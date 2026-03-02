Тяжелая артиллерия в деле: Ozon вступает в наш бой с налоговой за баллы!

Когда мы начали защищать селлера в споре о налогообложении баллов, мы понимали что это будет важный прецедент для всего рынка. Правовая ситуация неопределенная, судебной практики просто нет. Сегодня у нас шикарные новости о продолжении этого дела.

Ozon официально вступает в противостояние с налоговой на нашей стороне! 🏆

Подробно писали о досудебной части этого кейса здесь

Представители маркетплейса сами вышли на связь и выделили команду из трех топовых юристов для участия в судебном разбирательстве. В принципе это логично и очень разумно с их стороны. Для Ozon победа в этом деле сейчас гораздо важнее, чем для одного конкретного селлера.

Почему эта новость критично важна?

Теперь это больше не спор маленького ИП против гигантской фискальной системы. Это битва за саму легитимность бонусных механик крупнейших цифровых платформ страны.

Если мы проиграем, баллы станут налоговым капканом для многих тысяч селлеров. Если победим - спасем рынок от налога на воздух.

​Уверен, мощная поддержка Ozon поможет доказать что наша правовая позиция по делу А40-740/2026 - единственно верная.

17 марта идем в суд единым фронтом. ⚖️🛡️

Да пребудет с нами сила - Озон всемогущий ✊