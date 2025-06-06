🚀 Как 3,6 млн инвесторов в мае хотели все продать, но не стали, потому что ждут ракету

Май получился не таким, как принято. «Sell in may and go away» сработал не полностью, поскольку основным драйвером и тогда, и сейчас являются переговоры и твиты Трампа. В итоге, рынок и рос, и падал, но от тотального краха инвесторы его удержали. Двери биржи открылись перед 3,6 миллионами смелых инвесторов.

Мосбиржа поделилась итогами мая 2025 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель мая и другие интересные данные.

🩸 Свежая кровь

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за май увеличилось на 287 тысяч и достигло 36,9 млн, ими открыто более 68,8 млн счетов. В мае было 3,6 млн активных инвесторов (как и в апреле). Запугали страшилками, вот в мае народ и тянулся на биржу вяло. Но те, кто пришёл, ждут ракету, даже традиционного майского обвала почти не случилось.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Доля физлиц в объёме торгов акциями и паями биржевых фондов составила 74%, в объёме торгов облигациями — 33%.

🛍 Общий объём

Общий объём торгов в мае составил 115,1 трлн рублей (145,8 трлн в апреле). Из-за праздников многие отдыхали от торговли.

Данные: https://www.moex.com/a1718

Физлица по итогам месяца инвестировали в акции и облигации 156,2 млрд рублей. Из них в акции вложено 25,6 млрд рублей; в облигации — 113,8 млрд рублей; в паи фондов – 16,8 млрд рублей.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

🛍 Акции и фонды

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,4 трлн рублей (4,2 трлн рублей в апреле). Все были на шашлыках.

💼 Народный портфель: акции Сбербанка (ао 31,4% и ап 7%), Лукойла (14,8%), Газпрома (13,3%), Т (6,7%), X5 (5,7%), Роснефти (5,6%), Яндекса (5,6%), Сургутнефтегаза-п (5,3%) и ВТБ (4,6%). Газпром переместился со второго места на третье, а также в топ вошёл ВТБ благодаря дивидендам.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

💼 Народный портфель Индекса IPO: SVCB, UGLD, EUTR, ASTR, SOFL, LEAS, OZPH, MBNK, IVAT и VSEH.

💼 Народный портфель фондов: LQDT (39,6%), SBMM (21,3%), AKMM (17,2%), BCSD (2,3%) и AMNR (2,1%). Большинство денег в фондах денежного рынка.

🛍 Облигации

Объём торгов облигациями составил 1,9 трлн рублей (3,5 трлн рублей в апреле).

Общий объём размещений и обратного выкупа облигаций составил 1,3 трлн рублей, включая объём размещений однодневных облигаций на 308,1 млрд.

Размещений было достаточно, но мне были интересны далеко не все. Я поучаствовал в этих: Симпл 1Р3, Страна Девелопмент БО-01, ТГК-14 1Р7, Балтийский лизинг БО-П16. С ТГК-14 неловко получилась, босса решили посадить.

🛍 Другие рынки

Срочный рынок — 8,7 трлн рублей

Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Денежный рынок — 92,2 трлн рублей

Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные

🤔 Что в итоге?

Май как обычно вышел ленивым и праздничным, но волатильность была совсем не праздничной. Ничего нового, уже привыкли: твиты Трампа, переговоры, угрозы санкциями и прочая геополитика.

Если смотреть на RTS, то за 12 месяцев он в плюсе на +1,35%. IMOEX показывает -9,7% за год. Спасибо крепкому рублю. IMOEX закрыл месяц на 2828, а RTS на 1133. Тем не менее, «sell in may and go away» почти не сработал! Но самую малость сработал.

Красный — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

Зато в мае дивидендный сезон перешёл во взрослую фазу и продолжает разгоняться в июне. Ну вот, опять богатеть, но не забывать про дивгэпы, которые будут влиять на индексы. Продолжаем следить за новостями, но не забываем, что они могут дать импульс рынку как вверх, так и вниз. И готовим лопаты для дивидендов, конечно же!

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