💎 Топ-5 дивидендных акций для пассивного дохода на 2026 год от Сбера

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
Аналитики SberCIB считают, что лучше покупать акции заранее. Я-то считаю, что покупать акции нужно всегда, но только хорошие.
Чтобы подготовиться к новому дивидендному сезону 2026 года, эксперты уже сейчас выбрали будущих лидеров и отобрали пять компаний с самой большой дивдоходностью в следующем году, вот эти ребята. 💼 — есть у меня в портфеле.
X5 💼
Прогнозная дивдоходность: 21%
По расчётам экспертов, ритейлер может выплатить около 600 ₽ на акцию с доходностью примерно 21%. Может и не выплатить, как-то очень оптимистично. Пятёрка у меня в портфеле есть, но доля не очень большая.
ЮМГ
Прогнозная дивдоходность: 20%
Базовый сценарий SberCIB — 157 ₽ на акцию и доходность 20%. Ещё компания может единоразово распределить прибыль за все пропущенные периоды — ЮМГ не платила дивиденды с 2022 года. Возможная дополнительная выплата — 260 ₽ на акцию. Ну это будет настоящее дивидендное пиршество, если будет. У меня в портфеле ЮМГ нет.
МТС 💼
Прогнозная дивдоходность: 18%
По дивполитике в 2026 году компания должна выплатить 35 ₽ на акцию с доходностью около 18%. Аналитики считают, что так и будет. Я тоже так считаю, и немного МТС в моём портфеле есть. Немного, потому что долгов много.
Банк Санкт-Петербург-ао
Прогнозная дивдоходность: 17%
По оценке экспертов, компания выплатит дивиденд около 50 ₽ на акцию с доходностью 17%. Считаю, что это очень оптимистично, БСПб показал снижение показателей, унизил дивиденды, но остаётся интересной компанией. Правда у меня этого банка нет.
Европлан 💼
Прогнозная дивдоходность: 16%
Базовый сценарий SberCIB — 87 ₽ на акцию и доходность 16%. Мне сложно представить, что должно произойти, чтобы так произошло. Самая малость есть в портфеле.
Получается, что у меня в портфеле есть 3 акции из 5, но лишь у X5 доля заметная, и то всего лишь в районе 2,5–3%. Прогноз интересный, хотя не факт, что исполнится. Проверять этот прогноз, вкотлечивая эти акции в свой портфель, я, конечно, не буду. А вы как считаете?
