Криминальный электромобиль из Тольятти, а также крышесносная ИИ-ассистентка от OpenAI

Шутка про «если бы Илон Маск вёл бизнес в России...» успешно воплощена в жизнь

Двое чуваков из Тольятти решили сделать в России свой доступный электромобиль. Под это дело им из госбюджета выделили почти 300 млн рублей, но запустить в производство более чем за пять лет машинку не удалось (судя по всему, денег не хватило — такое со стартапами бывает). Так что основателей предприятия сейчас собираются посадить лет на 10 за «хищение» казенных денег.

Вот такая вот симпапуха должна была получиться (но, кажется, уже точно не получится)

Сразу вспоминается шутка, что «если бы Илон Маск эмигрировал из ЮАР не в США, а в Россию — то он бы сейчас еще за PayPal до конца не отсидел». Вообще, выглядит это, конечно, странно: ладно бы ребята распихали деньги по карманам и скрылись; но нет — все источники вроде бы пишут о том, что сделать электрокар честно пытались, просто у них не вышло.

Закрадывается ощущение, что, как будто бы, поддержка предпринимательства со стороны государства должна выглядеть не совсем так. Ребят не спасло даже название компании ООО «Зетта» и фамилия одного из фаундеров «Вагнер» — что, казалось бы, по нынешним временам должно было бы быть конкурентным преимуществом...

Яндекс, наконец, почувствовал себя российским примерно на 68%

Яндекс объявил о том, что первая стадия размежевания компании на «наших» и «ваших» завершена: двумя третями (68%) российской МКПАО «Яндекс» теперь владеет консорциум сугубо российских же ребят; а оставшаяся треть вот-вот (в июле) тоже будет выкуплена у нидерландской конторы Yandex N.V.

После этого ожидается, что голландцы лишатся права использовать бренд на букву Я, текущие акции Yandex N.V. будут «изгнаны» с Мосбиржи, а вместо них начнут торговаться новенькие и красивые бумаги МКПАО.

Чтобы россиянам с текущим Яндексом в портфеле было не так обидно от таких раскладов, им обещают обменять старые акции на новые 1-к-1. Но не только лишь все бумаги, а такие, которые приобретались внутри РФ на Мосбирже или СПБ Бирже.

Если же кто-то покупал акции за рубежом через окаянный Euroclear (напоминаю, что Yandex формально — как бы зарубежная компания) и не успел их до 7 сентября 2022 года перевести внутрь РФ — то таким страдальцам никакой обмен не светит, вместо этого им предложен выкуп по 1252 рубля за акцию. Что, с учетом текущих биржевых котировок 4271 руб., означает солидную скидку [сверяется с калькулятором] около 70% — более чем в три раза!

Скиньте эту фотку знакомым, у кого на брокерском счете остались эти самые необменянные вовремя «евроклировские» акции Яндекса — только сначала отойдите на безопасное расстояние на всякий случай

Юникредит раздевают, Райффайзен пока берут на понт

В минувшую пятницу суд арестовал активы Юникредит Банка в России на 463 млн евро по иску «Русхимальянса». Там какая-то мутная история про то, что этот самый Русхимальянс делал совместный газовый проект с немецкой компанией Linde, потом в 2022 году сотрудничество между ними вНеЗаПнО оказалось не сотрудничеством — а Юникредит в итоге оказался крайним, так как он во всем этом процессе предоставлял банковские гарантии.

Мой «экспертный» анализ по ситуации такой: на конец марта бухгалтерский баланс Юника показывает чистые активы в размере 308 млрд руб., что в валюте можно округлить до 3 млрд евро. Отщипнуть 15% от этой суммы должно быть для банка неприятно, но, кажется, не фатально (если, конечно, из всего этого не раздуют показательную панику до небес и все не рванут снимать свои средства одновременно — набег на любой банк ничем хорошим не кончается).

Как говорил классик — «не должно!»

Тем временем, Штаты в очередной раз погрозили австрийскому Райффайзену пальчиком за то, что они недостаточно быстро уходят из России (говорят – дескать, от долларовой системы их отключат, если надо будет). Тяжело, похоже, нынче приходится западным банкам в РФ – огребать приходится изрядно с обеих сторон...

