💸 Топ-12 дивидендных акций на ближайшие 12 месяцев от аналитиков БКС

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
Критерии выбора: фундаментально сильные бумаги с дивдоходностью выше 6% и приемлемой ликвидностью. Я взял у них топ-12, исключив с первого места ВТБ, в который даже в БКС не верят, но типа вдруг стрельнёт. Первое правило дивидендного инвестора: ВТБ и Газпром не берём. Также добавил, какой взгляд на акции у аналитиков. 💼 — есть у меня в портфеле.
Х5 💼
Дивдоходность (прогноз): 22,9%
Взгляд: Позитивный
Лидер ритейла с устойчивой бизнес-моделью и стабильным денежным потоком, что позволяет поддерживать высокий уровень дивидендных выплат.
МТС 💼
Дивдоходность (прогноз): 15,4%
Взгляд: Нейтральный
Дойная корова АФК Системы, развивающая экосистему.
Fix Price
Дивдоходность (прогноз): 13,4%
Взгляд: Позитивный
Редомициллировавший на православную землю дискаунтер, от которого все ждут дивиденды.
Транснефть-ап
Дивдоходность (прогноз): 11,8%
Взгляд: Позитивный
Естественная нефтепроводная монополия с отличным денежным потоком и стабильно высокими дивидендами.
Сбер-ап / Сбер-ао 💼
Дивдоходность (прогноз): 11,5%
Взгляд: Позитивный
Зелёная кэш-машина и участник всех топов. Один из лидеров в моём портфеле.
Хэдхантер
Дивдоходность (прогноз): 11,2%
Взгляд: Позитивный
Охотники за головами для охотников за дивидендами.
Лукойл 💼
Дивдоходность (прогноз): 10,9%
Взгляд: Позитивный
Красный Лукич — главный дивидендный аристократ на Мосбирже. Один из лидеров в моём портфеле.
Магнит 💼
Дивдоходность (прогноз): 10,9%
Взгляд: Позитивный
Сильный продуктовый ритейл с аптеками и косметикой, но довольно закрытый.
Интер РАО 💼
Дивдоходность (прогноз): 10,8%
Взгляд: Позитивный
Значимый игрок в энергетике с сильными экспортными доходами, кубышкой и потенциально высокой доходностью.
Т-Технологии 💼
Дивдоходность (прогноз): 8,5%
Взгляд: Позитивный
Ну, он такой один, что ещё добавить?
ФосАгро 💼
Дивдоходность (прогноз): 8,2%
Взгляд: Нейтральный
Лидер в производстве фосфорных удобрений, но дивиденды сильно зависят от цен на сырьё и курса доллара.
Московская биржа 💼
Дивдоходность (прогноз): 7,7%
Взгляд: Нейтральный
Продавец лопат всегда в плюсе и без долгов.
Из этого списка у меня в портфеле есть 9 из 12, нет только Фиксов, Транснефти и Хэдхантера. Печалит то, что по некоторым акциям прогнозируемая дивдоходность стала совсем грустной, например, по Лукойлу или Транснефти.
Бонус: для свято верующих в акции ВТБ — 27,6%. Скорее всего, лишь в фантазиях. Также в расширенном списке есть Аэрофлот (7,3%) и ЮГК (6,4%).
В целом, дивидендные прогнозы не самые утешительные. Но тут собраны сильные компании, никаких четырнадцатых эшелонов. Печалят нефтяники, в топе только Лукойл, да и у него с дивидендами ожидается не очень хорошая ситуация.
💬 Вы как, дивидендные котлетеры и туземунщики, от кого ждёте высоких дивидендов? Кто не попал в топ?
