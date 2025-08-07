💼 Мой портфель недвижимости на 7 августа 2025 (ЗПИФ). Состав, последние покупки, планы

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 7,4 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.
ЗПИФов на недвижимость на бирже не так много, я как раз собрал их все в крутую сводную таблицу, которую буду дорабатывать и актуализировать. Всего-навсего 23 штуки, если ничего не упустил, а ведь они рано или поздно заканчивают своё существование. Кроме того, время от времени появляются новые фонды.
Фонды недвижимости занимают 6,1% от всего портфеля. Если взять только биржевой, то 7,3%. Целевая доля в биржевом портфеле 10%. Как видите, я упустил их из виду, сосредоточившись больше на акциях и облигациях, но планирую постепенно исправиться. В последнее время как раз стал наращивать долю.
💼 Что в портфеле?
РД (он же Рентный доход) — 1 пай. Один из двух тяжеловесов с высокой стоимостью пая. Фонд от ВИМ (та же УК, что у LQDT), аффилированной с ВТБ.
Рентал ПРО — 100 паёв. Более продвинутый фонд от создателей ПНК с активным управлением и ротацией. ⭐️ Для квалов.
Современный 7 (бывший Арендный бизнес 7) — 1 пай. Второй тяжеловес с высокой стоимостью пая. УК СФН, аффилированная со Сбером.
Парус-ЛОГ — 70 паёв. Самая крупная позиция у меня по этому фонду от УК Парус. Эти ребята профессионально занимаются исключительно недвижимостью. Некоторые фонды с кредитным плечом, этот нет. ⭐️ Для квалов.
Атриум — 32 пая. Небольшой фонд, состоящий из одного помещения в ТЦ Атриум в Москве. Из плюсов — доступный для неквалов и недорогой пай.
Парус-СБЛ — 10 паёв. СБЛ недавно появился у меня в портфеле, покупал на размещении последней пачки паёв. Остаётся небольшое плечо. ⭐️ Для квалов.
РД ПРО — 10 паёв. Фонд от ВИМ, напоминающий что-то среднее между Рентал ПРО и Парусом. Активное управление, кредитное плечо. ⭐️ Для квалов.
Парус-НОРД — 6 паёв. Самая небольшая позиция, но это не значит, что фонд плохой. Тут тоже есть плечо, но ставка низкая. ⭐️ Для квалов.
🛍️ Последние покупки
В последнее время я добил Рентал ПРО до 100 штук, микро цель выполнена. Также начал покупать СБЛ и РД ПРО.
🛒 Ближайшие планы
Следующая микро цель — добить Парус-ЛОГ до 100 штук. Также планирую покупать НОРД и РД ПРО. Для начала дойти до 30 штук.
Не планирую покупать Атриум и размышляю, не продать ли его. Он аномально, на мой взгляд, вырос, а рента с него небольшая.
Дорогих покупок (пай в районе 100 000 или дороже) не планирую в ближайшей перспективе. Потом уже будет видно, возможно, что-то ещё интересное появится. Посматриваю на Самолёт, а также новинки от Паруса.
Ну и время от времени буду рассказывать про этот портфель. Надеюсь, интересно.
