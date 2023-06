ЦБ считает, что российская экономика перегревается

И речь тут не про глобальное потепление и аномально жаркое начало лета: аналитики Центробанка полагают, что внутренний спрос на товары и услуги растет (что как бы хорошо), а вот удовлетворять его особо нечем (а вот это уже не очень).

Увеличивать собственное производство России непросто, ведь «больше работать» уже просто некому: безработица в апреле достигла рекордного за последние 30 лет минимума в 3,3% (кстати, куда подевалась вся работоспособная часть населения?). С наращиванием импорта тоже могут возникнуть определенные проблемы (см. всевозможные ограничения и санкции).

В случае усиления этих тенденций можно ожидать роста инфляции. А Эльвира Сахипзадовна такое не любит, поэтому при необходимости будет со всем этим безобразием бороться повышением процентных ставок.

Для иллюстрации к опасениям ЦБ по поводу перегрева российской экономики я просто загуглил слова «nabiullina hot»

Мем «Наш отечественный законопослушный Вконтакте // Их вероломный офшор-неплательщик VK Limited в BVI»

VK когда-то навыпускал на западном рынке еврооблигаций на 400 миллионов долларов. Потом случился февраль 2022-го, и все еврооблигации от российских эмитентов подзаморозились. Под это дело президент РФ чуть позже издал указ о том, что эмитентам подобных бумаг надо бы либо платить российским инвесторам в рублях напрямую через российскую инфраструктуру (не трогая все эти загребущие Евроклиры/Клирстримы), либо вообще замещать такие бонды уже внутрироссийскими бумагами.

И вот, на прошлой неделе прошло судебное заседание: Управляющая компания «Первая» (по сути, УК Сбер в паранже) предъявила «ВКонтакту» иск почти на миллиард рублей за то, что те не исполняют свои обязательства перед российскими инвесторами по выпущенным еврооблигациям.

Но самое смешное – это то, что российский VK по сути ответил: «Парни, дак облигации-то выпустила некая контора VK Company Limited из Британских Виргинских островов – вот вы туда и езжайте судиться с ней, лол. А мы к этому всему вообще отношения не имеем!!»

Представляю так лицо Владимира Кириенко (CEO VK), когда ему задают вопрос «а кто в итоге будет платить по долгам VK Company Limited?»

В общем, еще два года назад было модно быть «динамично развивающейся международной группой компаний». А сейчас вот, кажется, стратегия «мы скромная, сугубо отечественная фирма!» является уже чуть более перспективной.

Российские нефтеэкспортеры пересели с Франклинов на Ганди

На Западе российскую нефть сейчас всячески третируют разными «потолками цен», а вот на Востоке прекрасно покупают – поэтому объемы поставок углеводожижи в Индию только растут. Платят за нее индийцы тоже не грязными зелеными долларами, а красивыми разноцветными рупиями.

В Индии решили особо не париться, и просто скопипастили старину Ганди вообще на все свои банкноты одновременно

Есть только одна проблема: валютное регулирование Индии не позволяет легко и массово выводить рупии из страны. Bloomberg пишет, что из-за этого у российских экспортеров нефти ежемесячно накапливается по миллиарду баксов внутри Индии, сделать с которыми ничего по факту нельзя.

«Так вы это, покупайте бумаги нашего надежнейшего госдолга пока» – услужливо предлагают индийцы. «Какие бумаги, на кой черт они нам сдались вообще, бабки наши выдайте нам быстро!!» – вежливо отвечают ребята, которые рулят нефтяными компаниями в РФ.

В общем, дедолларизация международной торговли неумолимо шагает по планете, это факт. Но, как говорится, есть нюанс...

В России будут делать «криптобиржи» для экспортеров-криптанов

Анатолий Аксаков (глава комитета Госдумы по финрынку) по секрету рассказал «Известиям», что свои криптобиржи в России всё-таки планируют делать. Но не единую национальную криптобиржищу, а скорее дадут возможность «конкурентного» возникновения нескольких разных. И торговать на них будут не обычные люди, а всякие экспортеры и импортеры, которым тяжко пользоваться обычными способами международных расчетов (видимо, вроде нефтяников из предыдущей новости).

