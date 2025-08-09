🚀 Рубль легенда, сделка Трампа, рекордная дефляция. Эйфория на рынке акций, недвижимость, облигации, дивиденды. Воскресный инвестдайджест

Стоило корешу Трампа Стиву Уиткоффу прилететь в Москву, как позитивные ожидания посыпались как из рога изобилия. Акции растут, облигации растут, позитивный настрой растёт, даже недвижка не падает. А вот рубль снова легенда, прямо как и все вы! Это отличная причина прочитать свежий дайджест, начинайте же скорее!

🏆 Рубль легенда

Что бы ни случилось, не слабеет. Изменение за неделю: 79,76 → 79,99 руб. за доллар (курс ЦБ 80,32 → 79,77). Юань 11,06 → 11,07 (ЦБ 11,09 → 11,06). Аналитики устали переписывать прогнозы. Это ужасно и в то же время прекрасно.

Что говорят эксперты?

При позитиве на переговорах ₽65–83

При негативе на переговорах до ₽95

А если не будет ни позитива, ни негатива, то ₽75–84

Некоторые ждут ₽95 к концу года в любом случае

🎢 Взлёт акций

Разочарование Трампа длилось ровно до тех пор, пока не началось очарование, так что спрос на акции снова вырос. Итоговое изменение IMOEX с 2 772 до 2 924, и это только до вечерней сессии, которая шарахнула в бак ракеты отборного топлива. На следующей неделе может состояться встреча президентов, а может и ещё что получше.

РТС: 1 069 → 1 154.

Как мы видим, это лишь разогрев к настоящему туземуну. Но всё может измениться за считанные часы, а позитив обернётся негативом. Инвесторы осторожно покупают акции, но облигаций берут чем больше, тем лучше.

🪙 Сделка

Россия и США готовят сделку, но это не точно. Информации в интернетах много, но как оно будет на самом деле — неизвестно: кому-то что-то придётся подписать, кому-то придётся пойти на какие-то уступки. Так что не впадаем в эйфорию, соответствуем своим риск-профилям. Зато любители рискнуть могут упиться шампанским в случае успеха, а Трамп сделает татуировку ☮ прямо там, где вы подумали.

🫰 Дивиденды

Постепенно дивидендная засуха смачивается новыми рекомендациями. На этой неделе очнулся ФосАгро (5,67%), по Яндексу появилась дата — 29 сентября. Осень перестаёт быть томной.

Ближайшие дивиденды:

💼 Облигации

Унижение купонов продолжается.

Разместились/собрали заявки: Сегежа, Брусника, УПТК-65, РусГидро, МБЭС, Каршеринг, Альфа Дон Транс, Сбербанк (дисконт), РЖД, ОКЕЙ, Славянск ЭКО USD. Немного Сегежи и Делимобиля решил отсыпать себе в портфель.

На очереди: Монополия, ПКО СЗА, МСП Банк, Полипласт, ПР-Лизинг, Газпром нефть, АПРИ. Тут пока всё мимо.

RGBI снова вырос: 118,46 → 118,99. Рост не очень большой, по инерции и на дефляции.

🏙 Недвижка не дешевеет

Но и дорожает слабо. Индекс MREDC 303,8к → 304,5к за метр. Кто может ждать, ждут, когда ключ снизится. Спрос копится и готовится выплеснуться, но потом.

🏙 Платежи по ипотеке растут медленнее зарплат

Стоимость ипотечного платежа за восемь лет увеличилась на 29% на новостройки и на 43,4% на готовое жилье, посчитали в Домклик. Это гораздо ниже роста доходов населения за тот же период, отметили аналитики (+157%). Магия, да и только.

По России платёж по рыночной ипотеке, взятой в 2025 году, в среднем 35–40 тысяч рублей. В Москве 97 тысяч. Тут, очевидно, стоит принимать во внимание большие первые взносы.

⛏️ Биткоин

Биткоин болтается где-то от 112к до 118к. А мой криптопортфель вырос с 2600 до 2710 долларов.

В крипте ничего интересного не происходит, российские акции сейчас поживее.

📉 Рекордная дефляция

Инфляция за неделю составила -0,13% после -0,05% неделей ранее, а значит это рекордная за 2 года дефляция. С начала года рост цен составил 4,37%. Годовая инфляция снизилась с 9,02% до 8,8%. Картоха подешевела на 10,8%, а смартфоны на 1,4%. Пора менять айфоны на новые?

🗞 Что ещё?

Все следили за переговорами

Цены на золото установили новый исторический рекорд

Ozon впервые заработал чистую прибыль от основного бизнеса

Мосбиржа с 12 августа запустит фьюч iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Вы легенды

