🚀 Как 3,6 млн инвесторов в мае хотели все продать, но не стали, потому что ждут ракету

Май получился не таким, как принято. «Sell in may and go away» сработал не полностью, поскольку основным драйвером и тогда, и сейчас являются переговоры и твиты Трампа. В итоге, рынок и рос, и падал, но от тотального краха инвесторы его удержали. Двери биржи открылись перед 3,6 миллионами смелых инвесторов.