Котенок снова рявкнул (и доказал, что еще могёт)

Ревущий «Roaring Kitty» Котенок (чувак, который возглавлял орду с Реддита, неистово разогнавшую цены на мемные акции GameStop в 2021-м) прервал почти трехлетнее молчание в Хвиттере (запрещен в РФ) и запостил картинку ниже.

Если вы знакомы с современной теорией эффективности финансовых рынков, то вы должны понимать единственно возможное последствие этого события: котировки мемных акций GameStop сразу же стрельнули вверх на 100%+ (к концу недели, правда, всё уже опало обратно).

Так называемые «фундаментальные инвесторы» в этот момент катаются по полу и в исступлении грызут любимые книги о том, как правильно оценивать акции

Сэм Альтман показал нам HER (ладно, шучу, на этот раз это позволили сделать Мире Мурати)

OpenAI провели весеннюю презентацию, посвященную новой флагманской модели GPT-4o (Джипити-ЧО, или GPT-4 с приставкой «omni»). Рекомендую посмотреть получасовую презентацию целиком, там прикольно и нескучно:

Самое интересное про новую модель: GPT-4o является нативно-мультимодальной. Раньше для реализации фишек вроде «пообщайся голосом с GPT» приходилось склеивать концами разные модели (одна переводила ваш голос в текст, другая готовила ответ, третья озвучивала ответ голосом) – в итоге ждать ответа приходилось долго, а результат мог немного страдать от эффекта «глухого телефона».

Новую же модель как-то хитро сразу одновременно тренировали на текстовых, визуальных и звуковых данных – так что она умеет как понимать все эти источники одновременно своим жестяным умишком, так и ответ сразу генерировать в любой форме. В результате диалог с GPT-4o происходит практически без задержек и пауз, и можно даже перебивать друг друга.

При этом модель еще и научилась голосом выражать разные эмоции, звучит довольно прикольно. Твиттерский комитет уже заключил, что все ответы GPT теперь звучат too horny (впрочем, возможно это больше говорит о самих твиттерских, чем о джипитишке).

В целом, надо признать, что результат выглядит весьма похоже на фильм Her («Она») с Хоакином Фениксом и Скарлет Йохансон (если вы его не смотрели — самое время наверстать, он хороший)

Также нам рассказалаи про GPT-4o, что она быстрее и дешевле, ну и вдобавок доступ к новым фичам постепенно откроют бесплатным пользователям. What a time to be alive!

Google наносит ответный удар

На следующий день после разрывожопной презентации от OpenAI Гугловцы провели свою конфу Google I/O — но она оказалась весьма унылой в сравнении. Как пишет Котенков, «самое большое удивление для меня — если акции гугла не упадут на 5%+». (Спойлер: за неделю акции выросли на +4%. Думаю, мораль здесь в том, что не всегда стоит доверять айтишникам фундаментальный анализ своего тех-портфеля.) 🤔

Возможно, тут дело в том, что хоть способности гугловской модели Gemini и выглядят значительно менее крышесносно, но они обещают начать аккуратно и бесшовно встраивать ее во все свои продукты – начиная с почты Gmail. Так что, вполне возможно, юзабилити привычных нам сервисов будет заметно повышаться.

Как бы то ни было, презентация Гугла длится 2 часа, и я честно признаюсь, что я ее не смотрел.

Прости, Джон Коннор, мы всё про***ли

Год назад OpenAI с помпой объявили об инициативе Superalignment — типа, «супер-усилия для обеспечения безопасности разрабатываемого супер-ИИ». Специальной команде топ-исследователей обещали выделение не менее 20% вычислительных мощностей компании и всестороннюю поддержку.

Ну и вот, на прошлой неделе об уходе из OpenAI объявили два ключевых члена этой команды: Илья Суцкевер (который поставил не на ту лошадку в попытке переворота и смещения Сэма Альтмана) и Ян Лейке (он уже давно рулил стратегией безопасности ИИ в OpenAI) — читайте подробнее вот тут у Игоря.

[товарищ-сталин-с-товарищем-ежовым.джпг]

Суцкевер в целом был довольно краток и на вентилятор не накидывал, а вот Ян Лейке разразился длинным Твиттер-тредом (запрещен в РФ) про то, что по факту их команду «элайнеров» ни в грош не ставили, ресурсов им не выделяли, и вообще как-то подзабили на всю эту тему с «безопасность превыше всего».

