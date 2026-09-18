ЭТРН: когда нужна, а когда нет? Роуминг в 1С-ЭПД, водитель без приложения и доставка по договору поставки

Разбираем практические вопросы по ЭТРН и 1С-ЭПД: нужно ли приглашать контрагента при обмене через разных операторов, обязан ли водитель использовать мобильное приложение, кто может подписывать титулы Т2 и Т4 и когда ЭТРН нужна при доставке по договору поставки.

ВОПРОС 1: РОУМИНГ ЭПД: НУЖНО ЛИ ПРИГЛАШАТЬ КОНТРАГЕНТА В 1С?



1.Обмен ЭПД в 1С-ЭПД с контрагентом на другом операторе: нужно ли приглашение?



Бухгалтеры часто спрашивают: как пригласить контрагента к обмену электронными перевозочными документами, если он подключен к другому оператору ЭДО? Ответ простой: приглашение не требуется. Обмен ЭПД в 1С-ЭПД, в том числе в роуминге между разными операторами, работает автоматически.



Как начать обмен



Чтобы отправить документ контрагенту, который обслуживается у другого оператора, достаточно:

Убедиться, что оператор получателя включен в реестр Минтранса России как оператор ГИС ЭПД. Просто отправить документ через 1С-ЭПД. Документ будет доставлен контрагенту.

Никаких отдельных приглашений, заявок на обмен или дополнительных подтверждений от контрагента не нужно.



Если появилась ошибка при отправке



При отправке ЭПД может появиться информационное сообщение:



«Ошибка при отправке: контрагент в хранилище не найден»



Это означает, что идентификатор контрагента не найден на сервере 1С-ЭПД. В таком случае необходимо обратиться в техподдержку 1С-ЭПД. Специалисты добавят идентификатор контрагента в справочник контрагентов на сервере 1С-ЭПД. После этого обмен можно будет продолжить.



ВОПРОС 2: МОЖЕТ ЛИ ВОДИТЕЛЬ ОБОЙТИСЬ БЕЗ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ с ЭТРН?



Водители не всегда обязаны использовать мобильное приложение для подписания электронной транспортной накладной (ЭТрН). Компания может организовать процесс иначе. Разберем, какие варианты существуют и что нужно, если водитель все же хочет работать через приложение.



Водителю мобильное приложение? нужно для:

получение QR-кода и предъявление его при проверках документов во время перевозки;

работа с титулами Т2 «Погрузка» и Т4 «Разгрузка». ! Если по бизнес-процессам компании подключение водителей к мобильному приложению не предусмотрено, можно обойтись без него.



Есть два способа:

QR-код можно отправить водителю по электронной почте прямо из программы 1С. Водитель предъявит его при проверке.

Титулы Т2 и Т4 может подписать логист или бухгалтер в информационной системе (например, в базе 1С) по информации от водителя о завершении погрузки или разгрузки. То есть водитель сообщает по телефону или иным способом, что операция завершена, а уполномоченное лицо в офисе ставит подпись.

Таким образом, водителю не обязательно иметь приложение -достаточно поддерживать связь с офисом.



Если же водитель хочет использовать мобильное приложение 1С-ЭПД, что предпочтительнее, то доступны два варианта:



Вариант 1. Водитель не уполномочен подписывать титулы от имени организации



В этом случае водитель работает по схеме «обмен проектами титулов»: он просто фиксирует факт погрузки или разгрузки с помощью ПЭП (простой электронной подписи) или УНЭП «Госключ». После этого уполномоченное лицо перевозчика, получив в программе отметку водителя о завершении операции, подписывает соответствующие титулы своей УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью).



Вариант 2. Водитель уполномочен подписывать титулы от имени организации



Если водитель наделен таким правом, он может подписывать титулы прямо в мобильном приложении с помощью УКЭП через Рутокен 3.0.



ВОПРОС 3: ЭТРН ПРИ ДОСТАВКЕ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ: НУЖНА ИЛИ НЕТ?



Недавно в одном из чатов я увидела такой вопрос «Нужна ли ЭТРН, если отдельный договор перевозки не заключается, а в договоре поставки есть строка с товарами и строка «доставка» ?"

И Юрист махом ответила главбуху, что «Нет, не нужна!»



«Коллеги, давайте разбираться» — вмешалась я…



Ведь всё зависит от того, как именно сформулировано условие о доставке в договоре и первичных документах.



Основной критерий — заключается ли в рамках сделки договор перевозки или доставка является лишь частью обязанности поставщика по передаче товара. И не забываем о том, что договоры могут быть смешанными.



Смешанный договор поставки и перевозки — это соглашение, в котором сочетаются элементы договора поставки (ст. 506 ГК РФ) и договора перевозки груза (ст. 785 ГК РФ). Возможность заключения таких договоров предусмотрена п. 3 ст. 421 ГК РФ



Когда ЭТРН не нужна :



Если по договору поставки доставка осуществляется силами поставщика (собственным или арендованным транспортом) и отдельный договор перевозки не заключается, транспортная накладная (ни бумажная, ни электронная) не требуется.



В этом случае доставка рассматривается как часть исполнения обязанности поставщика по передаче товара, а не как отдельная услуга перевозки. Перемещение товара подтверждается УПД или товарной накладной (ТОРГ-12), а водителю выдается путевой лист.



Этот подход подтверждается и разъяснениями Минтранса: если перевозка осуществляется собственным транспортом и договор перевозки груза не заключается, оформлять ЭТРН не требуется.



Когда ЭТРН нужна:

Ситуация меняется, если стоимость доставки выделена отдельной строкой в договоре и/или в первичных документах (счете, УПД) как отдельная услуга.



В этом случае договор поставки может квалифицироваться как смешанный, содержащий элементы договора купли-продажи (поставки) и договора перевозки (п. 3 ст. 421 ГК РФ). А значит, возникает обязанность оформления транспортной накладной, включая ЭТРН.



Также ЭТРН обязательна, если для доставки привлекается сторонний перевозчик (транспортная компания) — даже если стоимость доставки включена в цену товара.



Делаем выводы:

Как оформлена доставка Нужна ли ЭТРН Доставка силами поставщика, стоимость включена в цену товара, отдельный договор перевозки не заключается Нет Доставка силами поставщика, но стоимость выделена отдельной строкой в договоре и/или УПД как отдельная услуга Да (риск переквалификации в смешанный договор) Для доставки привлекается сторонний перевозчик Да

Людмила Ганичева, аттестованный аудитор, налоговый адвокат