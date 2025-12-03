🍏 Новый ЗПИФ Парус-ЗОЛЯ — Золотое яблоко. Золотая жила пассивного дохода

⚙️ Параметры

С чем можно сравнить?

Исходя из модели, наиболее близкие аналоги — Красноярск, Озон и СБЛ. Красноярск предлагает сопоставимую доходность с ренты, но там больше площадь (больше складских коробок) и несколько крупных арендаторов. Тут у нас один бренд под свои нужды арендует.

Фонд не обделён кредитным плечом (думаю, на старте оно 50–70%), но Парус планирует его погасить максимально оперативно с помощью возврата НДС и привлечения частных инвесторов, которые будут сметать паи не хуже девчонок, сметающих бьюти-стафф с прилавков в Золотом Яблоке.

Фонд предполагает уже с января выплату 11,5%, а дальше — больше. Индексацию выплат мы также любим. А Новая Рига обеспечит рост цены за метр.

Ну и модель Триумфа показывает примерно такую же доходность, чуть больше за счёт роста стоимости.

Сказать про фонд реально особо нечего, надеюсь, все и так знают, что такое Золотое Яблоко, что такое склад и что такое рентный доход. Фонды Паруса множатся со скоростью кроликов, как референс можно посмотреть на недавно появившийся Красноярск и давно появившийся Озон. Да, небольшой апсайд после выкупа всех паёв тут возможен, но небольшой.

Уже добавил фонд в свою великолепную ЗПИФ-таблицу, по которой можно увидеть, что ЗОЛЯ — крепкий середнячок среди фондов Паруса, но с дополнительной порцией хайпа в виде якорного арендатора.