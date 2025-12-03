🍏 Новый ЗПИФ Парус-ЗОЛЯ — Золотое яблоко. Золотая жила пассивного дохода

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля более 8,3 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь. Целевая доля недвижки в биржевом портфеле 10%.
🔥 Чтобы не пропустить новые посты, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов, покупки, состав портфеля и много другого крутого контента. Ссылка внизу.
Новый склад — самый децльный среди имеющихся у Паруса, но зато стоимость квадрата самая высокая. Новая Рига — это вам не 60 км от Зажопинска, тут премиально и красиво.
Напоминаю, что у меня есть таблица ЗПИФов: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k4oRzqEeshEW9_ZY4YohXIjI93JoEN6RgusU_ZTSjhc/
📦 Что за склад?
Ультрасовременный складской комплекс класса А общей площадью 47 000 м². Был введён в эксплуатацию в конце 2024 года. Площадь земельного участка составляет 9,7 га. Расположен рядом с Новорижским шоссе, в 30 мин от МКАД. Стоимость актива составляет 4,5 млрд ₽. Стоимость м² — 95 700 ₽.
Арендатор 100% площади склада — крупный бьюти-ритейлер Золотое Яблоко. С арендатором заключен долгосрочный нерасторгаемый арендный договор на 15 лет с индексацией на размер ИПЦ, но не более 7%.
⚙️ Параметры
ISIN: RU000A10CFM8
Договор: 15 лет
Площадь: 47 000 м²
Стоимость актива: 4,5 млрд ₽
Стоимость м²: 95 700 ₽
Прогнозная доходность: 22,3%
Только для квалов: да
Старт торгов: 4 декабря 2025
Ссылки: презентация и видео
С чем можно сравнить?
Исходя из модели, наиболее близкие аналоги — Красноярск, Озон и СБЛ. Красноярск предлагает сопоставимую доходность с ренты, но там больше площадь (больше складских коробок) и несколько крупных арендаторов. Тут у нас один бренд под свои нужды арендует.
Фонд не обделён кредитным плечом (думаю, на старте оно 50–70%), но Парус планирует его погасить максимально оперативно с помощью возврата НДС и привлечения частных инвесторов, которые будут сметать паи не хуже девчонок, сметающих бьюти-стафф с прилавков в Золотом Яблоке.
Фонд предполагает уже с января выплату 11,5%, а дальше — больше. Индексацию выплат мы также любим. А Новая Рига обеспечит рост цены за метр.
Ну и модель Триумфа показывает примерно такую же доходность, чуть больше за счёт роста стоимости.
Сказать про фонд реально особо нечего, надеюсь, все и так знают, что такое Золотое Яблоко, что такое склад и что такое рентный доход. Фонды Паруса множатся со скоростью кроликов, как референс можно посмотреть на недавно появившийся Красноярск и давно появившийся Озон. Да, небольшой апсайд после выкупа всех паёв тут возможен, но небольшой.
Уже добавил фонд в свою великолепную ЗПИФ-таблицу, по которой можно увидеть, что ЗОЛЯ — крепкий середнячок среди фондов Паруса, но с дополнительной порцией хайпа в виде якорного арендатора.
Такое мы берём?
Почемы бы и да! В любом случае, пока паи без наценки, можно прикупить. Уверен, что будет не хуже Красноярска, НОРД или ЛОГ, но без премии к РСП. Ловим старт вечером 4 декабря. Настоящая золотая жила для амбассадоров пассивного дохода.
Если что-то ещё про этот фонд знаете, добавляйте!
Понравился пост? Поддержите 👍 лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию