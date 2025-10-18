🏦 Лучшие акции банков для пассивного дохода

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,7+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
Посмотрим, какие есть банки, какой у кого рейтинг, дивполитика и история дивидендов.
Сбербанк
Дивполитика: 50% чистой прибыли по МСФО
Кредитный рейтинг: AAA
ДД за 5 лет: 5,84%, 0%, 10,49%, 10, 52%, 10,65%
Средняя ДД: 7,5%
Перерыв у зелёной кэш машины был лишь в 2022 году. Очень эффективный банк с огромной экосистемой. Лучший выбор. Можно выбрать префы, если они дешевле.
ВТБ
Дивполитика: 50% чистой прибыли по МСФО, нарушается
Кредитный рейтинг: AAA
ДД за 5 лет: 2,9%, 0%, 0%, 0%, 27,37%
Средняя ДД: 6,05%
Низкоэффективный бизнес и наплевательское отношение к минорам. Дивиденды платят только тогда, когда очень нужно государству. Такое не берём.
Банк СПб-ао
Дивполитика: от 20 до 50% от чистой прибыли по МСФО с учётом свободного капитала
Кредитный рейтинг: AA-
ДД за 5 лет: 6,04%, 11,41%, 19,41%, 13,85%, 12,23%
Средняя ДД: 12,78%
На префы не смотрим, только обычка. Главная дивидендная ракета среди банков за последнее десятилетие.
Т-Банк
Дивполитика: до 30% чистой прибыли по МСФО
Кредитный рейтинг: AA (у Т-Технологий A+)
ДД за 2 года: 3,8%, 3,2%
Средняя ДД: 3,5%
Жёлтый банк вернулся к выплате дивидендов, пока что дивдоходность небольшая, но все говорят про высокий потенциал роста бизнеса.
Совкомбанк
Дивполитика: от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. Исключение — крупные единовременные затраты (например, большие M&A).
Кредитный рейтинг: AA
ДД за 2 года: 6,8%, 2,18%
Средняя ДД: 4,49%
Сейчас из-за жёсткой ДКП показатели Банка упали. Только при вере в восстановление и рост, потенциал есть (но это не точно).
МТС Банк
Дивполитика: от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО
Кредитный рейтинг: A
Средняя ДД за 1 год: 7,45%
Пока был только 1 дивиденд.
МКБ
Дивполитика: 25–50% от чистой прибыли по МСФО, но не платят
Кредитный рейтинг: A+
Средняя ДД за 5 лет: 0%
Дивидендов с 2019 года не было. Банк-загадка? Даже не знаю, показатели падают, а дивидендов нет.
Уралсиб
Дивполитика: не менее 50% от чистой прибыли (нарушает)
Кредитный рейтинг: A
ДД за 2 года: 10,53%, 0%
Средняя ДД: 5,26%
После завершения санации даже заплатил дивиденды, а в этом году уже не стал. Показатели в порядке, а дивиденды не платят, поразительно.
Авангард
Дивполитика: нет чёткой дивидендной политики
Кредитный рейтинг: BB+
ДД за 5 лет: 5,37%, 1,66%, 13,93%, 14,4%, 6,18% (без учёта ещё одной возможной выплаты в 2025 около 2–3%)
Средняя ДД: 8,3%
Закрытый и непрозрачный банк с низким кредитным рейтингом, который никто не может адекватно оценить, нет дивполитики. Риски? Есть. Четверть активов в ценных бумагах.
РосДорБанк
Дивполитика: не менее 25% чистой прибыли по МСФО
Кредитный рейтинг: BB-
ДД за 5 лет: 4,96%, 5,83%, 5,79%, 7,77%, 10,58%
Средняя ДД: 7,18%
Банк мелкий, но стабильный. Дорожники постепенно наращивают выплаты. Но кредитный рейтинг у банка BB-, а также была допка в этом году, так что так.
Банк Кузнецкий
Дивполитика: стремится к 50% от чистой прибыли в зависимости от финансового состояния
Кредитный рейтинг: BB+
ДД за 5 лет: 4,83%, 0%, 8,14%, 4,22%, 0%
Средняя ДД: 3,43%
Кузнец платит через раз. В этом году не платил, значит в следующем должен (но это не точно).
Банк Приморье
Дивполитика: стремится к 50% от чистой прибыли по РСБУ
Кредитный рейтинг: BB-
ДД за 5 лет: 2,4%, 9,9%, 5,5%, 5%, 0%
Средняя ДД: 4,56%
Прошлый год закончился с убытком, так что дивиденды в 2025 году не платили. Но если прибыль есть, платит исправно. Основные активы банка — ценные бумаги, что рискованно.
Что по итогу?
Сначала с высоким рейтингом. Как видим, средняя дивдоходность выше всех у Банка СПб (но только по обычке), далее идёт Сбер. Не зря инвесторы любят эти два банка. ВТБ в принципе не берём, Т-Банк только разгоняется — он может стать лучшим в будущем, Совкомбанк в печали, МКБ не про дивиденды от слова совсем, Уралсиб — тёмная лошадка. МТС Банк только начал, вдруг как МТС будет.
А есть что-то интересное в третьем эшелоне? Все, особенно Авангард и РосДорБанк платят не самые плохие дивиденды, но риски не стоят того, чтобы добавлять их в дивидендный портфель, когда есть Сбер, БСПб и набирающий обороты Т-Банк.
Лично у меня в портфеле Сбер, Совкомбанк и Т-Банк. Ну а вы, котлетеры и туземунщики, в какие банки котлетите? Можно шутить про трёхлитровые;)
