💎 Топ-5 дивидендных акций для пассивного дохода на 2026 год от Сбера

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

Аналитики SberCIB считают, что лучше покупать акции заранее. Я-то считаю, что покупать акции нужно всегда, но только хорошие.

Чтобы подготовиться к новому дивидендному сезону 2026 года, эксперты уже сейчас выбрали будущих лидеров и отобрали пять компаний с самой большой дивдоходностью в следующем году, вот эти ребята. 💼 — есть у меня в портфеле.