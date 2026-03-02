Военные очень хотят автономных роботов-убийц, а также паника по поводу массовых ИИ-увольнений

Тема недели: Claude против Пентагона

🐌 Конфликт Anthropic c военными США (о котором мы писали в прошлом дайджесте) жахнул еще сильнее. Напомним, вся суть в том, что в текущем контракте AI-компании с Пентагоном прописано, что военные имеют право применять Claude для любых законных целей, кроме массовой слежки за американцами и для создания автономного ИИ-оружия (убивающего без участия человека). Военные же очень хотят, так сказать, «безлимитный доступ».

Кажется, что у компании есть причины переживать: пишут, что в «военных симуляциях» ИИшки бодро переходят к шмалянию ядерками примерно в 95% случаев

Короче, на той неделе глава Anthropic Дарио Амодей встретился с министром обороны (точнее, «министром войны») Питом Хегсетом. В итоге глава Пентагона поставил ультиматум – либо компания принимает условия министерства, либо ей присвоят статус «supply chain risk», из-за которого с ней не сможет работать ни государство, ни многие его подрядчики (интересно, что такую меру против американских компаний еще не применяли).

Сами военные пустили слух, с чего начался весь сыр-бор: якобы на одной из встреч с Дарио они обсуждали гипотетический сценарий «а если по США ударят баллистической ракетой, сможем ли мы использовать Claude, чтобы ее сбить?» На это Амодей якобы ответил «ну, надо будет позвонить нам и мы это обсудим!». Красивая история про «наглого ботана, который пытается строить генералов» – но Anthropic говорит, что она придумана чуть менее, чем полностью.

Так вот, в день дедлайна по принятию решения Дарио Амодей выпустил заявление – Anthropic отказывается принимать условия Пентагона, но всегда готова возобновить сотрудничество на нормальных условиях. Также он снова написал о рисках массовой AI-слежки и AI-оружия, а еще отметил, что аргумент военных «мы хотим иметь возможность творить всё, что не противоречит закону» не работает: законодательство просто не успело догнать прогресс в области ИИ. В итоге Трамп-таки запретил всем правительственным ведомствам использовать продукты компании.

🐌 Сэм Альтман из OpenAI полностью и безоговорочно поддержал Anthropic – сказав, что они действительно думают о безопасности, и что не стоит им угрожать санкциями от государства. Еще в Интернете появился сайт с открытым письмом «We Will Not Be Divided». Там сотрудники Google и OpenAI тоже выразили поддержку Anthropic и требуют от других AI-компаний так же стоять на своем и не прогибаться под Пентагон.

При этом, в тот же день Альтман еще и объявил, что OpenAI спокойно договорилась с Пентагоном о внедрении AI в системы министерства заместо «слишком принципиального» Клода. При этом добавил, что министерство согласилось на те все меры, которые волновали Anthropic – не применять ИИ для слежки и не создавать ИИ-оружие (в официальном заявлении OpenAI даже написано: «в нашем контракте еще более ЖОСКИЕ ограничения для вояк, чем хотел Антропик!!»). Правда, в комьюнити ноутс пишут, что там на самом деле весьма обтекаемые формулировки, которые Пентагон при желании может обойти.

Вижу так применение ChatGPT в военных технологиях

P.S. К слову, я же вас недавно у себя на канале предупреждал, что Дарио Амодей из Хафлпафф – поэтому он политическую борьбу против Слизеринского Альтмана не вывезет никак…