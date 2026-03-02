КПП ОСНО моб
🔴 Вебинар: АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения →
Алексей Мошкин
Судебная практика по налоговым спорам

Тяжелая артиллерия в деле: Ozon вступает в наш бой с налоговой за баллы!

Когда мы начали защищать селлера в споре о налогообложении баллов, мы понимали что это будет важный прецедент для всего рынка. Правовая ситуация неопределенная, судебной практики просто нет. Сегодня у нас шикарные новости о продолжении этого дела.
Тяжелая артиллерия в деле: Ozon вступает в наш бой с налоговой за баллы!

Ozon официально вступает в противостояние с налоговой на нашей стороне! 🏆

Подробно писали о досудебной части этого кейса здесь

Представители маркетплейса сами вышли на связь и выделили команду из трех топовых юристов для участия в судебном разбирательстве. В принципе это логично и очень разумно с их стороны. Для Ozon победа в этом деле сейчас гораздо важнее, чем для одного конкретного селлера.

Почему эта новость критично важна?

Теперь это больше не спор маленького ИП против гигантской фискальной системы. Это битва за саму легитимность бонусных механик крупнейших цифровых платформ страны.

Если мы проиграем, баллы станут налоговым капканом для многих тысяч селлеров. Если победим - спасем рынок от налога на воздух.

Уверен, мощная поддержка Ozon поможет доказать что наша правовая позиция по делу А40-740/2026 - единственно верная.

17 марта идем в суд единым фронтом. ⚖️🛡️

Да пребудет с нами сила - Озон всемогущий ✊

Информации об авторе

Алексей Мошкин

Алексей Мошкин

Руководитель в ООО

25 подписчиков106 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

WinWork
Самозанятые

Как сотрудничать с несовершеннолетними самозанятыми

Работать с подростками по договорам ГПХ закон не запрещает. Но чтобы избежать возможных рисков, заказчику важно заранее учесть нюансы: правильно оформить документы, получить при необходимости согласие родителей и соблюдать все особенности сотрудничества с исполнителями младше 18 лет.

Как сотрудничать с несовершеннолетними самозанятыми

Начать дискуссию

ГлавнаяШкола