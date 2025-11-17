Чебурахнувшийся робот, а также ИГРОКУБ от Valve

Тема выпуска: российские технологии и пьяный робот
🐌 «Национальная технологическая коалиция» представила российского человекоподобного робота – он нетвердой походкой вышел на сцену под музыку из «Рокки», попытался помахать зрителям, и упал бревноподобным образом (павшего бойца немедленно попытались накрыть черным саваном – видимо, такое развитие событий ожидалось).
Вообще, лидер этой самой коалиции Алексей Южаков заранее предупреждал, что разработчики «мало инвестировали в умение робота ходить» (непонятно, правда, чего тогда хотели показать на презентации). Зато сильной стороной гуманоида создатели считают его богатую мимику.
Чуть больше подробностей про робо-идола рассказывает вот здесь Дмитрий Филонов.
🐌 Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать Роскомнадзору полную информацию о фильмах и сериалах, просмотренных пользователем. Чувствую, грядет идея какого-нибудь нового реестра, для которого сейчас собирают данные. А потом товарищ майор будет звонить по телефону и спрашивать: «Товарищ Сидоров, вы зачем четыре раза подряд посмотрели фильм с Тимоти Шаламе? Вы что, являетесь членом запрещенной экстремистской международной организации??»
🐌 Власти РФ определились, с какого они будут взимать новый сбор (о котором мы сообщали в прошлом выпуске дайджеста): его нарекли «технологическим», и будут брать одновременно и с импортеров техники, и с внутренних производителей – до 5'000 рублей за единицу техники. Ввести его планируют с сентября 2026 года, при этом отечественным производителям «с локализованными компонентами» обещают туманные меры господдержки.
🐌 В Госдуму внесли законопроект об обязанности операторов отключать связь по запросу ФСБ. Кажется, это сейчас и так происходит? Ну, по крайней мере, после принятия закона операторы будут официально освобождены от ответственности перед клиентами за неработающую связь.
🐌 Пишут, что двух жительниц Ростовской области якобы оштрафовали на 5000 рублей за подписку на «нежелательный» Телеграм-канал и публикацию там комментариев. Судебные решения пока не опубликованы – до конца не понятно, насколько это соответствует действительности.
🐌 Также в Госдуме предложили штрафовать российские сайты (точнее, их владельцев) за авторизацию с помощью зарубежных сервисов (вроде Гугла). Судя по всему, там речь не о том, что нельзя логиниться «по зарубежной почте» – а скорее о том, что в принципе любая авторизация должна быть либо через номер телефона, либо через Госуслуги (чтобы можно было привязать по паспортным данным к конкретному человеку).
🐌 ЦБ утвердил новый перечень признаков, по которым банки должны будут признавать денежные переводы подозрительными (ну и блокировать там всяко-разно) – он вступит в силу с начала 2026 года. Там есть интересное нововведение: «клиент перевел себе 200'000 ₽ или больше через СБП из другого банка, а затем в течение 24 часов перевел деньги человеку, которому ранее 6 месяцев не отправлял переводы», имейте в виду.
Новости российского рынка
🐌 В Госдуме хотят принять закон о дифференцированной ставке по семейной ипотеке. Она будет меняться от количества детей в семье – для семей с тремя детьми ее снизят до 4%, для семей с двумя детьми оставят на прежнем уровне (6%), а вот для родителей одного ребенка повысят до 10–12%. Чёт я из интервью с Ракшой понял так, что такие меры рождаемость не сильно поднимают – надо всё-таки разово платить, нет? 🤔
🐌 ЦБ тут обращает внимание на интересную статистику: больше половины доходов российских брокеров составляют не комиссии от клиентов, а процентные доходы (видимо, от размещения бесплатно лежащего на брокерских счетах кэша). Инвестор, помни: отлеживая просто так кэш на счете – ты кормишь почем зря брокера!!
🐌 Bloomberg пишет о большой волне исков о досрочной отмене товарных знаков западных компаний (по российским законам их можно «цап-царапнуть» спустя три года коммерческого неиспользования). В этой сфере уже сформировался свой рынок ушлых юристов, причем участвуют в нем не только россияне, но и иностранные компании (например – гонконгская Multigoods Production Ltd.) Уже удалось скоммуниздить бренды Amazon, Nokia и Victoria’s Secret. Потом явно иксы собираются сделать на обратной переуступке! Ну или, в крайнем случае, какой-нибудь трикотаж от фабрики «Красная большевичка» с лейблом Victoria's Secret выпускать начнут…
🐌 Выяснилось, кто купит со скидкой уходящий из России Ситибанк: это будет «Ренессанс Капитал». Чё РенКап будет делать с банком – непонятно, возможно, просто перепродаст дальше.
