Внутренний контроль ОС: как бухгалтеру проверить сохранность имущества

Что такое внутренний контроль ОС и зачем он нужен

Что такое ОС

Под основными средствами (ОС) понимаются материальные активы, которые организация использует в производстве или для управленческих нужд и которые предназначены не для перепродажи. Это здания, машины, оборудование и другое имущество. Порядок учёта ОС установлен Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту основных средств (приказ Минфина РФ № 91н от 13.10.2003 г.).

Что подразумевается под внутренним контролем

Внутренний контроль основных средств — это система процедур и мер, которая позволяет убедиться, что имущество организации:

Зачем он нужен

Соблюдение законодательства и стандартов учёта.

Защита от рисков хищений и потерь.

Повышение эффективности управления имуществом.

Прозрачность и достоверность отчётности.

Если компания не контролирует свои активы, она рискует потерять не только имущество, но и репутацию.

Важно: если вы менее чем на 99 % уверены в конкретном факте или бухгалтерском требовании — лучше сказать «я не знаю», чем утверждать без проверки. Все ссылки на нормативные акты должны быть точными.