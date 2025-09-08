💵 Топ-10 долларовых облигаций от аналитиков Финуслуг

ЦОК ОК УСН 25.08 Мобильная
Только ленивый не рассказывает о том, как рубль будет слабеть. В принципе, это утверждение не лишено смысла, и аргументы вполне здравые: доходности в рублевых инструментах снижаются, нефть дешевая, продажа валюты экспортерами больше не обязательна, да и исторически крепким рубль бывает эпизодически.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

Хорошее ли сейчас время для покупки валютных облигаций? Вероятно, что да, поэтому при уверенности в росте курса доллара можно посмотреть в сторону замещающих и квазидолларовых облигаций. Аналитики из Финуслуг как раз сотворили подборку, посмотрим. Разделил их на несколько блоков, так как не все они одинаковые. ⚠️ — отметил, где нужно быть внимательнее. В Финуслугах указали как доходность ТКД, так что вышло мракобесие, которое я исправил.

Стодолларовые облигации

Самые народные валютные облигации, номинированные в рублях, с низким номиналом. Тренд последних двух лет. Чаще всего короткие. Осторожнее с Полипластом (нарастил очень большую долговую нагрузку) и с выпуском Норникеля, там put-оферта. Про Инвест КЦ не уверен, не смотрел ни разу, но доходность как бы намекает. По остальным выпускам всё окей, доходности небольшие.

Полипласт П2Б3, ⚠️A-

  • ISIN: RU000A10B4J5

  • Номинал: $100

  • Доходность: 10,49%

  • Цена: 105,19%

  • Купон: 13,7%

  • ТКД: 13,07%

  • Выплат в год: 12

  • Погашение: 11.03.2027

Инвест КЦ 1Р1, A

  • ISIN: RU000A10BQV8

  • Номинал: $100

  • Доходность: 10,81%

  • Цена: 104,18%

  • Купон: 12,05%

  • ТКД: 11,56%

  • Выплат в год: 12

  • Погашение: 19.06.2028

Евраз Холдинг 3P03, AA+

  • ISIN: RU000A10B3Z3

  • Номинал: $100

  • Доходность: 6,19%

  • Цена: 104,96%

  • Купон: 9,49%

  • ТКД: 9,04%

  • Выплат в год: 12

  • Погашение: 08.03.2027

Сибур 1Р03, AAA

  • ISIN: RU000A10AXW4

  • Номинал: $100

  • Доходность: 6,07%

  • Цена: 109,85%

  • Купон: 9,61%

  • ТКД: 8,75%

  • Выплат в год: 12

  • Погашение: 02.08.2028

Новатэк 1Р3, AAA

  • ISIN: RU000A10AUX8

  • Номинал: $100

  • Доходность: 6,09%

  • Цена: 107,89%

  • Купон: 9,40%

  • ТКД: 8,68%

  • Выплат в год: 12

  • Погашение: 27.02.2028

НорНикель 1P10, AAA

  • ISIN: RU000A10BQU0

  • Номинал: $100

  • Доходность: 4,44% к оферте

  • Цена: 102,67%

  • Купон: 8%

  • ТКД: 7,82%

  • Выплат в год: 12

  • Погашение: 10.05.2030 (⚠️put-оферта 05.06.2026)

Замещённые

Тут у аналитиков что-то сломалось, они выбрали суборд Альфы с привязкой к US TREASURIES и длинный выпуск Газпрома (он окей), а потом ещё и два перпа… Ну, наверно копирайтер выбирал. Альфу стоит брать только с пониманием рисков.

Альфа-Банк ЗО850, AA+

  • ISIN: RU000A108Q29

  • Номинал: $1000

  • Доходность: 8,04%

  • Цена: 101,7%

  • Купон: ⚠️ US TREASURIES + 4,546%

  • ТКД: 8,29%

  • Выплат в год: 2

  • Погашение: 15.04.2030

  • Суборд: ⚠️да

Газпром Капитал ЗО34-1-Д, AAA

  • ISIN: RU000A105A95

  • Номинал: $1000

  • Доходность: 6,52%

  • Цена: 113,79%

  • Купон: 8,625%

  • ТКД: 7,56%

  • Выплат в год: 2

  • Погашение: 28.04.2034

Замещённые перпы (бессрочные)

Бессрочные облигации (перпы, вечные) имеют высокие риски из-за отсутствия срока погашения и особенностей выпуска. Эти бумаги сочетают риски, присущие всем облигациям, а также особые факторы, связанные с ⚠️отсутствием обязательного погашения. Подойдут только тем, кто реально понимает риски и разбирается в этих инструментах.

Совкомбанк Т101, AA/AA-

  • ISIN: RU000A107L82

  • Номинал: $1000

  • Доходность: 10,61% к оферте

  • Цена: 100,3%

  • Купон: 11,61%

  • ТКД: 11,58%

  • Выплат в год: 4

  • Погашение: нет (⚠️call-оферта: 07.02.2030)

ВТБ ЗО-Т1, AAA

  • ISIN: RU000A1082Q4

  • Номинал: $1000

  • Доходность: 13,49% к оферте

  • Цена: 80,2%

  • Купон: 9,47%

  • ТКД: 11,81%

  • Выплат в год: 2

  • Погашение: нет (⚠️call-оферта: 06.12.2025)

Вот такой вот классный списочек, но с подводными камнями. Лично у меня есть несколько стодолларовых выпусков, а из замещающих только Газпром Капитал. Вы как, валютные котлетеры и туземунщики, какой процент портфеля держите в валютных инструментах? Или да ну их?

