🏗️ 17,3% на стройке. Свежие облигации ЛСР 1Р11 на размещении. Цементируем портфели?

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
📖 Об эмитенте
👷♂️ ЛСР — один из ведущих строительных холдингов России, основанный в 1993 году в Санкт-Петербурге (тогда ещё ЛенСтройРеконструкция). Компания работает в сфере девелопмента и производства стройматериалов. Строит и платит дивиденды, ещё и облигации выпускает.
⭐ Рейтинг: A от АКРА (март 2025) и Эксперт РА (декабрь 2024).
🦺 Финансовые показатели ЛСР. Не протечёт ли крыша?
Не должна протечь, строить умеют, и довольно неплохо относительно многих застройщиков в тех же сегментах. ЛСР — одна из самых устойчивых компаний из стройки. Размер тоже имеет значение — 6 место по текущему объёму строительства.
📛 Посмотрим отчёт за 1П2025. Выручка снизилась до 13,47 млрд рублей (-26,2% г/г). Чистая прибыль упала до 10,38 млрд (-22,5% г/г). Ожидаемо, дела в стройке идут пока что не лучшим образом. Одна семейная ипотека при высокой ключевой ставке не способна прокормить как в жирные годы.
✅ При этом активы выросли до 262,69 млрд рублей, это на 31,4% больше, чем годом ранее — тогда было 221,25 млрд рублей.
✅ Оборотные активы выросли до 51,43 млрд рублей (+54,17%). Капитал и резервы составили 136,06 млрд рублей, рост на 44,69%.
В 2024 году закрылась массовая льготная ипотека, тогда был всплеск спроса. Сейчас-то все ждут, когда рыночные ставки будут хотя бы 12–15%, чтобы спрос снова вырос.
Операционные результаты 1П2025: стоимость заключённых контрактов 69 млрд, объём – 255 тыс. кв. м. Доля заключённых контрактов с участием ипотечных средств составила 48%.
✅ Показатель Чистый долг/EBITDA на конец 2024 года был в районе 1. У ЛСР низкая долговая нагрузка, особенно для стройки. Это помогает чувствовать себя намного лучше конкурентов, которые работают лишь на погашение долгов, а они всё растут и растут. АКРА отмечает очень сильный бизнес-профиль, высокий уровень корпоративного управления, очень сильную ликвидность и высокую рентабельность.
⚙️ Параметры выпуска
Выпуск: ЛСР 1Р11
Объём: 3 млрд ₽
Начало размещения: 27 августа (сбор заявок до 22 августа)
Срок: 3 года
Купонная доходность: до 17,3% (YTM до 18,7%)
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: ⚠️ да, 30% на 24 и 30 купонах
Для квалов: нет
Амортизация через 2 года, а потом ещё через полгода может сыграть как на пользу, так и нет. Но дюрация снижается, а значит и риски. По остальным параметрам всё стандартно.
🤓 В итоге
Тут стоит скорее бояться, что купон укатают ниже плинтуса, хотя и влетать в этот выпуск на всю котлету тоже не стоит. Несмотря на устойчивость компании, риски в строительстве высокие. Ожидаю, что купон будет ближе к 16%, лично я участвую. немного бетона портфелю не помешает.
💬 Как вам этот выпуск? Будете покупать? Делитесь мнениями в комментариях!
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию