Решалы & взятки
В лучшем случае взятки станет бесполезной тратой ваших денег. Они останутся у красиво говорящих решал и до лиц, принимающих решение в ФНС просто не дойдут.
Для того чтобы закрыть вопрос, любому должностному лицу нужны будут весомые обоснования. Без аргументов выйти из ФРПВ например вообще невозможно. И взятка это не аргумент.
Любая попытка подкупить налоговиков это мгновенный переход процесса в уголовную плоскость. В Уголовном кодексе для такой "сделки" предусмотрен целый набор ролей:
➖Для бизнесмена (кто дает):
Статья 291 УК РФ. Вместо законной экономии на налогах вы получаете риск огромных штрафов или путевку в места не столь отдаленные на срок до 15 лет.
➖Для инспектора (кто берет): Статья 290 УК РФ. Получение взятки должностным лицом карается еще жестче. Система сейчас настроена так, что сдать "взяткодателя" проверяющему часто выгоднее, чем рисковать карьерой и свободой.
➖Для посредника («решалы»): Статья 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве»
А что с компанией?
Пока собственник общается со следователем, компанию ждет "бонус" по административной линии - статья 19.28 КоАП РФ. Это штраф для юрлица за незаконное вознаграждение, который стартует от 1 млн рублей и может доходить до стократной суммы взятки.
В итоге:
налоги все равно платить придется, имущество под арестом, а репутация - в шредере.
Как решать споры экологично?
✔️Используйте легальные инструменты:
✔️Включайтесь в налоговый спор на ранней стадии предпроверочного анализа
✔️Активно общаетесь с налоговой, покажите как и что было на самом деле, помогите им принять правильное решение
✔️Пишите аргументированные пояснения, возражения на акты. Не бойтесь спорить и говорить "нет"
✔️Подавайте жалобы, апелляцию в вышестоящую инстанцию.
✔️Защищайтесь в суде.
В 2026 году "занести" — это не лайфхак, а самый дорогой и опасный способ признать свое поражение. Лучше потратить эти ресурсы на сильных юристов и грамотный консалтинг.
