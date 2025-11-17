Чебурахнувшийся робот, а также ИГРОКУБ от Valve

Тема выпуска: российские технологии и пьяный робот

🐌 «Национальная технологическая коалиция» представила российского человекоподобного робота – он нетвердой походкой вышел на сцену под музыку из «Рокки», попытался помахать зрителям, и упал бревноподобным образом (павшего бойца немедленно попытались накрыть черным саваном – видимо, такое развитие событий ожидалось).

Вообще, лидер этой самой коалиции Алексей Южаков заранее предупреждал, что разработчики «мало инвестировали в умение робота ходить» (непонятно, правда, чего тогда хотели показать на презентации). Зато сильной стороной гуманоида создатели считают его богатую мимику.

Тут сложно спорить – фейс кланкера вышел фактурный

Чуть больше подробностей про робо-идола рассказывает вот здесь Дмитрий Филонов.

🐌 Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать Роскомнадзору полную информацию о фильмах и сериалах, просмотренных пользователем. Чувствую, грядет идея какого-нибудь нового реестра, для которого сейчас собирают данные. А потом товарищ майор будет звонить по телефону и спрашивать: «Товарищ Сидоров, вы зачем четыре раза подряд посмотрели фильм с Тимоти Шаламе? Вы что, являетесь членом запрещенной экстремистской международной организации??»

🐌 Власти РФ определились, с какого они будут взимать новый сбор (о котором мы сообщали в прошлом выпуске дайджеста): его нарекли «технологическим», и будут брать одновременно и с импортеров техники, и с внутренних производителей – до 5'000 рублей за единицу техники. Ввести его планируют с сентября 2026 года, при этом отечественным производителям «с локализованными компонентами» обещают туманные меры господдержки.

🐌 В Госдуму внесли законопроект об обязанности операторов отключать связь по запросу ФСБ. Кажется, это сейчас и так происходит? Ну, по крайней мере, после принятия закона операторы будут официально освобождены от ответственности перед клиентами за неработающую связь.