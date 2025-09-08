💵 Топ-10 долларовых облигаций от аналитиков Финуслуг

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
Хорошее ли сейчас время для покупки валютных облигаций? Вероятно, что да, поэтому при уверенности в росте курса доллара можно посмотреть в сторону замещающих и квазидолларовых облигаций. Аналитики из Финуслуг как раз сотворили подборку, посмотрим. Разделил их на несколько блоков, так как не все они одинаковые. ⚠️ — отметил, где нужно быть внимательнее. В Финуслугах указали как доходность ТКД, так что вышло мракобесие, которое я исправил.
Стодолларовые облигации
Самые народные валютные облигации, номинированные в рублях, с низким номиналом. Тренд последних двух лет. Чаще всего короткие. Осторожнее с Полипластом (нарастил очень большую долговую нагрузку) и с выпуском Норникеля, там put-оферта. Про Инвест КЦ не уверен, не смотрел ни разу, но доходность как бы намекает. По остальным выпускам всё окей, доходности небольшие.
Полипласт П2Б3, ⚠️A-
ISIN: RU000A10B4J5
Номинал: $100
Доходность: 10,49%
Цена: 105,19%
Купон: 13,7%
ТКД: 13,07%
Выплат в год: 12
Погашение: 11.03.2027
Инвест КЦ 1Р1, A
ISIN: RU000A10BQV8
Номинал: $100
Доходность: 10,81%
Цена: 104,18%
Купон: 12,05%
ТКД: 11,56%
Выплат в год: 12
Погашение: 19.06.2028
Евраз Холдинг 3P03, AA+
ISIN: RU000A10B3Z3
Номинал: $100
Доходность: 6,19%
Цена: 104,96%
Купон: 9,49%
ТКД: 9,04%
Выплат в год: 12
Погашение: 08.03.2027
Сибур 1Р03, AAA
ISIN: RU000A10AXW4
Номинал: $100
Доходность: 6,07%
Цена: 109,85%
Купон: 9,61%
ТКД: 8,75%
Выплат в год: 12
Погашение: 02.08.2028
Новатэк 1Р3, AAA
ISIN: RU000A10AUX8
Номинал: $100
Доходность: 6,09%
Цена: 107,89%
Купон: 9,40%
ТКД: 8,68%
Выплат в год: 12
Погашение: 27.02.2028
НорНикель 1P10, AAA
ISIN: RU000A10BQU0
Номинал: $100
Доходность: 4,44% к оферте
Цена: 102,67%
Купон: 8%
ТКД: 7,82%
Выплат в год: 12
Погашение: 10.05.2030 (⚠️put-оферта 05.06.2026)
Замещённые
Тут у аналитиков что-то сломалось, они выбрали суборд Альфы с привязкой к US TREASURIES и длинный выпуск Газпрома (он окей), а потом ещё и два перпа… Ну, наверно копирайтер выбирал. Альфу стоит брать только с пониманием рисков.
Альфа-Банк ЗО850, AA+
ISIN: RU000A108Q29
Номинал: $1000
Доходность: 8,04%
Цена: 101,7%
Купон: ⚠️ US TREASURIES + 4,546%
ТКД: 8,29%
Выплат в год: 2
Погашение: 15.04.2030
Суборд: ⚠️да
Газпром Капитал ЗО34-1-Д, AAA
ISIN: RU000A105A95
Номинал: $1000
Доходность: 6,52%
Цена: 113,79%
Купон: 8,625%
ТКД: 7,56%
Выплат в год: 2
Погашение: 28.04.2034
Замещённые перпы (бессрочные)
Бессрочные облигации (перпы, вечные) имеют высокие риски из-за отсутствия срока погашения и особенностей выпуска. Эти бумаги сочетают риски, присущие всем облигациям, а также особые факторы, связанные с ⚠️отсутствием обязательного погашения. Подойдут только тем, кто реально понимает риски и разбирается в этих инструментах.
Совкомбанк Т101, AA/AA-
ISIN: RU000A107L82
Номинал: $1000
Доходность: 10,61% к оферте
Цена: 100,3%
Купон: 11,61%
ТКД: 11,58%
Выплат в год: 4
Погашение: нет (⚠️call-оферта: 07.02.2030)
ВТБ ЗО-Т1, AAA
ISIN: RU000A1082Q4
Номинал: $1000
Доходность: 13,49% к оферте
Цена: 80,2%
Купон: 9,47%
ТКД: 11,81%
Выплат в год: 2
Погашение: нет (⚠️call-оферта: 06.12.2025)
Вот такой вот классный списочек, но с подводными камнями. Лично у меня есть несколько стодолларовых выпусков, а из замещающих только Газпром Капитал. Вы как, валютные котлетеры и туземунщики, какой процент портфеля держите в валютных инструментах? Или да ну их?
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию