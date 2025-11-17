ЦОК КПП Общ 13.11 Мобильная
Павел Комаровский
Обзоры новостей

Чебурахнувшийся робот, а также ИГРОКУБ от Valve

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: российский прямоходящий робот упал на презентации, штрафы за подписку на «неправильные» ТГ-каналы, спецоперация США в Южной Америке, уход Уоррена Баффета, GPT-5.1, а также носок для айфона за 150 баксов.

Тема выпуска: российские технологии и пьяный робот

🐌 «Национальная технологическая коалиция» представила российского человекоподобного робота – он нетвердой походкой вышел на сцену под музыку из «Рокки», попытался помахать зрителям, и упал бревноподобным образом (павшего бойца немедленно попытались накрыть черным саваном – видимо, такое развитие событий ожидалось).

Вообще, лидер этой самой коалиции Алексей Южаков заранее предупреждал, что разработчики «мало инвестировали в умение робота ходить» (непонятно, правда, чего тогда хотели показать на презентации). Зато сильной стороной гуманоида создатели считают его богатую мимику.

Тут сложно спорить – фейс кланкера вышел фактурный

Чуть больше подробностей про робо-идола рассказывает вот здесь Дмитрий Филонов.

🐌 Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать Роскомнадзору полную информацию о фильмах и сериалах, просмотренных пользователем. Чувствую, грядет идея какого-нибудь нового реестра, для которого сейчас собирают данные. А потом товарищ майор будет звонить по телефону и спрашивать: «Товарищ Сидоров, вы зачем четыре раза подряд посмотрели фильм с Тимоти Шаламе? Вы что, являетесь членом запрещенной экстремистской международной организации??»

🐌 Власти РФ определились, с какого они будут взимать новый сбор (о котором мы сообщали в прошлом выпуске дайджеста): его нарекли «технологическим», и будут брать одновременно и с импортеров техники, и с внутренних производителей – до 5'000 рублей за единицу техники. Ввести его планируют с сентября 2026 года, при этом отечественным производителям «с локализованными компонентами» обещают туманные меры господдержки.

🐌 В Госдуму внесли законопроект об обязанности операторов отключать связь по запросу ФСБ. Кажется, это сейчас и так происходит? Ну, по крайней мере, после принятия закона операторы будут официально освобождены от ответственности перед клиентами за неработающую связь.

ОШТРАФОВАТЬ ПОСАДИТЬ ЗАПРЕТИТЬ

🐌 Пишут, что двух жительниц Ростовской области якобы оштрафовали на 5000 рублей за подписку на «нежелательный» Телеграм-канал и публикацию там комментариев. Судебные решения пока не опубликованы – до конца не понятно, насколько это соответствует действительности.

🐌 Также в Госдуме предложили штрафовать российские сайты (точнее, их владельцев) за авторизацию с помощью зарубежных сервисов (вроде Гугла). Судя по всему, там речь не о том, что нельзя логиниться «по зарубежной почте» – а скорее о том, что в принципе любая авторизация должна быть либо через номер телефона, либо через Госуслуги (чтобы можно было привязать по паспортным данным к конкретному человеку).

🐌 ЦБ утвердил новый перечень признаков, по которым банки должны будут признавать денежные переводы подозрительными (ну и блокировать там всяко-разно) – он вступит в силу с начала 2026 года. Там есть интересное нововведение: «клиент перевел себе 200'000 ₽ или больше через СБП из другого банка, а затем в течение 24 часов перевел деньги человеку, которому ранее 6 месяцев не отправлял переводы», имейте в виду.

Ладно, ладно, шучу

Новости российского рынка

🐌 В Госдуме хотят принять закон о дифференцированной ставке по семейной ипотеке. Она будет меняться от количества детей в семье – для семей с тремя детьми ее снизят до 4%, для семей с двумя детьми оставят на прежнем уровне (6%), а вот для родителей одного ребенка повысят до 10–12%. Чёт я из интервью с Ракшой понял так, что такие меры рождаемость не сильно поднимают – надо всё-таки разово платить, нет? 🤔

🐌 ЦБ тут обращает внимание на интересную статистику: больше половины доходов российских брокеров составляют не комиссии от клиентов, а процентные доходы (видимо, от размещения бесплатно лежащего на брокерских счетах кэша). Инвестор, помни: отлеживая просто так кэш на счете – ты кормишь почем зря брокера!!

