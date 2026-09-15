Про ФСБУ 9/2025

Паниковать подавляющему большинству не надо, будем работать, как и раньше.

Вернулся из небольшого путешествия (четырехдневный круиз в начале сентября на теплоходе по маршруту Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород) и слегка отдохнул (возраст дает себя знать) после такого активного отдыха.

Далее неделю назад участвовал в заседании Комитета по бухгалтерскому учету ИПБ Московского региона, где разбирали (подробно и вдумчиво) первую редакцию моих Разъяснений по ФСБУ 9/2025 «Доходы».

Высказали множество вполне справедливых и разумных замечаний, вот сижу и работаю как раз над второй редакцией.

Но основную мою идею, что для подавляющего большинства организаций (особенно субъектов малого и среднего бизнеса) вступающий в силу в 2027 году ФСБУ 9/2025 по сравнению с отменяемым ПБУ 9/99 практически ничего нового не принесет — члены комитета полностью поддержали.

Как я уже писал вот здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/672754/, станет проще в регистрах бухгалтерского учета отражать продажу недвижимости.

Как и для целей налогообложения и НДС — на дату подписания приемопередаточного акта, не дожидаясь перехода права собственности.

Пожалуй, что-то еще совсем новенького (это в отличие от ФСБУ 25/2018, с которым у меня так и не получается разобраться) в ФСБУ 9/2025 и нет.

Ретро-скидки?

А многие ли их покупателям дают?

Кто предоставляет, вот здесь посмотрите: https://www.klerk.ru/user/209610/694798/ и здесь: https://www.klerk.ru/user/209610/694460/.

Один из коллег на заседании, правда, внес предложение, чтобы я в этих Разъяснениях более подробно рассмотрел учет торговли через маркетплейсы (есть у него такая привычка — попытаться убедить автора дать в одной работе максимум информации, хоть немного касающейся данной темы), но я, отбрехавшись тем, что это отдельная, очень большая и сложная тема со множеством вариантов, где нужно еще и налогообложение обязательно затрагивать, сумел этого избежать.

Отсрочка платежа на срок более 12 месяцев?

Это больше из области фантастики.

Отмена ПБУ 2/2008?

Тоже ничего страшного.

Вот здесь про это упоминал: https://www.klerk.ru/user/209610/693247/.

Так что, если только ваше начальство с подачи какого-нибудь креативного юриста (сына маминой подруги) не изобретет какого-нибудь навороченного договора, то продолжаете работать, как и раньше — есть первичные документы на реализацию: Дебет счета 62 Кредит счета 90.

Нет таких документов — нет реализации. Ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете.

Плюс к этом заметил, что пошло превеликое множество вебинаров и семинаров по ФСБУ 9/2025 (в том числе и на Клерке).

Ну что хочу сказать. Объективную информацию (без умных слов и возникновения путаницы в мозгах), как это всем давно известно, может дать только автор сих строк (это касается и вебинара по ремонту, если что).

Но господа менеджеры Клерка по непонятным для меня причинам (терзают смутные сомнения, что ждут они того, что я сам предложу заплатить за честь провести учебу для клиентов сайта), что-то молчат.