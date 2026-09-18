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Людмила Ганичева
ЭДО
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ЭТРН: когда нужна, а когда нет? Роуминг в 1С-ЭПД, водитель без приложения и доставка по договору поставки

Разбираем практические вопросы по ЭТРН и 1С-ЭПД: нужно ли приглашать контрагента при обмене через разных операторов, обязан ли водитель использовать мобильное приложение, кто может подписывать титулы Т2 и Т4 и когда ЭТРН нужна при доставке по договору поставки.

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ЭТРН: когда нужна, а когда нет? Роуминг в 1С-ЭПД, водитель без приложения и доставка по договору поставки

ВОПРОС 1: РОУМИНГ  ЭПД:  НУЖНО ЛИ ПРИГЛАШАТЬ КОНТРАГЕНТА В 1С?

1.Обмен ЭПД в 1С-ЭПД с контрагентом на другом операторе: нужно ли приглашение?

Бухгалтеры часто спрашивают: как пригласить контрагента к обмену электронными перевозочными документами, если он подключен к другому оператору ЭДО? Ответ простой: приглашение не требуется. Обмен ЭПД в 1С-ЭПД, в том числе в роуминге между разными операторами, работает автоматически.

Как начать обмен

Чтобы отправить документ контрагенту, который обслуживается у другого оператора, достаточно:

  1. Убедиться, что оператор получателя включен в реестр Минтранса России как оператор ГИС ЭПД.

  2. Просто отправить документ через 1С-ЭПД.

  3. Документ будет доставлен контрагенту.

Никаких отдельных приглашений, заявок на обмен или дополнительных подтверждений от контрагента не нужно.

Если появилась ошибка при отправке

При отправке ЭПД может появиться информационное сообщение:

«Ошибка при отправке: контрагент в хранилище не найден»

Это означает, что идентификатор контрагента не найден на сервере 1С-ЭПД. В таком случае необходимо обратиться в техподдержку 1С-ЭПД. Специалисты добавят идентификатор контрагента в справочник контрагентов на сервере 1С-ЭПД. После этого обмен можно будет продолжить.

ВОПРОС 2: МОЖЕТ  ЛИ ВОДИТЕЛЬ  ОБОЙТИСЬ БЕЗ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ  с ЭТРН?

Водители не всегда обязаны использовать мобильное приложение для подписания электронной транспортной накладной (ЭТрН). Компания может организовать процесс иначе. Разберем, какие варианты существуют и что нужно, если водитель все же хочет работать через приложение.

Водителю мобильное приложение? нужно для:

  • получение QR-кода и предъявление его при проверках документов во время перевозки;

  • работа с титулами Т2 «Погрузка» и Т4 «Разгрузка».

    ! Если по бизнес-процессам компании подключение водителей к мобильному приложению не предусмотрено, можно обойтись без него.

    Есть два способа:

  • QR-код можно отправить водителю по электронной почте прямо из программы 1С. Водитель предъявит его при проверке.

  • Титулы Т2 и Т4 может подписать логист или бухгалтер в информационной системе (например, в базе 1С) по информации от водителя о завершении погрузки или разгрузки. То есть водитель сообщает по телефону или иным способом, что операция завершена, а уполномоченное лицо в офисе ставит подпись.

Таким образом, водителю не обязательно иметь приложение -достаточно поддерживать связь с офисом.

Если же водитель хочет использовать мобильное приложение 1С-ЭПД, что предпочтительнее, то доступны два варианта:

Вариант 1. Водитель не уполномочен подписывать титулы от имени организации

В этом случае водитель работает по схеме «обмен проектами титулов»: он просто фиксирует факт погрузки или разгрузки с помощью ПЭП (простой электронной подписи) или УНЭП «Госключ». После этого уполномоченное лицо перевозчика, получив в программе отметку водителя о завершении операции, подписывает соответствующие титулы своей УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью).

Вариант 2. Водитель уполномочен подписывать титулы от имени организации

Если водитель наделен таким правом, он может подписывать титулы прямо в мобильном приложении с помощью УКЭП через Рутокен 3.0.

ВОПРОС 3: ЭТРН ПРИ ДОСТАВКЕ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ: НУЖНА ИЛИ НЕТ? 

Недавно в одном из чатов я увидела такой вопрос «Нужна ли ЭТРН, если отдельный договор перевозки не заключается, а в договоре поставки есть строка  с товарами и строка «доставка» ?" 
И Юрист махом ответила главбуху, что «Нет, не нужна!»

«Коллеги, давайте разбираться» — вмешалась я…

Ведь всё  зависит от того, как именно сформулировано условие о доставке в договоре и первичных документах.

Основной критерий — заключается ли в рамках сделки  договор перевозки или доставка является лишь частью обязанности поставщика по передаче товара. И не забываем о том, что договоры могут быть смешанными.

Смешанный договор поставки и перевозки — это соглашение, в котором сочетаются элементы договора поставки (ст. 506 ГК РФ) и договора перевозки груза (ст. 785 ГК РФ). Возможность заключения таких договоров предусмотрена п. 3 ст. 421 ГК РФ

Когда ЭТРН не нужна :

Если по договору поставки доставка осуществляется силами поставщика (собственным или арендованным транспортом) и отдельный договор перевозки не заключается, транспортная накладная (ни бумажная, ни электронная) не требуется.

В этом случае доставка рассматривается как часть исполнения обязанности поставщика по передаче товара, а не как отдельная услуга перевозки. Перемещение товара подтверждается УПД или товарной накладной (ТОРГ-12), а водителю выдается путевой лист.

Этот подход подтверждается и разъяснениями Минтранса: если перевозка осуществляется собственным транспортом и договор перевозки груза не заключается, оформлять ЭТРН не требуется.

Когда ЭТРН нужна:

Ситуация меняется, если стоимость доставки выделена отдельной строкой в договоре и/или в первичных документах (счете, УПД) как отдельная услуга.

В этом случае договор поставки может квалифицироваться как смешанный, содержащий элементы договора купли-продажи (поставки) и договора перевозки (п. 3 ст. 421 ГК РФ). А значит, возникает обязанность оформления транспортной накладной, включая ЭТРН.

Также ЭТРН обязательна, если для доставки привлекается сторонний перевозчик (транспортная компания) — даже если стоимость доставки включена в цену товара.

Делаем выводы:

Как оформлена доставка

Нужна ли ЭТРН

Доставка силами поставщика, стоимость включена в цену товара, отдельный договор перевозки не заключается

Нет

Доставка силами поставщика, но стоимость выделена отдельной строкой в договоре и/или УПД как отдельная услуга

Да (риск переквалификации в смешанный договор)

Для доставки привлекается сторонний перевозчик

Да

Людмила Ганичева, аттестованный аудитор, налоговый адвокат

Информации об авторе

Людмила Ганичева

Людмила Ганичева

Генеральный директор

24 подписчика83 поста

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