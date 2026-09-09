Есть ли шанс на светлое будущее?

Что именно хотят изменить?

🔹 Ставка НДС: шаг назад ради баланса. Инициаторы поправок хотят вернуть основную ставку НДС на уровень 20 % (вместо текущих 22 %). При этом льготные ставки — 0 % и 10 % — останутся без изменений. Авторы считают, что такое снижение поможет сдержать рост цен в экономике: меньше налогового давления на поставщиков, производителей и продавцов — меньше поводов закладывать дополнительные издержки в стоимость товаров и услуг.

🔹 УСН: снова 60 млн рублей. Для компаний и ИП на упрощёнке предлагают восстановить лимит доходов в 60 млн руб. для освобождения от НДС. Это фактически отменяет планы по дальнейшему сужению этого порога. Для многих небольших компаний такая мера могла бы стать ощутимой поддержкой — меньше отчётности и расчётов, связанных с НДС.

🔹 Страховые взносы: льготы без отраслевых фильтров. Сейчас пониженный тариф страховых взносов (15 % с выплат сверх 1,5 МРОТ) доступен только МСП из отдельных приоритетных отраслей. Законопроект убирает эту привязку: право на льготу хотят дать всем субъектам малого и среднего бизнеса, кто соответствует критериям по закону № 209ФЗ. По мнению авторов, несправедливо делить предпринимателей на «более льготных» и «менее льготных», если их расходы на фонд оплаты труда примерно одинаковы.

Сроки: всё с 2027 года — если примут.

Реальность: надежды могут не оправдаться.

К сожалению, у этой инициативы есть серьёзный барьер: деньги. В документах к законопроекту прямо сказано, что его реализация приведёт к выпадающим доходам бюджета, а значит, потребуются дополнительные ассигнования. В текущих условиях полный «откат» налоговых изменений ради поддержки бизнеса выглядит маловероятным.

Есть ощущение, что это скорее популизм перед выборами и/или личный пиар, чем реально просчитанный план и желание поддержать реальный бизнес.

💬 А как вы оцениваете эти предложения? Думаете, есть реальный шанс, что поправки примут, или это просто попытка показать, что о бизнесе «помнят»?

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