Дешифровка переписок в мессенджерах в ЕС, а также публикация приватных диалогов с Гроком

Бешеный принтер возвращается

🐌 Госдума выходит из отпуска только 1 сентября, но мы уже спешим поделиться с вами новыми планирующимися живительными запретами. В частности, на прошлой неделе выяснилось, что Останкинский суд Москвы запретил мем с фразой из фильма «Большой куш» в переводе Гоблина – той самой, где говорится о, скажем так, ярких чувствах персонажа Томми к цыганам.

🐌 Минфин предложил повысить иноагентам ставку НДФЛ, аж до 30%. Еще их хотят лишить налоговых льгот – при продаже недвижимости, акций, и так далее. Короче, получается, по факту хотят практически приравнять их к налоговым нерезидентам. Но я бы на месте скрепных депутатов поостерегся бы такой закон принимать: как выяснил на прошлой неделе политолог Сергей Марков1 (признан иностранным агентом), ежепятничные списки пополнения иноагентов могут оказаться сюрпризом даже для вполне лояльных власти людей.

🐌 Регионам хотят разрешить запрещать у себя продажу вейпов. Начнут с Нижегородской области – что ж, ждем бурного развития вейп-туризма для нижегородян в соседнюю Ивановскую область!

🐌 Минэкономразвития будет возмещать затраты на IPO для малых технологических компаний: поиск инвесторов, размещение ценных бумаг, ну и так далее. Можно будет вернуть от 15 млн до 80 млн рублей в зависимости от вида размещения и размера компании. Интересно, будут ли возмещать расходы на покупку «джинсы» у профильных инвестблогеров? 🤔

🐌 Власти РФ начали разрабатывать новый план по борьбе с киберпреступностью, в его рамках операторов связи обяжут сообщать «о случаях выявления признаков преступлений». В чем будут заключаться эти признаки, пока неизвестно – проработку закона должны завершить в третьем квартале 2027 года. Также предлагается увеличить срок давности за преступления в области персональных данных.

🐌 Не прошло и недели – россияне начали замечать сбои в работе Google Meet, приложении для звонков от Google. РКН блокировку отрицает – но эти, к слову сказать, и про YouTube до сих пор чешут, что «оно само из-за устаревшего оборудования замедляется».

Европа и США: ПЛОТИ НОЛОГИ, криптан

🐌 В Испании с криптана затребовали 9 миллионов евро налога за обычную операцию в DeFi – блокировку активов (примерно 5 миллионов) в залог для кредита. Операция прошла еще 3 года назад, никакой прибыли не было, но налоговая классифицировала это как «реализацию экономический выгоды». Юристы говорят, что это может стать опасным прецедентом для DeFi в Европе. Ну, как вы помните из моей последней статьи про налоги – испанцы в целом достаточно резкие ребята по этой части…

🐌 А вот в США разработчиков DeFi могут ждать послабления: после дела Tornado Cash Минюст решил пересмотреть законодательство и перестать преследовать разработчиков DeFi-приложений по статье о нелицензированном бизнесе по переводу денег. Но такие алгоритмы должны быть действительно децентрализованными, и у разработчиков не должно быть доступа к деньгам пользователей.

🐌 Очередной странный закон от Еврокомиссии: мессенджеры хотят обязать сканировать абсолютно все переписки и вложения пользователей – естественно, на предмет «запрещенного контента» (читай: ЦП). Финальное голосование пройдет 14 октября. Если законопроект пройдет, то большинство сервисов обмена сообщениями в текущем виде просто технически не смогут работать в Евросоюзе. (Выходит, на этой неделе европейский бешеный принтер заруливает отечественный.)

🐌 Правительство США купило 10% долю в Intel за почти $9 млрд. Чувствую, ща всех будут административными методами принуждать «правильные чипы у кого надо» покупать. =)

Новости xAI: Grok повысит рождаемость (?)

🐌 У аниме-девушки из приложения Grok теперь появились разные наряды: над первыми тремя еще подумали, а на четвертом устали и уже просто сделали раздельный купальник.

Как предсказывает Илон Маск, AI должен помочь повысить рождаемость – он даже планирует «program it that way». Но как конкретно это будет работать, я хз. Нейро-сексботы будут всё время прославлять радость отцовства? 🙈

🐌 xAI попали в ту же неловкую ситуацию, что и OpenAI пару недель назад: журналисты нашли в публичном доступе 370 тысяч диалогов с Grok. Как и в случае с ChatGPT, пользователи создавали ссылку на свой разговор с чатботом, чтобы поделиться им со знакомыми, но не знали, что вместе с этим они делают его доступным для поисковых систем. В чатах нашли даже всякие личные документы и пароли. Короче, следующий этап – это массовый слив гунерских переписок с Ani из Grok!

Другие новости AI: GPT-5 знает, что ничего не знает

🐌 Ранее мы писали, что GPT-5 не сильно впечатлила интернет, но всё-таки user experience действительно стал немного лучше – например, люди заметили, что чатбот от OpenAI теперь может сказать «я не знаю» вместо того, чтобы галлюцинировать небылицы. Впечатлился даже Илон Маск, от которого обычно не ждешь добрых слов в сторону конкурентов.

🐌 The Wired напечатал прикольную статью про свадьбы в Minecraft от талантливого журналиста-фрилансера, а потом выяснилось, что она чуть менее чем полностью состоит из AI-generated фейков. Хотя, казалось бы, уж если кто бы должен был отличать ИИ-слоп от нормальной журналистики – то это тех-издание с названием The Wired, нет?? Подробности в Метаверсошной.

🐌 На VC вышел большой текст про то, как омская студия с помощью нейросетей помогала делать рекламный клип Снуп Догга для Telegram. Сам рэпер просто снялся на фоне «зеленки», а вот остальные сцены делали при помощи AI. Конечно, работа студии не заключалась в просто «написал промпт – и готово», все нюансы как раз описывает статья. Хорошо ли получилось – решать вам.

Лонгрид недели: ICN Holding

🐌 На прошлой неделе я дропнул большое расследование про инвестиционную компанию ICN Holding, если вы пропустили – советую прочитать, там весьма интересно (и местами очень смешно). В продолжение самой статьи я еще потом выложил историю одного моего подписчика, который несколько лет работал продажником ICN, а также чуть более подробное объяснение, зачем этой конторе могла понадобиться странная схема со всеми этими «присоединенными счетами / маржинальными кредитами».

Отдельно замечу, что сам мистер Кокорин из этого ICN в прошлую пятницу выпустил свежий выпуск программы «УМНЫЕ МЫСЛИ». Говорит, изучил науку СОЦИОНОМИКУ, и там говорится, что в августе у людей согласно волнам Эллиотта случается обострение. Соответственно, в августе блогеров и соцсети читать ни в коем случае нельзя – там постят одни сплошные фейки, инфа 99%. К чему бы это, интересно? 🤔

Интервью недели

🐌 Рассказываю вам об одном интересном подкасте, который я послушал на прошлой неделе. На этот раз: Джеффри Хинтон («крестный батя AI») в гостях у The Diary of a CEO. Хинтон – это, если что, нобелевский лауреат (один из тех, кто все эти ваши нейросети развивал тогда, когда в них никто еще особо не верил).