🐌 Bloomberg пишет о большой волне исков о досрочной отмене товарных знаков западных компаний (по российским законам их можно «цап-царапнуть» спустя три года коммерческого неиспользования). В этой сфере уже сформировался свой рынок ушлых юристов, причем участвуют в нем не только россияне, но и иностранные компании (например – гонконгская Multigoods Production Ltd.) Уже удалось скоммуниздить бренды Amazon, Nokia и Victoria’s Secret. Потом явно иксы собираются сделать на обратной переуступке! Ну или, в крайнем случае, какой-нибудь трикотаж от фабрики «Красная большевичка» с лейблом Victoria's Secret выпускать начнут…

🐌 Выяснилось, кто купит со скидкой уходящий из России Ситибанк: это будет «Ренессанс Капитал». Чё РенКап будет делать с банком – непонятно, возможно, просто перепродаст дальше.

Российская нефтянка под гнетом санкций

🐌 Лукойл объявил форс-мажор на месторождении в Ираке: там правительство и частные компании из-за санкций тупо прекратили платить. Теперь Лукойл грозится вообще уйти из страны, если им в течение полугода не начнут перечислять бабки. Иракцы, поди, сейчас сидят думают: «интересно, а мы сами сможем нефть качать продолжать без этих русских ребят?» 🤔

🐌 Прекрасная история: немецкий нефтетрейдер (хочется сказать – «нефтебарыга») Кристофер Эппингер заработал 250 млн баксов за последние два года. Его секрет? Он покупал российскую нефть по ценам ниже «санкционного потолка», булькал в нее капелюху эмиратской нефти, выписывал сертификат «теперь это совершенно точно не российская нефть!» и перепродавал ее уже по полной цене, на 15%+ дороже. С – смекалочка!

Кристофер Эппингер

🐌 Не про нефтянку, но зато про санкции: г-жа Валери Урбен, глава европейского депозитария Euroclear (где должно лежать почти 200 млрд евро заблокированных резервов ЦБ РФ), внезапно прочитала в газетах о том, что Евросоюз подумывает конфисковать эти деньги и направить «на благие цели». Ну и она говорит, типа: «Вы чё, долбанулись? Кто нам потом верить будет после этого? Да я на вас сама в суд подам!!».

Вот такая она, бельгийская слониха

США: спецоперация по денаркотрафикации

🐌 Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале военной спецоперации «Южное Копье» по борьбе с наркотрафиком в Западном полушарии. Активные боевые действия еще не начались, но из контекста нетрудно догадаться, что целью операции будет в первую очередь Венесуэла. Думаю, в следующий раз Хегсет должен выступить с заявлением о том, что власть в Венесуэле захватили неонаркотрафиканты, и призвать народ восстать для их свержения…

🐌 Самый долгий шатдаун в истории США закончился, в Конгрессе приняли временный проект бюджета. На компромисс пришлось пойти группе умеренных демократов – сопартийцы уже называют их предателями, но они в свою защиту говорят, что шатдаун в любом случае приносит слишком большой вред американскому народу. Чё они шатдаунили – так в итоге и осталось до конца непонятным, вроде никаких гарантий по сохранению медицинской социалки республиканцы так и не дали.

🐌 В Белом доме заявили, что Госдеп разработал новые рекомендации по выдаче виз, согласно которым основанием для отказа теперь могут стать ожирение, диабет и другие заболевания. Мол, дорого будет лечить таких! Предлагаю американцам пойти еще дальше, и проверять также вес родителей – чтобы не упустить генетический риск ожирения, даже если он еще не успел проявиться…

В качестве отказа на заявку по визе можно просто присылать этот мем (в официальном конверте консульства США с золотым лысым орлом)

🐌 Трамп занялся «популярными мерами»: он пообещал выплатить всем американцам (кроме богачей) по $2'000 «доходов от пошлин». А еще команда Трампа работает над внедрением 50-летней ипотеки. Потому что обычную 30-летнюю по текущим ставкам американцы платить уже как-то не очень вывозят.

