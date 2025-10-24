🏠 Снижаются ли ставки по ипотеке? Когда ждать восстановления спроса? И что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц?

Я живу в Москве и инвестирую с целью покупки квартиры в Сочи, о чём рассказываю в своём телеграм-канале про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость (подписывайтесь, ссылка внизу). Это ежемесячный обзор ситуации с ценами. Поехали.
🏖️ Сочи (объявления)
Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи. Неужели снижение?
Источник: https://blog.domclick.ru/obzor-rynka/detailed/offers/sochi
И первичка, и вторичка дешевеют — вот это поворот!
Сочи:
Первичка: 476к → 448к
Вторичка: 298к → 288к
🌇 Москва (объявления)
А теперь в Москву.
Источник: https://blog.domclick.ru/obzor-rynka/detailed/offers/moskva
Москва живёт своей жизнью. Похоже, деньги есть только у очень богатых людей, благодаря которым первичка обновила рекорд. На дешёвые квартиры денег у простых граждан нет.
Москва:
Первичка: 461к → 474к
Вторичка: 360к → 375к
🧮 Рыночная ипотека
По базовым условиям в Сбере, получая зп на Сбер, чтобы купить в ипотеку под 22% (месяц назад было так же) квартиру за 15 млн, нужен первый взнос 3 млн и ежемесячный платёж 224 тысячи (как и месяц назад). Моего пассивного дохода на это пока не хватает. Самая же низкая ставка указана 17,7% (как и месяц назад).
Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.
💸 Реальные сделки
Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC: 309,7к → 320,9к.
Данные отсюда: https://www.moex.com/ru/index/MREDC/technical/
По другим городам индексов ДомКлик нет.
СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички. Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края.
Данные отсюда: https://sberindex.ru/ru/dashboards/real_estate_deals_primary_market
Первичка
РФ: 176к → 176к
Москва: 364к → 368к
МО: 190к → 192к
Краснодарский край: 169к → 170к
Вторичка
РФ: 116к → 117к
Москва: 314к → 317к
МО: 149к → 150к
Краснодарский край: 143к → 143к
По данным ЦИАН Аналитики первичный метр в Сочи стоит 440,5к. Вторичный метр оценивается в 342к.
🏦 Когда восстановится спрос и насколько снизились ставки по ипотеке?
Как видно, ЦБ пока не спешит снижать ключ теми темпами, что ждут эксперты. Рынок переварил эйфорию, спрос вырос, а ЦБ ужесточил риторику, пригрозив паузой в смягчении ДКП. Спрос восстановится при ставках ниже 13%. Пока же банки заняли выжидательную позицию и не снижают ставки. Средняя рыночная ставка по ипотеке в 20 крупнейших банках составила 21,66% годовых на покупку квартиры в новостройке и 21,56% во вторичке.
💼 Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела
Всего я накопил пока что около 7,848 млн с июля 2021 (данные за 1 октября), на 1 ноября может быть около 8,1 млн.
🏆 По ценам от Домклика получается около 28,13 м². Напомню, что 🎯 цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры при условии снижения ключа).
Если без ипотеки, с такой суммой уже можно даже купить вторичную двушку или первичную однушку в Шерегеше. Если совсем уставшую, то даже трёшку.
Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я рассказываю, как коплю на квартиру в Сочи, и делюсь своим опытом в инвестициях.
Комментарии1
Всё! Переезжаешь теперь в Шерегеш? А что? Горы есть, места для катания есть, пиво есть))) Минус только что до моря далековато, но оно и сейчас от тебя далече находится)