🕋 ЗПИФ Современная Коммерческая Недвижимость (СКН) от СФН. Ракета для пассивного дохода или мертвый груз для портфеля?

Два новых объекта (и четыре старых)

В этом году в фонд добавились 2 СК, теперь их стало 5, а также 1 ЦОД-СК. Состав выглядит теперь так:

ЦОД + СК в Москве — 73 846 м²

СК «Шушары» — 98 600 м²

СК «Домодедово» — 28 682 м²

СК «Домодедово Озон» — 105 147 м²

СК «Домодедово ВВ» — 118 324,4 м² NEW

СК «Успенское» — 67 133,4 м² NEW

Два свежих склада, по идее, должны быть сданы по актуальным рыночным ставкам, также указано на сайте, что все объекты сданы долгосрочно. По другим фондам СФН виден рост ренты, на 99% уверен, что тут тоже он будет. Это видно по Современному 7 и об этом говорит гендир СФН Екатерина Черных в интервью. Пока динамика роста ренты крайне удручающая, надеюсь, что пересмотр условий ещё произойдёт. Просто судя по другим фондам, тут потенциал повышения на 30–40% (но это не точно).

Также в фонде куча денег на депозитах (23% СЧА), которые должны быть потрачены на покупку в фонд дополнительных активов. Не знаю, идут ли проценты пайщикам или копятся на покупку. Если копятся (маловероятно), то это тоже потенциал для роста доходов на 23%, но в правилах есть пункт, что депозиты — тоже объект инвестирования, а доход выплачивается с объектов инвестирования, так что думаю, что выплачиваются и проценты с депозитов.

Если смотреть на фонд САБ, там на четвёртый-пятый год существования случился туземун. СКН только 3 года. Пора уже, не? Пока цена за пай болтается внизу на бирже, это может быть как возможностью, так и ловушкой.