Уничтожение товаров из-за ЧС и атак БПЛА: Минфин разъяснил порядок обложения НДС и налогом на прибыль

В условиях роста числа чрезвычайных ситуаций, включая атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на логистические объекты, перед бизнесом остро встают вопросы налоговых последствий уничтожения товарно-материальных ценностей. Минфин России в письме от 1 сентября 2026 г. № 03−07−11/76 470 дал исчерпывающие разъяснения по применению НДС и налога на прибыль в отношении таких товаров.



НДС



-Нужно ли восстанавливать НДС, ранее принятый к вычету по товарам, которые были уничтожены в результате ЧС, включая атаки БПЛА?

— НЕТ



Согласно пункту 1 статьи 146 НК РФ, объектом обложения НДС является реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ. При этом, как разъяснено в пункте 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014 г. № 33, выбытие имущества в результате событий, не зависящих от воли налогоплательщика (порча, бой, хищение, стихийное бедствие и т. п.), не является операцией, учитываемой при формировании объекта налогообложения. Следовательно, такое выбытие не признается реализацией и не облагается НДС.



Что касается восстановления налога, ранее правомерно принятого к вычету, Минфин ссылается на решение Высшего Арбитражного Суда Р Ф от 23 октября 2006 г. № 10 652/06. В нем указано, что утрата имущества в результате чрезвычайной ситуации не относится к случаям, при которых суммы НДС подлежат восстановлению. Перечень таких случаев установлен пунктом 3 статьи 170 НК РФ и не содержит оснований для восстановления налога при уничтожении товаров в результате ЧС.



Вывод для бухгалтера: если товары были уничтожены в результате атаки БПЛА, пожара, иной чрезвычайной ситуации, НДС, принятый к вычету при их приобретении, восстанавливать не требуется. Это прямо следует из разъяснений Минфина.



НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Можно ли учитывать в расходах по налогу на прибыль сгоревший товар?

ДА

Потери от утраты товара в ходе атак БПЛА учитываются во внереализационных расходах В соответствии со статьей 247 НК РФ объектом налогообложения является прибыль, то есть разница между доходами и расходами. Расходы должны соответствовать критериям пункта 1 статьи 252 НК РФ (обоснованность, документальная подтвержденность, направленность на получение дохода) и не быть поименованными в статье 270 НК РФ.



Пункт 2 статьи 265 НК РФ прямо относит к внереализационным расходам потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий таких ситуаций. Минфин подчеркивает: убытки, полученные в результате ЧС (в том числе затраты на ликвидацию последствий атак БПЛА), признаются в составе внереализационных расходов того отчетного (налогового) периода, в котором произошел факт уничтожения товарно-материальных ценностей.



Таким образом, организация вправе учесть:

стоимость утраченных товаров;

расходы на ликвидацию последствий ЧС (например, расчистку завалов, вывоз поврежденного имущества, экспертизу).

Для подтверждения расходов потребуются документы, фиксирующие факт и обстоятельства ЧС. В обращении, на которое отвечал Минфин, предлагалось закрепить безусловное право на 100% отнесение стоимости утраченного товара к расходам на основании актов МЧС России или Следственного комитета РФ. Минфин не стал вводить новые нормы, но подтвердил, что действующее законодательство уже позволяет учитывать такие потери при наличии надлежаще оформленных документов. Необходимо иметь акты уполномоченных органов (МЧС, Следственный комитет, полиция), подтверждающие факт и причину уничтожения имущества. Это позволит избежать споров с налоговыми органами.



Таким образом, разъяснения Минфина России от 1 сентября 2026 г. № 03−07−11/76 470 снимают неопределенность в вопросах налогообложения товаров, уничтоженных в результате чрезвычайных ситуаций, включая атаки БПЛА. Бизнес может не восстанавливать НДС и вправе учитывать понесенные потери в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль. Главное-своевременно и правильно оформить документы, подтверждающие факт ЧС и уничтожения имущества. Это позволит минимизировать налоговые риски и сосредоточиться на восстановлении деятельности.



Статья подготовлена на основе письма Департамента налоговой политики Минфина России от 1 сентября 2026 г. № 03−07−11/76 470.



Людмила Ганичева,

основатель ООО “Стандарты Аудита”

Аттестованный аудитор

Налоговый адвокат