Российская нефтянка под гнетом санкций
🐌 Лукойл объявил форс-мажор на месторождении в Ираке: там правительство и частные компании из-за санкций тупо прекратили платить. Теперь Лукойл грозится вообще уйти из страны, если им в течение полугода не начнут перечислять бабки. Иракцы, поди, сейчас сидят думают: «интересно, а мы сами сможем нефть качать продолжать без этих русских ребят?» 🤔
🐌 Прекрасная история: немецкий нефтетрейдер (хочется сказать – «нефтебарыга») Кристофер Эппингер заработал 250 млн баксов за последние два года. Его секрет? Он покупал российскую нефть по ценам ниже «санкционного потолка», булькал в нее капелюху эмиратской нефти, выписывал сертификат «теперь это совершенно точно не российская нефть!» и перепродавал ее уже по полной цене, на 15%+ дороже. С – смекалочка!
🐌 Не про нефтянку, но зато про санкции: г-жа Валери Урбен, глава европейского депозитария Euroclear (где должно лежать почти 200 млрд евро заблокированных резервов ЦБ РФ), внезапно прочитала в газетах о том, что Евросоюз подумывает конфисковать эти деньги и направить «на благие цели». Ну и она говорит, типа: «Вы чё, долбанулись? Кто нам потом верить будет после этого? Да я на вас сама в суд подам!!».
США: спецоперация по денаркотрафикации
🐌 Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале военной спецоперации «Южное Копье» по борьбе с наркотрафиком в Западном полушарии. Активные боевые действия еще не начались, но из контекста нетрудно догадаться, что целью операции будет в первую очередь Венесуэла. Думаю, в следующий раз Хегсет должен выступить с заявлением о том, что власть в Венесуэле захватили неонаркотрафиканты, и призвать народ восстать для их свержения…
🐌 Самый долгий шатдаун в истории США закончился, в Конгрессе приняли временный проект бюджета. На компромисс пришлось пойти группе умеренных демократов – сопартийцы уже называют их предателями, но они в свою защиту говорят, что шатдаун в любом случае приносит слишком большой вред американскому народу. Чё они шатдаунили – так в итоге и осталось до конца непонятным, вроде никаких гарантий по сохранению медицинской социалки республиканцы так и не дали.
🐌 В Белом доме заявили, что Госдеп разработал новые рекомендации по выдаче виз, согласно которым основанием для отказа теперь могут стать ожирение, диабет и другие заболевания. Мол, дорого будет лечить таких! Предлагаю американцам пойти еще дальше, и проверять также вес родителей – чтобы не упустить генетический риск ожирения, даже если он еще не успел проявиться…
🐌 Трамп занялся «популярными мерами»: он пообещал выплатить всем американцам (кроме богачей) по $2'000 «доходов от пошлин». А еще команда Трампа работает над внедрением 50-летней ипотеки. Потому что обычную 30-летнюю по текущим ставкам американцы платить уже как-то не очень вывозят.
Теневое золото для китайцев
🐌 FT сообщает, что разгон цен на золото последних лет может быть связан с тайными закупками Китая – якобы, они могут превышать официальный объем аж в десять раз (тогда спрос со стороны Китая составил бы более трети всех закупок мировых центробанков).
Известные люди уходят на раннюю пенсию
🐌 Майкл Бьюрри, главный герой фильма «The Big Short», отозвал регистрацию своего фонда Scion Asset Management в SEC. Дескать, «мои оценки стоимости ценных бумаг уже давно не совпадают с оценкой рынков – я умываю лапки!». Пишут, что скорее всего Майкл будет дальше рулить своим фондом как чисто семейным офисом, без внешнего капитала.
🐌 Зато прощальное письмо Уоррена Баффета инвесторам точно подлинное, прочитать его можно здесь. 95-летняя легенда пообещал, что больше не будет писать свои ежегодные письма и выступать на тусовках в Омахе – короче, дед уходит в тень. Все бразды правления уходят к Грегу Абелю. Идейка о том, чтобы покупать Berkshire в качестве альтернативы S&P500 без «лишней» налоговой нагрузки и небольшой раскорреляцией с рынком, – мне кажется, остается актуальной (см. подробнее у меня на канале вот здесь).
🐌 Глава британской BBC ушел в отставку на фоне скандала с отредактированной речью Трампа. Перед президентскими выборами 2024-го телеканал выпустил программу, где слова Трампа из совершенно разных мест его речи склеили воедино, чтобы казалось, будто он там всех зовет на баррикады для свержения власти.
