Внутренний контроль ОС: как бухгалтеру проверить сохранность имущества

Что такое внутренний контроль ОС и зачем он нужен
Что такое ОС
Под основными средствами (ОС) понимаются материальные активы, которые организация использует в производстве или для управленческих нужд и которые предназначены не для перепродажи. Это здания, машины, оборудование и другое имущество.
Порядок учёта ОС установлен Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту основных средств (приказ Минфина РФ № 91н от 13.10.2003 г.).
Что подразумевается под внутренним контролем
Внутренний контроль основных средств — это система процедур и мер, которая позволяет убедиться, что имущество организации:
существует и находится в местах эксплуатации или хранения;
надлежащим образом учтено в бухгалтерском учёте;
сохранено и не подверглось хищениям, порче или несанкционированному использованию;
используется эффективно и по назначению.
Зачем он нужен
Соблюдение законодательства и стандартов учёта.
Защита от рисков хищений и потерь.
Повышение эффективности управления имуществом.
Прозрачность и достоверность отчётности.
Если компания не контролирует свои активы, она рискует потерять не только имущество, но и репутацию.
Важно: если вы менее чем на 99 % уверены в конкретном факте или бухгалтерском требовании — лучше сказать «я не знаю», чем утверждать без проверки. Все ссылки на нормативные акты должны быть точными.
Нормативные основания
Основные документы, регулирующие учёт и контроль ОС:
Методические указания по бухгалтерскому учёту ОС (приказ Минфина № 91н);
Письмо Минфина России от 27.12.2022 № 02-06-07/128426 — рекомендации по организации внутреннего контроля и инвентаризации;
ФСБУ 6/2020 «Основные средства» — регулирует признание, оценку и списание ОС.
Организация должна разработать собственное положение о внутреннем контроле, основанное на этих документах.
Какие проверки проводит бухгалтер
1. Проверка наличия имущества
Убедиться, что имущество реально существует и используется.
Сверить фактическое наличие с учётными данными.
Проверить состояние, исправность и местоположение.
2. Проверка правильности учёта
Актив должен быть отражён в регистрах ОС.
Первоначальная и остаточная стоимость — корректны.
Амортизация начисляется по правилам, переоценка — документирована.
3. Проверка сохранности имущества
Нет ли недостач, повреждений, неправомерных списаний.
Имущество не передано третьим лицам без оформления.
Условия эксплуатации соответствуют техническим требованиям.
4. Проведение инвентаризации
Сверка данных учёта с фактическим наличием.
Оформление актов и отражение расхождений в учёте.
При необходимости — пересмотр стоимости или списание.
5. Контроль материально ответственных лиц (МОЛ)
Каждое ОС закреплено за ответственным лицом.
Имеются договоры о материальной ответственности.
МОЛ уведомлены о своих обязанностях.
Типичные ошибки и нарушения
На балансе числятся объекты, которых фактически нет.
Перемещения ОС не оформляются документально.
МОЛ не назначены или не подписали документы.
Инвентаризация проводится формально, «на бумаге».
Нарушены условия хранения или эксплуатации.
Отсутствует автоматизация — учёт ведётся вручную.
Результаты проверок не анализируются и не документируются.
Пошаговый алгоритм проверки имущества
Подготовка
Актуализируйте реестр ОС и список ответственных лиц.
Утвердите дату проверки и состав комиссии.
Подготовьте инвентаризационные ведомости.
Проверка фактического наличия
Осмотрите объекты, отметьте состояние и место нахождения.
Сверьте с учётными данными.
Зафиксируйте расхождения.
Сверка с бухгалтерскими регистрами
Проверка стоимости, амортизации, даты ввода в эксплуатацию.
Убедитесь, что данные совпадают.
Контроль материальной ответственности
Уточните, за кем закреплено имущество.
Проверьте актуальность договоров и подписей.
Документирование
Составьте акт проверки или инвентаризации.
Укажите все расхождения и предложите меры.
Принятие мер
Исправьте ошибки в учёте.
Проведите списания или дооценку.
Обновите процедуры контроля.
Мониторинг
Внедрите регулярные плановые и выборочные проверки.
Анализируйте результаты, улучшайте процессы.
Как автоматизация упрощает внутренний контроль
Современные технологии позволяют сократить ошибки и экономить время.
Штрих-коды и RFID-метки. Каждый объект маркируется и легко находится при проверке.
Мобильные приложения. Проверку можно проводить прямо на складе или в офисе через смартфон.
Интеграция с 1С. Все данные автоматически сверяются и обновляются.
Отчётность и аналитика. Система показывает проблемные активы и помогает предотвращать хищения.
Решения Клеверенс для контроля ОС
Программные продукты Клеверенс — например, Учёт 15 и Учёт имущества — упрощают внутренний контроль и делают его прозрачным.
Что дают эти решения:
Возможность быстро проводить инвентаризацию через мобильные устройства.
Сканирование штрих-кодов и RFID-меток для мгновенной сверки с базой 1С.
Автоматическое формирование актов расхождений.
Отслеживание движения имущества и контроль ответственных лиц.
Сокращение бумажной работы и исключение человеческих ошибок.
Благодаря автоматизации бухгалтер и МОЛ могут проверять имущество за считанные минуты, а не днями, обеспечивая надёжный внутренний контроль основных средств и достоверность данных.
Практические рекомендации
Поддерживайте актуальность учётной базы.
Проводите инвентаризацию не реже одного раза в год.
Автоматизируйте учёт с помощью современных решений.
Назначайте ответственных за каждый объект.
Обучайте сотрудников правильным процедурам контроля.
Фиксируйте все проверки и анализируйте результаты.
FAQ
Вопрос: Как часто нужно проводить инвентаризацию ОС?
Ответ: Рекомендуется не реже одного раза в год, особенно при составлении годовой отчётности (письмо Минфина России № 02-06-07/128426).
Вопрос: Обязательно ли использовать штрих-коды или RFID-метки?
Ответ: Нет, это не требование закона, но такие технологии значительно ускоряют проверки и снижают ошибки.
Вопрос: Можно ли списать ОС без инвентаризации?
Ответ: Нет, списание должно быть документально подтверждено, а наличие объекта — проверено комиссией.
Вопрос: Кто отвечает за внутренний контроль ОС?
Ответ: За организацию контроля отвечает бухгалтерия и руководство, а за сохранность имущества — материально ответственные лица.
Итог:
Внутренний контроль основных средств — это не просто формальность, а важная часть управления активами. Чем лучше организован процесс, тем меньше рисков и потерь. А с помощью решений вроде Клеверенс: Учёт 15 или Учёт имущества контроль становится не обузой, а надёжным инструментом учёта и безопасности.
