ЦОК ОК Кассы 02.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы →
igotosochi
Инвестиции
💸 Топ-12 дивидендных акций на ближайшие 12 месяцев от аналитиков БКС

💸 Топ-12 дивидендных акций на ближайшие 12 месяцев от аналитиков БКС

Осенний дивидендный сезон вот-вот начнётся, но уже пора подумать, что нас ждёт в будущем, тем более, аналитики трудятся не просто так и делают свои прогнозы. Смотрим, что выбрали в БКС.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

Критерии выбора: фундаментально сильные бумаги с дивдоходностью выше 6% и приемлемой ликвидностью. Я взял у них топ-12, исключив с первого места ВТБ, в который даже в БКС не верят, но типа вдруг стрельнёт. Первое правило дивидендного инвестора: ВТБ и Газпром не берём. Также добавил, какой взгляд на акции у аналитиков. 💼 — есть у меня в портфеле.

Х5 💼

  • Дивдоходность (прогноз): 22,9%

  • Взгляд: Позитивный

Лидер ритейла с устойчивой бизнес-моделью и стабильным денежным потоком, что позволяет поддерживать высокий уровень дивидендных выплат.

МТС 💼

  • Дивдоходность (прогноз): 15,4%

  • Взгляд: Нейтральный

Дойная корова АФК Системы, развивающая экосистему.

Fix Price

  • Дивдоходность (прогноз): 13,4%

  • Взгляд: Позитивный

Редомициллировавший на православную землю дискаунтер, от которого все ждут дивиденды.

Транснефть-ап

  • Дивдоходность (прогноз): 11,8%

  • Взгляд: Позитивный

Естественная нефтепроводная монополия с отличным денежным потоком и стабильно высокими дивидендами.

Сбер-ап / Сбер-ао 💼

  • Дивдоходность (прогноз): 11,5%

  • Взгляд: Позитивный

Зелёная кэш-машина и участник всех топов. Один из лидеров в моём портфеле.

Хэдхантер

  • Дивдоходность (прогноз): 11,2%

  • Взгляд: Позитивный

Охотники за головами для охотников за дивидендами.

Лукойл 💼

  • Дивдоходность (прогноз): 10,9%

  • Взгляд: Позитивный

Красный Лукич — главный дивидендный аристократ на Мосбирже. Один из лидеров в моём портфеле.

Магнит 💼

  • Дивдоходность (прогноз): 10,9%

  • Взгляд: Позитивный

Сильный продуктовый ритейл с аптеками и косметикой, но довольно закрытый.

Интер РАО 💼

  • Дивдоходность (прогноз): 10,8%

  • Взгляд: Позитивный

Значимый игрок в энергетике с сильными экспортными доходами, кубышкой и потенциально высокой доходностью.

Т-Технологии 💼

  • Дивдоходность (прогноз): 8,5%

  • Взгляд: Позитивный

Ну, он такой один, что ещё добавить?

ФосАгро 💼

  • Дивдоходность (прогноз): 8,2%

  • Взгляд: Нейтральный

Лидер в производстве фосфорных удобрений, но дивиденды сильно зависят от цен на сырьё и курса доллара.

Московская биржа 💼

  • Дивдоходность (прогноз): 7,7%

  • Взгляд: Нейтральный

Продавец лопат всегда в плюсе и без долгов.

Из этого списка у меня в портфеле есть 9 из 12, нет только Фиксов, Транснефти и Хэдхантера. Печалит то, что по некоторым акциям прогнозируемая дивдоходность стала совсем грустной, например, по Лукойлу или Транснефти.

Бонус: для свято верующих в акции ВТБ — 27,6%. Скорее всего, лишь в фантазиях. Также в расширенном списке есть Аэрофлот (7,3%) и ЮГК (6,4%).

В целом, дивидендные прогнозы не самые утешительные. Но тут собраны сильные компании, никаких четырнадцатых эшелонов. Печалят нефтяники, в топе только Лукойл, да и у него с дивидендами ожидается не очень хорошая ситуация.

💬 Вы как, дивидендные котлетеры и туземунщики, от кого ждёте высоких дивидендов? Кто не попал в топ?

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

89 подписчиков966 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO