Решалы & взятки

Можно ли решить налоговый спор взяткой? Мое мнение: этим вы только усугубляете ситуацию и нарываетесь на серьёзные проблемы. Почему это худшая стратегия для бизнеса?

В лучшем случае взятки станет бесполезной тратой ваших денег. Они останутся у красиво говорящих решал и до лиц, принимающих решение в ФНС просто не дойдут.

Для того чтобы закрыть вопрос, любому должностному лицу нужны будут весомые обоснования. Без аргументов выйти из ФРПВ например вообще невозможно. И взятка это не аргумент.

Любая попытка подкупить налоговиков это мгновенный переход процесса в уголовную плоскость. В Уголовном кодексе для такой "сделки" предусмотрен целый набор ролей:

➖Для бизнесмена (кто дает):

Статья 291 УК РФ. Вместо законной экономии на налогах вы получаете риск огромных штрафов или путевку в места не столь отдаленные на срок до 15 лет.

➖Для инспектора (кто берет): Статья 290 УК РФ. Получение взятки должностным лицом карается еще жестче. Система сейчас настроена так, что сдать "взяткодателя" проверяющему часто выгоднее, чем рисковать карьерой и свободой.

➖Для посредника («решалы»): Статья 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве»

А что с компанией?

Пока собственник общается со следователем, компанию ждет "бонус" по административной линии - статья 19.28 КоАП РФ. Это штраф для юрлица за незаконное вознаграждение, который стартует от 1 млн рублей и может доходить до стократной суммы взятки.

В итоге:

налоги все равно платить придется, имущество под арестом, а репутация - в шредере.

Как решать споры экологично?

✔️Используйте легальные инструменты:

✔️Включайтесь в налоговый спор на ранней стадии предпроверочного анализа

✔️Активно общаетесь с налоговой, покажите как и что было на самом деле, помогите им принять правильное решение

✔️Пишите аргументированные пояснения, возражения на акты. Не бойтесь спорить и говорить "нет"

✔️Подавайте жалобы, апелляцию в вышестоящую инстанцию.

✔️Защищайтесь в суде.

В 2026 году "занести" — это не лайфхак, а самый дорогой и опасный способ признать свое поражение. Лучше потратить эти ресурсы на сильных юристов и грамотный консалтинг.