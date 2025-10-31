🏆 Пополнил брокерский счет на 200 000 в октябре. Закупка под пассивный доход на обвале. Что купил? Часть 2

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля почти 8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.

Чтобы не пропустить новые посты, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов, покупки, состав портфеля и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

Во второй половине октября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — это первое и второе правила Баффета.