Параллельно в прессе появилась инфа о том, что увольняющихся сотрудников OpenAI заставляют подписывать бумажку про «обязуюсь до конца жизни и после смерти никогда ничего плохого про OpenAI не говорить», а иначе типа лишаешься своих жирных опционов с акциями. (Правда, Альтман уже написал (соцсеть запрещена в РФ), что это всё неправда и быть такого не могло, а если и было — то давно, и он об этом не знал, но ему всё равно стыдно.)

Жанр «community notes violating people»

Разработчика кода для крипто-миксера Tornado Cash посадили на 5 лет

В августе 2022 года я писал большой обзор про знаковый арест Алексея Перцева, разработчика протокола Tornado Cash для обеспечения приватных транзакций на блокчейне Ethereum. Теперь это дело наконец завершено: голландский суд приговорил Алексея к 5 годам заключения за отмывание $1,2 млрд.

Нюанс здесь заключается в том, что Перцев писал Open Source код, которым могли воспользоваться любые желающие для обеспечения своей приватности: даже по данным стороны обвинения ~90% пользователей Tornado Cash не были связаны с криминалом. При этом весь протокол работал на блокчейне в независимом режиме, то есть у разработчиков даже не было возможности вручную как-то препятствовать прохождению через него «грязных» денег.

Так что, позиция защиты тут была понятная: ребята делали общественно-полезный инструмент для легитимного использования в рамках права на приватность. Ну а то, что им еще и негодяи пользовались – это уже эти негодяи и нарушают, разработчики к этому отношения не имеют.

Суд посчитал по-другому: раз разработчики знали, что злоумышленники смогут воспользоваться протоколом для отмыва бабла, и всё равно его задеплоили в продакшен — значит, стали соучастниками. Кажется, только, что по такой логике можно при желании посадить любого производителя кухонных ножей: они же знают, что таким ножиком можно человека насмерть пырнуть — и, тем не менее, цинично и хладнокровно продолжают их производить... (Еще одно чуть более нейтральное summary см. вот здесь.)

Итого, из трех разрабов Tornado Cash: Алексей Перцев (слева) осужден в Нидерландах, Роман Шторм (в центре) под домашним арестом в США, а Роману Семенову (справа) обвинение предъявлено заочно, но его еще не поймали

За судьбой оставшихся двух будем продолжать следить: будет интересно, если суд в США примет решение, отличное от нидерландского.

Наконец-то появилась надежная доходность 5% в крипте (но есть нюанс)

В марте BlackRock запустил фонд BUIDL на блокчейне Ethereum — внутри находятся наши с вами любимые госвекселя US Treasuries (которые сейчас дают доходность 5%+ годовых). Вложиться в фонд и начать «стричь купоны» можно прямо на блокчейне, ура!

Но есть один нюанс: фонд рассчитан только на институциональных клиентов, минимальная инвестиция — 5 миллионов баксов. Если у вас завалялись лишние пять лямов и вы готовы потестить новый, удобный и надежный фонд – напишите мне плз, как там это всё на практике работает.

CEO BlackRock Ларри Финк. Кажется, процесс скуфизации крипты становится необратим!

P.S. Институционалы уже накачали в этот фонд $375 млн активов. Всё лучше, чем стейкать стейблкоины под меньшую доходность на сомнительных криптобиржах...

Интервью недели: Кен Френч в гостях у Меба Фабера

В этой рубрике я делюсь одним подкастом, который я слушал на прошлой неделе. На этот раз — именитый профессор Кен Френч пришел в гости к Мебу Фаберу перетереть за инвестиции:

Про интересную задачку из подкаста (сколько лет потребуется, чтобы достоверно определить наличие способности обгонять рынок у Боррена Уаффета, который имеет ожидаемую альфу 5% в год при стандартном отклонении доходности 20%) отдельно писал вот здесь.

Хорошая новость недели

Российский суд удовлетворил требования по первому поданному иску частного инвестора к Euroclear: с депозитария разрешили взыскать $17 тыс. по невыплаченным купонам. Правда, все средства Евроклира в России обособлены на специальных счетах, обращать на которые судебные взыскания по указу президента РФ запрещено — так что, кажется, от этой победы в суде самой инвесторке Элиде Хасановой ни холодно, ни жарко.

