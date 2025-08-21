🏗️ 17,3% на стройке. Свежие облигации ЛСР 1Р11 на размещении. Цементируем портфели?

🦺 Финансовые показатели ЛСР. Не протечёт ли крыша?

Не должна протечь, строить умеют, и довольно неплохо относительно многих застройщиков в тех же сегментах. ЛСР — одна из самых устойчивых компаний из стройки. Размер тоже имеет значение — 6 место по текущему объёму строительства.

📛 Посмотрим отчёт за 1П2025. Выручка снизилась до 13,47 млрд рублей (-26,2% г/г). Чистая прибыль упала до 10,38 млрд (-22,5% г/г). Ожидаемо, дела в стройке идут пока что не лучшим образом. Одна семейная ипотека при высокой ключевой ставке не способна прокормить как в жирные годы.

✅ При этом активы выросли до 262,69 млрд рублей, это на 31,4% больше, чем годом ранее — тогда было 221,25 млрд рублей.

✅ Оборотные активы выросли до 51,43 млрд рублей (+54,17%). Капитал и резервы составили 136,06 млрд рублей, рост на 44,69%.

В 2024 году закрылась массовая льготная ипотека, тогда был всплеск спроса. Сейчас-то все ждут, когда рыночные ставки будут хотя бы 12–15%, чтобы спрос снова вырос.

Операционные результаты 1П2025: стоимость заключённых контрактов 69 млрд, объём – 255 тыс. кв. м. Доля заключённых контрактов с участием ипотечных средств составила 48%.

✅ Показатель Чистый долг/EBITDA на конец 2024 года был в районе 1. У ЛСР низкая долговая нагрузка, особенно для стройки. Это помогает чувствовать себя намного лучше конкурентов, которые работают лишь на погашение долгов, а они всё растут и растут. АКРА отмечает очень сильный бизнес-профиль, высокий уровень корпоративного управления, очень сильную ликвидность и высокую рентабельность.