В англоязычном финтвите нервно считают размер переплаты банку за 50 лет под 7% годовых и задают неудобные вопросы

Теневое золото для китайцев

🐌 FT сообщает, что разгон цен на золото последних лет может быть связан с тайными закупками Китая – якобы, они могут превышать официальный объем аж в десять раз (тогда спрос со стороны Китая составил бы более трети всех закупок мировых центробанков).

Чёт я только не понял, а в чем проблема посчитать, куда и сколько золота уплывает? И это еще Трамп с Илоном аудит Форта Нокса так и не провели!!

Известные люди уходят на раннюю пенсию

🐌 Майкл Бьюрри, главный герой фильма «The Big Short», отозвал регистрацию своего фонда Scion Asset Management в SEC. Дескать, «мои оценки стоимости ценных бумаг уже давно не совпадают с оценкой рынков – я умываю лапки!». Пишут, что скорее всего Майкл будет дальше рулить своим фондом как чисто семейным офисом, без внешнего капитала.

По сети гуляет прощальное письмо Бьюрри инвесторам, но подлинность этого письма не подтверждена

🐌 Зато прощальное письмо Уоррена Баффета инвесторам точно подлинное, прочитать его можно здесь. 95-летняя легенда пообещал, что больше не будет писать свои ежегодные письма и выступать на тусовках в Омахе – короче, дед уходит в тень. Все бразды правления уходят к Грегу Абелю. Идейка о том, чтобы покупать Berkshire в качестве альтернативы S&P500 без «лишней» налоговой нагрузки и небольшой раскорреляцией с рынком, – мне кажется, остается актуальной (см. подробнее у меня на канале вот здесь).

🐌 Глава британской BBC ушел в отставку на фоне скандала с отредактированной речью Трампа. Перед президентскими выборами 2024-го телеканал выпустил программу, где слова Трампа из совершенно разных мест его речи склеили воедино, чтобы казалось, будто он там всех зовет на баррикады для свержения власти.

Новости космоса: Безос смог посадить

🐌 Стартап Джеффа Безоса Blue Origin запустил и посадил ракету New Glenn. Теперь у SpaceX на рынке многоразовых ракет хотя бы номинальная конкуренция есть – посмотрим, выйдет ли реальная.

🐌 Фото недели: астрофотограф из Аризоны сделал самое эпичное фото прыжка с парашютом на фоне Солнца ever – под названием «Падение Икара». Фото как бы реальное, но для повышения разрешения фотографу пришлось совместить снимок с фокусом на падающую фигуру человека + две тысячи наложенных друг на друга снимков самого солнечного диска.

Но получилось красиво, да

IT: Valve выпускает КУБИК

🐌 На фоне успеха Steam Deck Valve анонсировали сразу три новых устройства. Больше всего шума навел Steam Machine – мини-ПК на базе SteamOS, созданный для комфортного гейминга дома (но при желании можно и накатить Винду для рабочих программ). Обещают хорошую производительность (в 6 раз мощнее Steam Deck) и тихую работу. А еще оно выглядит как черный кубик!

Также показали геймпад Steam Controller (не идет в комплекте со Steam Machine) и VR-шлем Steam Frame – он идет со встроенным железом, так что для игры необязательно подключать шлем к ПК. Цену всего этого добра пока не разгласили, но пообещали всё выпустить в начале 2026-го.

🐌 WSJ написали статью о стартапе Preventive, основанном Сэмом Альтманом и CEO Coinbase Брайаном Армстронгом. Они интересуются генетическими модификациями человеческих эмбрионов для борьбы с болезнями. Дальше истории уже разнятся – WSJ пишут, якобы Preventive уже договорились с одной семейной парой и ищут страну, где они смогут проводить эксперименты (в США это запрещено). Но в самом стартапе говорят, что пока просто проводят рисерч, чтобы доказать безвредность таких операций.

