Пошаговый порядок действий при обнаружении ошибок в в банковских операциях на АУСН

Выводы

АУСН — перспективный режим, но первые месяцы 2025 года показали: банки и ФНС к нему не готовы. Пока автоматизация оборачивается дополнительными трудозатратами, предпринимателям остаётся только запастись терпением и внимательно следить за каждым рублём.



Главный риск — не технический сбой, а бездействие. Налог будет начислен на ошибочные данные, если их вовремя не исправить. Регулярная сверка и своевременные корректировки через банк до 7-го числа — единственный способ избежать переплат и споров с инспекцией.



Надеюсь, что в скором будущем система стабилизируется, протоколы унифицируются, и АУСН сможет в полной мере выполнить свою задачу по снижению административной нагрузки на малый бизнес. Но пока этого не произошло, предпринимателям придется работать за двоих: и за себя, и за банк.

Людмила Ганичева