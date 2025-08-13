⛽️ Где дивиденды, Лукойл? Стоит ли покупать акции Лукойла под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы

Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,6+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры дивидендных акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

Сегодняшний герой присутствует у меня в портфеле и занимает в нём одну из самых больших долей. Я в этом не одинок. Акции Лукойла являются вторыми по популярности акциями на бирже (их доля в народном портфеле Мосбиржи 13–14%). У Лукойла третье место по капитализации на бирже после Сбера и Роснефти.

Лукойл — российская транснациональная энергетическая корпорация. Специализируется на добыче, производстве, транспортировке и продаже нефти, природного газа, нефтепродуктов и электроэнергии. Одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.