Новости космоса: Безос смог посадить
🐌 Стартап Джеффа Безоса Blue Origin запустил и посадил ракету New Glenn. Теперь у SpaceX на рынке многоразовых ракет хотя бы номинальная конкуренция есть – посмотрим, выйдет ли реальная.
🐌 Фото недели: астрофотограф из Аризоны сделал самое эпичное фото прыжка с парашютом на фоне Солнца ever – под названием «Падение Икара». Фото как бы реальное, но для повышения разрешения фотографу пришлось совместить снимок с фокусом на падающую фигуру человека + две тысячи наложенных друг на друга снимков самого солнечного диска.
IT: Valve выпускает КУБИК
🐌 На фоне успеха Steam Deck Valve анонсировали сразу три новых устройства. Больше всего шума навел Steam Machine – мини-ПК на базе SteamOS, созданный для комфортного гейминга дома (но при желании можно и накатить Винду для рабочих программ). Обещают хорошую производительность (в 6 раз мощнее Steam Deck) и тихую работу. А еще оно выглядит как черный кубик!
Также показали геймпад Steam Controller (не идет в комплекте со Steam Machine) и VR-шлем Steam Frame – он идет со встроенным железом, так что для игры необязательно подключать шлем к ПК. Цену всего этого добра пока не разгласили, но пообещали всё выпустить в начале 2026-го.
🐌 WSJ написали статью о стартапе Preventive, основанном Сэмом Альтманом и CEO Coinbase Брайаном Армстронгом. Они интересуются генетическими модификациями человеческих эмбрионов для борьбы с болезнями. Дальше истории уже разнятся – WSJ пишут, якобы Preventive уже договорились с одной семейной парой и ищут страну, где они смогут проводить эксперименты (в США это запрещено). Но в самом стартапе говорят, что пока просто проводят рисерч, чтобы доказать безвредность таких операций.
🐌 Илон Маск опять перенес презентацию Tesla Roadster – в этот раз на 1 апреля 2026-го. Причем Маск сразу же заложил вероятность, что презентацию перенесут снова, а на 1 апреля он просто скажет, что пошутил. Кажется, тут пока 1:0 в пользу Альтмана.
🐌 Apple выпустили iPhone Pocket – аксессуар за $150, с которым айфон можно привязать к руке или носить как нагрудную сумку. В общем, для жителей Барселоны и Лондона, похоже.
AI: GPT-5.1
🐌 OpenAI выпустили GPT-5.1 – в целом, по названию понятно, что модель работает чуть лучше предыдущей GPT-5. Также разработчики пообещали более «теплое и приятное» общение.
🐌 Softbank продали всю свою долю в NVIDIA за $5,8 млрд. Сначала может показаться, что компания больше не верит в AI-бум, но всё ровно наоборот – ей нужны деньги для новых инвестиций в AI-стартапы. На фоне продажи акции Softbank упали на 13%.
🐌 Из запрещенной Meta1 уходит AI Chief Ян Лекун. FT пишут, что он уже готовится запустить свой стартап. Как думаете – ща его завалят деньгами, или эти времена уже прошли? Да завалят по-любому, ага. (Хотя, у него не то, чтобы супер-получалось для Цукерберга мощные ИИ клепать!)
🐌 Но стартапу нужны не только деньги, но и хорошее название. Одни ребята запустили проект, который будет делать структурированные резюме научных исследований с помощью LLM. И назвали его Project AELLA. Правда, им потом насовали в панамку за схожесть имени с нашей любимой вебкам-звездой (и твиттерской умницей) Аэллой – так что, пришлось срочно переименовываться.
🐌 CEO Microsoft Сатья Наделла дал интервью Дваркешу Пателю. Я еще не успел послушать, но хороший пересказ есть у Сиолошной – если вкратце, то Сатья не особо верит в появление AGI в течение ближайших десяти лет, но верит в окупаемость миллиардных инвестиций в ИИ.
Хорошие новости недели
🐌 Блогер провел эксперимент, где проверил тезис о том, что аккумуляторы мобил надо заряжать/разряжать определенным «правильным» образом, чтобы их емкость не падала. Вывод практического эксперимента: при любом режиме зарядки аккумуляторы за два года потеряли емкость в примерно одинаковой степени – около 10%. Короче, заряжайте как хотите, братцы!
🐌 С Павла Дурова сняли все ограничения на передвижение – теперь он может свободно перемещаться по миру и не обязан отмечаться в полицейском участке во Франции. Ранее ему разрешали выезжать только в ОАЭ.
