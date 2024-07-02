Кадровый вопрос. Какие же решения можно предложить для преодоления кадрового дефицита?

О кадровом голоде сейчас не говорит только ленивый. Как руководитель бухгалтерской фирмы на аутсорсе, я не понаслышке знакома с этой проблемой.

Часть высококвалифицированных специалистов уехала за границу, став релокантами, а часть была мобилизована. Кроме того, в стране уже давно наблюдается тенденция к снижению рождаемости, что также сказывается на количестве доступных кадров.

Согласно исследованию аналитического центра «Позиция» и онлайн-школы программирования «Хекслет», 42% работодателей испытывают трудности с поиском хорошего младшего сотрудника. Но на самом деле, эти потери в населении не такие глобальные, как может показаться на первый взгляд. Данные Росстата показывают, что по итогам 2023 года общая численность трудовых ресурсов в России составила 91,63 млн человек, в то время как на 1 января 2022 года в стране проживало 83,2 млн человек трудоспособного возраста. То есть, численность трудоспособного населения даже выросла!

Если сложить все потери, связанные с релокацией, мобилизацией и снижением рождаемости, мы получим цифру около миллиона человек. Это никак не сопоставимо с цифрой в 42%. Основная причина кроется в другом — работники все меньше хотят работать за низкую зарплату и все больше уходят либо в самостоятельный бизнес (в основном на маркетплейсы), либо во фриланс.

На рынке низкоквалифицированного труда также наблюдается недобор, который частично решается наймом трудовых мигрантов. Но и здесь есть свои сложности. Раньше одной из основных мотиваций для приезда в Россию на заработки среди выходцев из Средней Азии была возможность получения российского гражданства. Сейчас же, во-первых, существует высокий риск быть мобилизованным сразу после получения паспорта, а во-вторых, контроль за нелегальной миграцией усилился в связи с недавними событиями и участившимися криминальными сводками с участием «иностранных специалистов». Более того, гастарбайтеры тоже понимают, что их труд стал более востребованным, и ожидают повышения зарплат.

Какие же решения можно предложить для преодоления кадрового дефицита?

Во-первых, необходимо провести аудит финансовых возможностей компании и рассмотреть варианты повышения зарплат сотрудникам за счет перераспределения финансов, в том числе оптимизации налогов.

Во-вторых, следует автоматизировать все возможные процессы, благо на рынке сейчас множество готовых решений, в том числе с интеграцией искусственного интеллекта. Если же готового ПО под ваши задачи нет, не пожалейте средств на разработку собственного программного обеспечения.

Если ситуация требует найма иностранного гражданина, сделайте это легально. Для этого нужно получить разрешение на привлечение и использование иностранных работников, оформить приглашение на въезд, получить разрешение на работу или патент для сотрудника, заключить с ним трудовой или гражданско-правовой договор и уведомить МВД о заключении договора.

И последний совет — там, где это возможно, привлекайте удаленных сотрудников. Так вы сэкономите на офисных расходах и сможете предложить более высокую зарплату своим специалистам.

Несмотря на все трудности, я уверена, что при грамотном подходе и творческом мышлении каждая компания сможет найти выход из ситуации с кадровым дефицитом. Главное — не опускать руки и искать новые пути решения проблемы. Вместе мы справимся со всеми вызовами!