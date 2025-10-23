🗝 «Наш подход осторожный, аккуратный» — возьмет ли ЦБ паузу в снижении ключевой ставки?

🔥 Чтобы не пропустить новые классные посты про инвестиции и пассивный доход, обзоры свежих дивидендных акций и облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Только крутой авторский контент. Ссылка внизу.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции депозиты и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Мой портфель более 8 млн рублей.

💬 Что говорят?

«Наш подход осторожный, аккуратный. Последующие решения до конца года не предопределены. Все будет зависеть от развития ситуации, экономики, с инфляцией, с инфляционными ожиданиями, с кредитованием, с потребительской, инвестиционной активностью, с рынком труда», — говорит Набиуллина.

Аналитики инвесткомпании УК Первая допускают, что ключевая ставка может остаться на уровне 17% вплоть до апрельского заседания Банка России в 2026 году. Полгода… Сурово.

Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов сказал, что в ЦБ допускают сценарий, при котором к концу 2026 года процент ключевой ставки может опуститься до однозначного значения, но базовый сценарий предполагает среднюю ставку 12–13%.