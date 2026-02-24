Пошаговый порядок действий при обнаружении ошибок в в банковских операциях на АУСН

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) задумывалась как прорыв: никаких деклараций, никакого учёта — банк сам передаёт данные о доходах и расходах в ФНС, а налоговая считает налог. Но первые месяцы 2025 года показали, что идея красивая, а реализация далека до идеала. Бухгалтеры и предприниматели массово жалуются на сбои в передаче данных, особенно в крупнейших банках — Сбере и Альфе. Многие не выдерживают и начинают вносить данные в личный кабинет ФНС руками. Но так делать нельзя!
Людмила Ганичева, аудитор, автор закрытого тг-канала по АУСН и автор курса-практикума по АСУН для КЛЕРК.Ру подготовила пошаговый алгоритм по проверке данных о доходах и расходах по АУСН, формируемых на основании банковских выписок.
Шаг 1. Ежедневный/еженедельный мониторинг
Проверяйте ежедневно разметки банка в личном кабинете самого банка. Все операции делятся на категории в соответствии с методическими рекомендациями ФНС: «ПРИХОД», «РАСХОД», «НЕНАЛОГОВАЯ БАЗА» и т. п.
Ведите внутренний оперативный учет всех поступлений и выплат (Excel, 1С, CRM). Сверяйте его с выпиской из банка. Это позволит вовремя заметить расхождения.
Шаг 2. Проверка разметки в банке (до 7-го числа)
С 1-го по 6-е число месяца, следующего за отчетным:
войдите в личный кабинет банка;
проверьте разметку всех операций за истекший месяц — правильно ли они отнесены к доходам/расходам ;
особое внимание уделите эквайрингу, возвратам, депозитам, займам ошибочным транзакциям, переводам между своими счетами.
Приведу простой пример: Клиент ошибочно указал в назначении платежа «Оплата за услуги 60 000 рублей» в том числе НДС 20% 10 000 рублей) На АУСН НДС не платится, Но банк сделал разметку:
-50 000 — приход
-10 000 — неналоговая база
И, если их не исправить, то информация уйдет в налоговую и налоговая база будет занижена.
Шаг 3. Корректировка через банк (до 7-го числа)
Если обнаружена ошибка в категоризации (например, возврат отмечен как доход), немедленно подайте заявку на корректировку через банк. Согласно ст. 15 закона № 17-ФЗ, банк обязан передать исправления в ФНС не позднее следующего дня. Обычно Вы просто сами заходите в операции и меняете разметку или сумму на нужную.
Шаг 4. Сверка в личном кабинете АУСН
Проверьте, совпадают ли данные в вашем учете, банковской разметке и предварительном расчете в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Часто бывает, что в налоговую операции из банка выгружаются частично или вообще не выгружаются. В таком случае нужно срочно писать в техподдержку банка.
Шаг 5. Фиксация обращений
Сохраняйте скрины, заявления в банк, ответы техподдержки, акты сверок. Номера обращений и переписка пригодятся, если налоговая начислит пени.
Шаг 6. Если срок пропущен (после 7-го числа)
Даже если вы обнаружили ошибку после 7-го числа, вы можете инициировать перерасчет, обратившись в банк. Согласно разъяснениям ФНС, право на уточнение сохраняется в течение трех лет с даты обнаружения ошибки. ФНС сделает перерасчет в периоде, когда поступят корректировки.
Шаг 7. Обращение в ФНС
Если техподдержка банка бездействует, используйте специальную форму обращения в личном кабинете АУСН (не общую связь с инспекцией). Это ускорит решение. Также можно подать письменное заявление в налоговую инспекцию, подробно описав проблему и приложив подтверждающие документы.
Шаг 8. Подача жалобы (крайняя мера)
Если банк систематически нарушает обязанности по передаче данных, вы можете подать жалобу в ФНС. Жалоба подается в вышестоящий налоговый орган через инспекцию, чьи действия (или бездействие должностных лиц) обжалуются. Требования к оформлению жалобы установлены ст. 139 НК РФ .
Что важно помнить про сроки:
Срок
Действие
Последствия пропуска
Ежедневно
Банк обязан передавать сведения в ФНС
Данные не поступают в налоговую
До 7 числа
Налогоплательщик проверяет и корректирует данные
Данные считаются подтвержденными автоматически
До 10 числа
Банк направляет обновленные сведения после корректировки
Налог считается по неверным данным
До 15 числа
ФНС рассчитывает налог на основе полученных данных
Формируется сумма к уплате
3 года
Срок для обращения в банк для исправления ошибок
Право на перерасчет утрачивается
Ответственность: кто платит за ошибки?
Важно понимать: закон прямо не освобождает предпринимателя от последствий передачи неверной информации банком. Ст. 14 закона № 17-ФЗ возлагает на налогоплательщика обязанность проверять данные и своевременно их корректировать .
Если вы не проверили данные до 7-го числа, налог будет рассчитан по ошибочным сведениям, и эту сумму спишут с ЕНС. Деньги придется сначала заплатить, а потом добиваться возврата через перерасчет.
Как справедливо заметила одна из пострадавших: «Ответ банка — вы сейчас заплатите, позже все откорректируется. Только вот у предпринимателя из-за их недоработок нет этих денег».
Чек-лист для минимизации рисков
☐ Ведите внутренний учет параллельно с автоматическим (Excel, 1С, CRM)
☐ Ежемесячно проверяйте разметку операций в банковском ЛК до 7-го числа
☐ Особо контролируйте: эквайринг, возвраты, переводы между своими счетами, транзитные платежи
☐ Фиксируйте все обращения в банк и ФНС (заявления, номера обращений, переписка)
☐ Архивируйте первичные документы: банковские выписки, кассовые чеки (Z-отчеты), акты
☐ Контролируйте сроки уплаты ежемесячного налога, исходя из скорректированных данных
☐ Своевременно реагируйте на уведомления из ФНС.
Выводы
АУСН — перспективный режим, но первые месяцы 2025 года показали: банки и ФНС к нему не готовы. Пока автоматизация оборачивается дополнительными трудозатратами, предпринимателям остаётся только запастись терпением и внимательно следить за каждым рублём.
Главный риск — не технический сбой, а бездействие. Налог будет начислен на ошибочные данные, если их вовремя не исправить. Регулярная сверка и своевременные корректировки через банк до 7-го числа — единственный способ избежать переплат и споров с инспекцией.
Надеюсь, что в скором будущем система стабилизируется, протоколы унифицируются, и АУСН сможет в полной мере выполнить свою задачу по снижению административной нагрузки на малый бизнес. Но пока этого не произошло, предпринимателям придется работать за двоих: и за себя, и за банк.
