💵 Топ-10 долларовых облигаций от аналитиков Финуслуг

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

Хорошее ли сейчас время для покупки валютных облигаций? Вероятно, что да, поэтому при уверенности в росте курса доллара можно посмотреть в сторону замещающих и квазидолларовых облигаций. Аналитики из Финуслуг как раз сотворили подборку, посмотрим. Разделил их на несколько блоков, так как не все они одинаковые. ⚠️ — отметил, где нужно быть внимательнее. В Финуслугах указали как доходность ТКД, так что вышло мракобесие, которое я исправил.