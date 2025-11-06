Как подготовить годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год без ошибок и авралов

Что такое годовая бухгалтерская отчетность и кто обязан её составлять

Годовая бухгалтерская отчетность — это итог работы компании за календарный год, где отражаются все активы, обязательства, доходы и расходы. На основе этих данных собственники, инвесторы и контролирующие органы оценивают финансовое состояние организации.

Кто обязан сдавать отчетность в 2025 году:

все юридические лица (ООО, АО, НКО);

за исключением индивидуальных предпринимателей, ведущих учет доходов и расходов без бухучета.

Основные требования закреплены в Федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Приказе Минфина РФ № 66н (в редакции 2025 года).

Что нового в 2025 году:

Минфин уточнил порядок представления отчетности в электронном виде — теперь все юридические лица обязаны сдавать формы только через операторов электронного документооборота. Также обновлены коды строк в формах № 1 и № 2 для унификации с налоговой отчетностью. Сроки остаются прежними — не позднее 31 марта 2026 года.