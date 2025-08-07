💼 Мой портфель недвижимости на 7 августа 2025 (ЗПИФ). Состав, последние покупки, планы

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 7,4 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.

🔥 Чтобы не пропустить новые посты, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов, покупки, состав портфеля и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

ЗПИФов на недвижимость на бирже не так много, я как раз собрал их все в крутую сводную таблицу, которую буду дорабатывать и актуализировать. Всего-навсего 23 штуки, если ничего не упустил, а ведь они рано или поздно заканчивают своё существование. Кроме того, время от времени появляются новые фонды.

Фонды недвижимости занимают 6,1% от всего портфеля. Если взять только биржевой, то 7,3%. Целевая доля в биржевом портфеле 10%. Как видите, я упустил их из виду, сосредоточившись больше на акциях и облигациях, но планирую постепенно исправиться. В последнее время как раз стал наращивать долю.