🐌 Илон Маск опять перенес презентацию Tesla Roadster – в этот раз на 1 апреля 2026-го. Причем Маск сразу же заложил вероятность, что презентацию перенесут снова, а на 1 апреля он просто скажет, что пошутил. Кажется, тут пока 1:0 в пользу Альтмана.

🐌 Apple выпустили iPhone Pocket – аксессуар за $150, с которым айфон можно привязать к руке или носить как нагрудную сумку. В общем, для жителей Барселоны и Лондона, похоже.

TLDR: Вязаный носок за 150 баксов, не благодарите

AI: GPT-5.1

🐌 OpenAI выпустили GPT-5.1 – в целом, по названию понятно, что модель работает чуть лучше предыдущей GPT-5. Также разработчики пообещали более «теплое и приятное» общение.

Выбор настроек «характера» GPT-5.1 – это чисто мем «какой ты сегодня – мамкин соблазнитель или дерзкий хулиган?»

🐌 Softbank продали всю свою долю в NVIDIA за $5,8 млрд. Сначала может показаться, что компания больше не верит в AI-бум, но всё ровно наоборот – ей нужны деньги для новых инвестиций в AI-стартапы. На фоне продажи акции Softbank упали на 13%.

🐌 Из запрещенной Meta1 уходит AI Chief Ян Лекун. FT пишут, что он уже готовится запустить свой стартап. Как думаете – ща его завалят деньгами, или эти времена уже прошли? Да завалят по-любому, ага. (Хотя, у него не то, чтобы супер-получалось для Цукерберга мощные ИИ клепать!)

🐌 Но стартапу нужны не только деньги, но и хорошее название. Одни ребята запустили проект, который будет делать структурированные резюме научных исследований с помощью LLM. И назвали его Project AELLA. Правда, им потом насовали в панамку за схожесть имени с нашей любимой вебкам-звездой (и твиттерской умницей) Аэллой – так что, пришлось срочно переименовываться.

Я думаю, им надо было сделать double down и предложить Аэлле маркетинговый контракт!

🐌 CEO Microsoft Сатья Наделла дал интервью Дваркешу Пателю. Я еще не успел послушать, но хороший пересказ есть у Сиолошной – если вкратце, то Сатья не особо верит в появление AGI в течение ближайших десяти лет, но верит в окупаемость миллиардных инвестиций в ИИ.

Хорошие новости недели

🐌 Блогер провел эксперимент, где проверил тезис о том, что аккумуляторы мобил надо заряжать/разряжать определенным «правильным» образом, чтобы их емкость не падала. Вывод практического эксперимента: при любом режиме зарядки аккумуляторы за два года потеряли емкость в примерно одинаковой степени – около 10%. Короче, заряжайте как хотите, братцы!

🐌 С Павла Дурова сняли все ограничения на передвижение – теперь он может свободно перемещаться по миру и не обязан отмечаться в полицейском участке во Франции. Ранее ему разрешали выезжать только в ОАЭ.

Ждем концертный тур

Бонусные посты недели из моих ТГ-каналов

🐌 Как поехавшие бабули отсудят у вас квартиру: самый полный разбор от юриста. Мы наконец закончили наш эпичный гайд, над которым работали целый месяц!

🐌 Индивидуальное разъяснение ЦБ РФ: россияне, проживающие преимущественно за рубежом, могут торговать ценными бумагами на иностранных счетах без их раскрытия в ФНС.

🐌 Невыносимая точность стереотипов: ученые проверили расовые/этнические стереотипы и выяснили, что они в целом довольно точны.

🐌 Резюме текущих способов трансфера денег из/в Interactive Brokers для жителей РФ.

🐌 Решаем финансовую загадку от Артемия Лебедева.

🐌 Кто на самом деле виноват в бабкогейте, и что про него думают разные нейросети.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

