировать возможные риски чтобы заранее подготовиться и устранить насколько это возможно угрозы в ретро- периодах.