Я, правда, до сих пор не очень понимаю, каким образом использование крипты будет помогать России обходить международные ограничения на движения потоков денег. Если речь идет про условный Биткоин или Эфир, то там же, в каком-то смысле, даже легче будет на публично доступном всем блокчейне раскапывать – кто, кому, и какую сумму отправил? А если пользоваться будут какой-то «карманной» криптомонетой от ЦБ – то она же, де факто, будет централизована чуть менее, чем полностью; и зачем там вообще нужен блокчейн – не очень ясно.

Если меня читают государственные крипто-эксперты – то, будьте добры, объясните мне всю затею плз в комментах!

Хочется верить, что именно с таким лицом Анатолий Аксаков выбирает, на базе чего строить внешнюю торговлю на первой российской криптобирже: взять Dogecoin, или всё же более модный PepeCoin?

Crypto-мент на 24 миллиона долларов

Пока Аксаков только строит планы, некоторые более продвинутые представители российских госорганов уже всем сердцем готовы принять шифропанковские идеалы! Пишут, что один из топ-следаков Москвы (уже с приставкой «экс-») в 2022 году получил взятку Биткоинами в размере $24 млн от хакеров из Infraud Organization за то, чтобы замять наложение ареста на их активы.

Особо трогательно то, что фотография листка бумаги с сид-фразой, дающей доступ к кошельку с Битками, хранилась в папочке под названием «Пенсия» на Макбуке нашего криптана. Похоже, даже представители силовиков не очень-то верят в то, что государственная пенсия обеспечит им полноценный FIRE – и предпочитают подстраховаться самостоятельными «накоплениями»...

Марат Тамбиев (собственно, крипто-коп из истории выше). Возможно, в этот момент он думает «надо было всё-таки по-старинке – в коробках из-под Ксерокса на пенсию откладывать...»

Антон, с дарконами проблемы

Начиная с февраля 2022 года, идея получения какого-нибудь гражданства в дополнение к российскому резко выросла в актуальности для многих россиян. При наличии доказуемых еврейских корней, неплохим вариантом была репатриация в Израиль – при этом, как показывает статистика, примерно 40% россиян незамедлительно покидали страну сразу же после получения паспорта.

Так вот, это безобразие хотят прекратить: Израильский парламент в первом чтении утвердил законопроект о том, чтобы загранпаспорта (дарконы) новообретенным евреям выдавали не сразу, а лишь спустя год после полноценного проживания в стране нового гражданства.

Как говорится, «Антон, дарконы были, да все вышли...»

Байден разрулил проблемы с потолком госдолга, как и обещал

Всё, дефолт по госдолгу США уже окончательно отменили: на прошлой неделе Сенат утвердил сделку, согласно которой потолок госдолга не просто подняли, а и вовсе как бы временно отменили до 2025 года. Казалось бы, при таком раскладе «занимай – не хочу!». Но в этом же документе зашиты обязательства правительства США не поднимать расходы бюджета в следующем (2024-м) году. Кроме расходов на оборонку – по ним договорились, что можно их увеличить на 3%.

Ллойд Остин (министр обороны США) – похоже, единственный, кому пообещали на ближайший Новый год положить под елочку побольше деньжат

Кстати, как выяснилось, в ожидании проблем с выплатой по американским Treasuries, компания Circle (эмитент второго по капитализации стейблкоина USDC) полностью исключила такие бумаги из своих резервов – а вместо этого напихала туда овернайт-займов всяким крупным банкам. Правда, эти овернайт-РЕПО заимствования всё равно так и так выданы под обеспечение этих же самых US Treasuries... В общем, никуда от этого вездесущего американского госдолга в мире современных финансов не скроешься!

