🏆 Пополнил брокерский счет на 200 000 в октябре. Закупка под пассивный доход на обвале. Что купил? Часть 2

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля почти 8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.
Во второй половине октября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — это первое и второе правила Баффета.
🎯 Цель на год
✅ Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю брокерский счёт на 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 2 000 000 в этом году уже есть, план выполнен на 83%. Также было пополнение вклада на 10 000 рублей.
📰 Контекст
Четыре всадника апокалипсиса: крепкий рубль, высокий ключ, который ЦБ не спешит снижать, разочарования в геополитике и санкции. Они укатали рынок до безобразия. Ну а закупка под пассивный доход на обвале вдвойне приятна.
1375 из 2000 длинных ОФЗ
Продолжаю ОФЗ-челлендж и покупаю ОФЗ. Беру ОФЗ 26230. Падают не только акции, но и длинные ОФЗ, так что цены снова вкусные. Кроме того, на месте 1000 штук ОФЗ 26243.
Но не только ОФЗ покупаю, конечно же. Покупаю всё хорошее, ничего плохого не покупаю.
📦 Что по недвижке?
Постепенно целевая доля недвижки в портфеле всё ближе, покупаю потихоньку. В этот раз выбор пал на РД ПРО, СФН СКН и СФН САБ 3. По 10 паёв каждого. РД ПРО после необъяснимого туземуна вернулся к адекватным ценам, так что продолжаю его покупать. СКН и САБ 3 — просто по плану.
Как и всегда, лучшим помощником выступает моя таблица ЗПИФов. Нужно найти время и добавить в неё ещё пару фондов, надеюсь, что найду;)
Доля недвижки близка к целевым 10% (9,76% в моменте), но буду перевыполнять, на следующий год поставлю план в 15% (или даже 20%).
✅ Распродажи в акциях
Падение сменилось ралли, которое снова перешло в падение, а потом в и в отскок — вот такие американские горки, спасибо одному рыжему президенту. Но тут и санкции вмешались, и другие геополитические нюансы, а вот ключевая ставка акциям пока не помогает. Беру то, что отстаёт от целевых значений.
🏆 Пассивный доход в октябре
Октябрь уже обошёл по пассивному доходу сентябрь, и это ещё не конец, будут проценты по депозиту и что-то ещё по купонам может досыпаться. Около 80 000 должно быть, в отдельном посте всё подсчитаю.
Пока что 62 000 в октябре без последних двух дней:
Скрин из сервиса учёта инвестиций
Ну и пора уже посмотреть детально, что купил.
🛒 Покупки второй половины октября
ОФЗ 26230 — 50 облигаций
МСП Факторинг 1Р1 — 5 облигаций
Р-Вижн 1Р2 — 5 облигаций
ГТЛК 2Р8 — 5 облигаций
АФ Банк 1Р16 — 5 облигаций
Совкомбанк — 500 акций
Интер РАО — 1 500 акций
ИКС 5 — 7 акций
Роснефть — 20 акций
Лукойл — 2 акции
Т-Банк — 3 акции
САБ 3 — 10 паёв
СКН — 10 паёв
РД ПРО — 10 паёв
И ещё заявочки пока висят: Воксис 1Р1 и Новотранс 2Р1 — по 5 облигаций. Очередной непростой месяц завершается, долгосрочные инвесторы успокаивают себя тем, что можно купить хорошие акции за недорого. Покупать акции за недорого и мне тоже нравится, как и облигации, и ЗПИФы.
Бизнес чувствует себя ни разу не легче с каждым месяцем, так что если кто-то переживает, что не успел купить дёшево, не переживайте. Будет ещё много возможностей.
В планах на ноябрь: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.
💬 А вы что покупали в октябре?