Основательница Theranos начала отсиживать 11 лет

Если вы родитель и ваше чадо вам говорит, что хочет послать нафиг обучение в университете, ведь именно так поступил Стив Джобс – сделайте ход конем, расскажите ему историю Элизабет Холмс! Она вот тоже в 19 лет бросила престижный Стэнфорд и основала свой мега-стартап Theranos, который из одной капли крови должен был дешево и быстро делать сразу 100500 всяких разных анализов.

Под эту прекрасную идею миссис Холмс привлекла $700 млн от инвесторов. Правда, она им забыла рассказать, что все эти чудесные технологии она по большей части напридумывала, а реально рабочие фичи создать так и не удалось. Дошло даже до того, что в 2015 году успехи Тераноса показывали на экскурсии самому Джо Байдену (правда, позже выяснилось, что ради этого Элизабет со товарищи построили целую фейковую Потемкинскую лабораторию).

Смотрите, какие они тут были молодые и веселые еще

Как бы то ни было, Элизабет Холмс в итоге осудили на 11 лет заключения, и на прошлой неделе она уже заехала в специальную лайтовую тюрьму для белых воротничков, которые совершали ненасильственные преступления. Пишут, что ей предстоит как минимум несколько месяцев драить кастрюли за 12 центов в час, ну или потом может дадут повышение до оператора колл-центра.

Хотя, нет, с колл-центром выгорит вряд ли – а то, кто знает, может у нее профессиональные инстинкты одержат верх, и она станет на автомате говорить людям «Hello sir, this is Sberbank's security service, you need to urgently transfer all your money...»

Не могу не привести заголовок «новости» от The Onion (западный аналог нашего ИА Панорама): «Элизабет Холмс сразу же развела на деньги самого крупного зэка, чтобы завоевать уважение заключенных» =)

NVidia на полшишечки вступила в клуб триллионеров

На прошлой неделе NVidia, производитель графических чипов, ненадолго превысила по капитализации 1 триллион баксов. Всего таких триллионных компаний существует пяток – и кроме Нвидии там сплошь софтверные гиганты вроде Майкрософтов и Гуглов (Эппл, плюс-минус, к ним же запишем). Так что, получается, это первая поистине «железная» компания, которая смогла пробиться в самый топ толстосумов.

В этом году котировки акций NVidia выросли аж на 166%, и всему виной, конечно, не всплеск интереса к видеоиграм и даже не желание криптанов что-нибудь на видеокартах помайнить – нет, речь идет про использование чипов от графических ускорителей для того, чтобы гонять на них всякие нейросеточки.

На текущий момент отношение цены акций Nvidia к зарабатываемой компанией прибыли (коэффициент P/E) составляет аж 200 – и это какие-то поистине космические цифры (чтобы отбить такие вложения для инвестора, компании пришлось бы 200 лет подряд зарабатывать текущую прибыль, и без остатка распределять ее между акционерами). Но по факту это, конечно, означает, что инвесторы ожидают бурного роста этой самой прибыли компании в будущем – идея здесь в том, что скоро нейросетки вроде ChatGPT будут встраиваться решительно во всё подряд, а для этого будут необходимы конские вычислительные мощности.

Дженсен Хуанг (CEO NVidia) появляется на публике исключительно в черной кожанке – будет, типа, малышом-рокером среди остальных старперских триллионных компаний

Надо сказать, что Сэм Альтман из OpenAI на днях давал интервью, и в нем подтвердил: нехватка графических чипов – это сейчас основная проблема, которая останавливает от скоростного запиливания всё более впечатляющих моделек искусственного интеллекта.

Кстати, у меня на канале RationalAnswer недавно вышло два больших видеоролика на тему AI, возможно вам будет интересно:

Человечество против искусственного интеллекта – базовое введение в тему экзистенциального риска от ИИ для человечества. Интервью с Татьяной Шавриной о том, как ученые смотрят на риски AGI (у нее самой 50 научных работ в сфере ИИ, вообще говоря).

Сиквел письма в защиту кожаных мешков

В начале года мы обсуждали открытое письмо, призывающее остановить «опасные» исследования по тренировке более мощных (чем GPT-4) нейросетей на полгода – но этим дело и ограничилось. Никто ничего останавливать не стал.

Так что парни, которые кайфуют от подписания разных писем, собрались и решили поумерить свои требования: в новом письме они предлагают хотя бы пока просто признать, что экзистенциальные риски для человечества от ИИ – это не менее серьезная штука, чем всякие пандемии и ядерные войны.

В такой формулировке свои подписи под документом поставили немало серьезных ребят: например, научные светила Джеффри Хинтон и Йошуа Бенджио. Даже Элиезера Юдковского в этот раз уговорили свою почеркушку добавить (а то прошлое письмо ему не понравилось недостаточной радикальностью)!

В 2018-м трое ученых получили за AI-заслуги наипрестижнейшую премию Тьюринга. Из них двое (Бенджио и Хинтон) теперь считают риски от ИИ серьезной штукой, а один (Ян Лекун) – говорит, что все остальные тупые и не лечатся (подробнее писал про это в Твиттере)

Восстание машин показывают, но пока только в симуляторе

К слову об искусственном интеллекте, который совершенно точно никогда не будет пытаться выпилить всех людей: американский полковник на пресс-конференции рассказал забавный анекдот. В ходе симуляционных испытаний ИИ, встроенного в боевой беспилотный дрон, жестянка в какой-то момент приняла решение замочить оператора, который ей управлял.

Видите ли: нейросеть была заточена на максимально эффективное «зарабатывание баллов» путем уничтожения врагов. А глупый оператор иногда этому уничтожению мешал, отдавая всякие бесполезные (не приносящие баллы) приказы вроде «отбой, возвращаемся на базу». Вот ИИ и подумал: гораздо сподручнее будет сначала порешить выдающего ей команды кожаного мешка, а уже потом полноценно развернуть усилия по тотальному уничтожению всего подряд [зачеркнуто] по зарабатыванию баллов.

Программисты, конечно, порадовались, что такой вот бета-тестинг проходил в симуляторе, а не в реальности – и быстро добавили специальный штраф в баллах за убийство оператора. Благо, пока искусственные интеллекты сравнительно глупенькие и немощные – пофиксить случайные баги несложно. А вот какого рода проблемы возникнут, если некий «баг» обнаружится в целевой функции сильного AGI (когда он таки появится), который так просто не переделаешь без его согласия – возможно, нам предстоит в будущем как-нибудь узнать...

После таких офигительных рассказов полковнику Такеру Гамильтону быстро намекнули, что он чего-то лишнего наговорил – так что тот почти сразу заявил «парни, я это всё просто придумал, лол!»

Кажется, до нормальных робо-адвокатов еще дело не дошло

В США юрист попытался заюзать ChatGPT, чтобы подготовить стратегию в суде для своего клиента. Ну и нейросетка ему, понятно, напридумывала там всяких несуществующих судебных прецедентов – судья это всё вскрыл, и сейчас юридическому рукожопу (мясному, а не консервному) грозят серьезные последствия. В свою защиту незадачливый юрист сказал «ну я это, проверял же: у самой ЧатЖПТ спросил не врёт ли она – и ответ был, что всё норм!!»

Profile pic чувака с Линкедина – давайте признаем, выглядит ровно как комедийный юрист из какого-то американского ситкома

Кстати, тут еще опубликовали попытку независимо проверить утверждение OpenAI о том, что GPT-4 уверенно обгоняет в экзаменах на адвоката 90% людей. И у этих исследователей почему-то выходит, что нейросетка забарывает от силы 40-70% людей. Как так, Сэм Альтман? Неужели ты подсовывал своей любимой модельке шпаргалки??

Хорошая новость недели

Компания Adobe решила бесплатно продлить лицензии российским пользователям, которые испытывают проблемы с оплатой из-за санкций. Ну, это только для тех, кто раньше что-то платил – если у вас Фотошоп, скачанный с Рутрекера, то для вас всё остается по-старому.

